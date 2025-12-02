Мобилизация по-новому: какую информацию о мужчинах будут передавать в ТЦК

В Украине во время мобилизации начали по-максимуму собирать информацию о гражданах / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация, в ходе которой планируется объединение определенных реестров для того, чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имели возможность взять оттуда необходимую информацию об определенном лице.

Какие именно данные могут быть вскоре в распоряжении ТЦК — об этом в комментарии для ТСН.ua, опираясь на собственный опыт, рассказал адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и на вопросах мобилизации.

Кроме того, как рассказали ТСН.ua украинцы, недавно обращавшиеся за услугами в государственную миграционную службу, у них создалось впечатление, что государство пытается получить максимально полную информацию.

Реклама

Во время мобилизации просят копии всех документов

«Я обратился в один из отделов миграционной службы, чтобы вклеить фото в паспорт старого образца, потому как исполнилось 45 лет. Мне сообщили, что к заявлению нужно добавить заполненный мной документ, который называется „Вопросник“. Там нужно указать не только ФИО и адрес регистрации, но и адрес фактического проживания, адрес регистрации родителей, их ФИО. Кроме того, в этом документе следует указать названия банков, где открыты банковские счета. Также к заявлению о просьбе вклеить фото есть требование добавить ксерокопии трудовой, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, водительского удостоверения и дипломов», — рассказал мужчина, который обращался в миграционную службу.

В государственной миграционной службе такие требования объясняют тем, что не на каждого человека есть полная информация.

Адвокат Роман Симутин, комментируя этот вопрос, говорит, что, опираясь на собственную практику, знает от клиентов о ситуации, когда после судебного установления факта гражданства Украины (положительного, в пользу клиента) информация об этом оказывалась в распоряжении ТЦК.

«Видимо, ТЦК смогут получить сведения из реестра миграционной службы. Для вклеивания фото в паспорт информация об образовании, например, не требуется. Кроме того, если есть сведения о банковском счете, можно выяснить регион, где человек постоянно рассчитывается. Но ТЦК не будет иметь доступа к банковским счетам. Это категорическая банковская тайна. Информация может быть предоставлена определенным органам только по решению суда. Что касается другой информации, то если человек дал согласие на передачу своих данных, то она может быть передана. Кроме того, есть дела в судах, когда устанавливается лицо или гражданство Украины. Есть достаточно много граждан, в 1991 году не получавших украинский паспорт. Когда выносится судебное решение в пользу клиента об установлении гражданства Украины, такая информация передается в ТЦК. Государство пытается собрать полную информацию о гражданах», — считает Симутин.

Реклама

При этом добавляет, что, по большому счету, по его мнению, например, информация об образовании может интересовать не столько миграционную службу, сколько ТЦК.

Мобилизация в Украине: кто подлежит призыву

Напомним, в Украине продолжается мобилизация. Призыву подлежат:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, если у них нет права на отсрочку или они не исключены с военного учета;

мужчины от 18 до 60 лет, имеющие опыт службы: речь идет о тех, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или находится в офицерском резерве, и не имеет брони и отсрочки;

те, кто ранее был снят с учета по состоянию здоровья (или имел статус «ограниченно пригодный», однако во время повторной ВВК его признали «пригодным» к службе).

В то же время мобилизации с 18 лет подлежат исключительно военнообязанные. Для призывников минимальный возраст призыва — 25 лет. Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет могут по своему желанию подписать с Минобороны «Контракт 18-24».

Поступать на службу по контракту разрешено и другим возрастным категориям, но исключительно при условии, что кандидат успешно пройдет профессионально-психологический отбор и будет признан пригодным по состоянию здоровья.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что изменится с 1 декабря в рамках мобилизации для мужчин 50+.