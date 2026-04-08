Мобилизация по-новому: кто будет проверять документы и как изменят законы

В Украине продолжается мобилизация и до конца апреля 2026 года, вероятно, парламенту будут презентованы изменения, за которые впоследствии Верховной Раде предложат проголосовать в формате отдельного, дополнительного законопроекта — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил информированный источник среди народных депутатов.

«Сейчас распространилась информация о том, что большое количество нарушителей мобилизационного законодательства могут или хотят снять с розыска. Но есть такое но: на основании чего, каким образом? Кроме того, говорят, что функции ТЦК могут быть возложены на полицию. Но в процесс уведомления должны быть вовлечены органы местного самоуправления, чтобы 100% нагрузки не оказалось на плечах правоохранителей. Что касается блокирования банковских счетов нарушителей мобилизационного законодательства по каким-то новым правилам — об этом пока речь не шла. Вчера, 7 апреля, во время закрытой встречи в парламенте с представителями Генерального штаба ВСУ поднимался вопрос о возможных изменениях мобилизации. Они, эти изменения, пока не озвучивались парламентариям», — рассказал нам один из парламентариев.

Но уточнил, что изменение, увеличение санкций в отношении нарушителей предполагает, что будет отдельный законопроект.

В то же время, например, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил журналистам, что Министерство обороны рассматривает возможность возложить на полицию функции ТЦК. Костенко уточнил, что все это будет рассматриваться Верховной Радой.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что, например, после вероятной передачи функций от ТЦК полиции в обществе будет больше хейта в отношении правоохранителей.

«Вопрос не о том, кто будет проверять документы. В нашем государстве на уровне высшего политического руководства нет понимания того, что такое мобилизация во время полномасштабной войны. Есть много исторических примеров, что добровольная мобилизация составляла 10-15%. Единственный выход — это поиск путей по типу мотивации. К примеру, в виде разовых денежных выплат в случае добровольной мобилизации. Это могло бы решить многие проблемы. Россия начала это вводить с 2022 года», — высказывает свое мнение Коваленко.

Резюмируя, он отметил, что в Украине ни разу не обсуждалась концепция повышения уровня добровольной мобилизации, хотя это крайне важно для улучшения призыва.

«Были только заявления об усилении ответственности за СЗЧ, за уклонение», — говорит Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что часть функций ТЦК могут быть переданы полиции. В настоящее время Минобороны обсуждает некоторые изменения касательно процесса мобилизации в Украине. Впрочем, отмечает парламентарий, о глубоком реформировании речь не идет.