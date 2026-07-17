Мобилизация по-новому: кому автоматически продолжат отсрочку, а кто должен оформлять ее заново

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Министерство обороны Украины начало очередное автоматическое продление отсрочок от мобилизации. В большинстве случаев военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращаться в государственные учреждения — если основания для отсрочки остаются в силе, его обновят автоматически.

ТСН.ua рассказывает, кому продолжат отсрочку без дополнительных действий, кто может оформить ее онлайн, в каких случаях придется обратиться в ЦНАП, а также кто вообще имеет право на отсрочку.

Кому автоматически продолжат отсрочку

В Минобороны сообщили, что автоматически могут быть продлены более 90% действующих отсрочок. Система самостоятельно проверяет информацию в государственных реестрах и, если основание остается в силе, обновляет срок действия отсрочки.

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Автоматическое продолжение работает независимо от того, где человек оформлял отсрочку через приложение «Резерв+» или в ЦНАП. Сам «Резерв+» не продолжает отсрочку, а лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.

Без дополнительных обращений отсрочку могут продлить 22 категориям граждан, среди которых:

люди с инвалидностью

временно непригодны к военной службе

родители троих и более детей

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет

родители ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

люди, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи

опекуны недееспособных лиц

люди, имеющие мужа или жену с инвалидностью

люди, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью

студенты и аспиранты

работники заведений высшего и профессионального образования;

учителя заведений общего среднего образования

родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий

военнослужащие, освобожденные из плена

граждане в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годовалый контракт на прохождение военной службы

Если необходимые сведения имеются в государственных реестрах, отсрочка будет продолжена автоматически.

Как происходит автоматическое продление

Система проверяет информацию в государственных реестрах и определяет, сохраняется ли право человека на отсрочку. Если все данные подтверждаются, срок его действия обновляется.

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Пользователи «Резерв+» получат соответствующее уведомление. Актуальную информацию можно будет просмотреть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

В некоторых случаях в документе может быть указана не конкретная дата завершения, а формулировка «до завершения мобилизации». Это означает, что отсрочка будет действовать до истечения срока мобилизации. Если его продолжат и основание останется в силе, отсрочку также продолжат автоматически.

Почему отсрочку могут не продлить

Автоматическое продолжение может не сработать, если в государственных реестрах не хватает необходимой информации.

Чаще всего это касается:

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людей, имеющих родителей с инвалидностью I или II группы

лиц, ухаживающих за тяжелобольными членами семьи

родителей троих и более детей

родителей детей с инвалидностью

В Минобороны отмечают, что это не означает, что человек потерял право на отсрочку. Обычно достаточно обновить или исправить информацию в государственных реестрах.

Какие данные следует проверить

Для автоматического продления отсрочки информация в государственных реестрах должна быть актуальна и без ошибок.

В частности, следует проверить:

правильность сведений о семье в Государственном реестре актов гражданского состояния

наличие налогового номера отца или матери с инвалидностью в актовой записи о рождении

актуальность информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда или Единой информационной системе социальной сферы

правильность ФИО, даты рождения и налогового номера

отсутствие задолженности по уплате алиментов свыше трех месяцев для родителей троих и более детей

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, нужно обратиться к любому удобному ЦНАПу и подать документы, подтверждающие право на отсрочку.

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В территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) заявления на оформление или продление отсрочки больше не подаются.

Кто может оформить отсрочку онлайн

Стоит отметить, что автоматическое продление и оформление новой отсрочки — это разные услуги.

В настоящее время через приложение «Резерв+» новую отсрочку могут оформить 11 категорий граждан, среди которых:

люди с инвалидностью

временно непригодны к военной службе

родители детей с инвалидностью

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы

люди, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы

люди, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы

женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка

родители троих и более детей

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка

студенты и аспиранты

работники заведений высшего и профессионального образования

В Минобороны отмечают, что список категорий, которые смогут оформлять отсрочку онлайн, будет постепенно расширяться.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Украинское законодательство предусматривает несколько основных оснований для предоставления отсрочки.

По семейным обстоятельствам его могут получить, в частности, родители трех и более детей, одинокие родители, лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, опекуны, а также люди, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

По состоянию здоровья право на отсрочку имеют люди с инвалидностью, а также лица, военно-врачебная комиссия временно признана непригодными к военной службе.

По обучению отсрочка предоставляется студентам, аспирантам, докторантам, интернам, а также отдельным категориям педагогов.

Также право на отсрочку могут иметь отдельные категории государственных служащих, работники критически важных предприятий, забронированных работодателем, а также некоторые другие категории граждан, определенные законодательством.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки необходимо подготовить документы, подтверждающие соответствующее основание, после чего подать заявление через приложение «Резерв+» или обратиться в ЦНАП, если нужная категория еще не доступна онлайн.

Если основание связано с состоянием здоровья, обязательно прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) или наличие документов, подтверждающих инвалидность.

В то же время в Минобороны напоминают, что автоматически может быть продлена только уже оформленная отсрочка. Если человек имеет законное право на него, но не подал заявление и необходимые документы, отсрочка не возникает автоматически.

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