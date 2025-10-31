Мобилизация по-новому: как можно в Украине набирать людей в ВСУ

Мобилизация / © ТСН

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что в Украине нужно менять подходы к процессу мобилизации.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт отметил, что Россия может мобилизовать до 100 тысяч человек в месяц, тогда как Украина этого не может себе позволить. Александр Коваленко также подчеркнул, что нужно менять подходы к мобилизации.

«Мы должны были давно перейти на мобилизацию, которая была бы финансово привлекательной, финансово мотивированной. Но этого до сих пор не происходит. На поле боя мы должны адаптироваться к тому, что в следующем году нам придется воевать с еще большей армией человеческого ресурса. В 2025 году (со стороны России — Ред.) был достаточно пиковый показатель использования пехоты по сравнению с 2022, 2023 и даже 2024. А 2026 (который наступит через 8 недель — Ред.) будет еще более интенсивным. Мы должны готовиться к войне с большой, масштабной биомассой», — оценивает риски Коваленко.

