Мобилизация по-новому: как и после чего ее могут усилить

Военные назвали сценарии возможного усиления мобилизации в Украине после призыва резервистов в России. / © ТСН

Усилят ли в ближайшее время в Украине мобилизацию, если глава Кремля Владимир Путин воплотит в жизнь замысел призвать в свое войско дополнительные сотни тысяч резервистов — на этот вопрос в комментарии для ТСН.ua ответил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Напомним, по данным открытых источников, в России в очереди на подписание находится законопроект, предусматривающий привлечение резервистов на военную службу за пределами РФ. По разным оценкам, численность активного резерва в стране-агрессоре составляет около 2 миллионов человек.

«Россия пытается всячески избежать очередной волны частичной или полной мобилизации. Путин хорошо помнит, насколько критическая ситуация по невосприятию населением России таких процессов в сентябре 2022 года. Тогда для россиян это были вынужденные меры — их фронт сыпался, а дополнительные 300-500 тысяч личного состава позволили оккупантам стабилизировать их фронт. В первую очередь — на юге Украины», — напоминает Владислав Селезнев.

По его словам, в этот раз мобилизация активного резерва способна компенсировать уровень потерь российской армии.

«Армия оккупантов ежемесячно теряет 30-35 тысяч личного состава убитыми и ранеными. Путин ищет разные варианты компенсации этих потерь. Это и работа с теми, кто приехал в Россию на заработки, работа с асоциальными элементами. Путин ищет вся и всех, но, конечно, эти источники постепенно выхолащивались. Поэтому мобилизация резервистов может сработать либо как механизм компенсации, либо для увеличения численности личного состава в «СВО». Привлечение даже 200 тысяч резервистов в войне против Украины может оказать серьезное влияние на ситуацию на поле боя», — говорит Селезнев.

Как это повлияет на мобилизацию в Украине

По мнению Селезнева, в ближайшее время мобилизация в Украине будет продолжаться на том уровне, который есть сейчас, но возможны изменения.

«Другого пути нет. Есть четкая обязанность защищать страну, есть нормативная база. Сейчас в информпространстве активно обсуждается тема снижения мобилизационного возраста до 23 лет. Но административных решений пока нет. На самом деле вопрос своевременного и полноценного обеспечения нашей армии личным составом остается актуальным. Мы постоянно слышим от военных корреспондентов, что на фронте не хватает личного состава. Исключать варианты каких-то всплесков (темпов мобилизации — Ред.) я бы не стал. Мы должны быть адаптивными и гибкими в соответствии с вызовами на поле боя. На реализацию мобилизационных задач от Генштаба будут работать все структуры органов государственного управления. ТЦК — это только один из сегментов деятельности государства», — говорит Селезнев.

Оповещением занимаются не только ТЦК

После определенной огласки в медиа о конфликтной ситуации в Тернополе, где к военнообязанному подошли неизвестные лица и потребовали предъявить документы, стало известно, что теперь оповещением занимаются не только военнослужащие ТЦК.

«Это стопроцентно были не военнослужащие ТЦК и СП. Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями», — сообщили нам в командовании Сухопутных войск ВСУ, которому подчинены все ТЦК страны.

И добавили: «Касательно правомерности их действий проводится проверка».

В свою очередь, уполномоченные лица Тернопольского областного ТЦК на официальной странице этого учреждения среди прочего сообщили следующее: «Человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, поэтому Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь напомним, что все меры оповещения проходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур».

