Мобилизация по-новому: кто будет вручать повестки и как определят сроки службы

В Верховной Раде не исключают, что в ближайшее время ТЦК ждет реформирования

В Украине продолжается мобилизация и в течение последнего месяца в парламенте неоднократно заявляли, что возможна, в частности, реформа территориальных центров комплектования (ТЦК) — их функции могут разделить. Например, одна часть работников будет заниматься вопросами военного учета и мобилизации, другая — вопросами социального сопровождения ветеранов и семей военнослужащих.

Вместе с тем в парламенте дают понять, что пока от министерства обороны Украины не поступало четко оформленных предложений, которые нуждаются, например, в принятии Верховной Радой. При этом некоторые из парламентариев говорят, что одного переименования ТЦК будет слишком мало.

«Никакого представления министерством обороны Украины конкретных законодательных изменений относительно реформы ТЦК в комитете не было», — говорит в комментарии для ТСН.ua народный депутат и представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, но при этом добавляет о своем видении ситуации.

Мобилизация в Украине: что могут внедрить, кроме переименования ТЦК

«Я выступаю не столько за громкое «переименование» (ТЦК в «Офисы комплектования» или на «Офисы резерва», или на «Офисы сопровождения» — Ред.), сколько за реальную комплексную реформу. Если ТЦК просто назовут офисами, но оставят те же практики, хаос в коммуникации, недоверие и силовую логику — это не реформа, а профанация», — говорит представитель парламентского комитета Ирина Фриз.

Кроме того, она добавляет то, на какие вопросы должны ответить возможные нововведения в процессе мобилизации: «Власть должна дать четкий ответ о том, кто именно осуществляет оповещение, на каком правовом основании, как фиксируется процедура, как защищаются права человека, кто несет ответственность за превышение полномочий. Не может быть так, что войско нуждается в людях, а система своими методами отталкивает общество от армии».

Мобилизация и срок службы: что может измениться

По словам Фриз, на сегодняшний день в Украине не существует четких сроков службы и этот вопрос еще может оставаться открытым определенное время.

«Генштаб был и против (касательно сроков службы). Есть заявление президента Украины Владимира Зеленского (о новом подходе к срокам службы), поэтому, надеюсь, будут действия на его подкрепление. Логика военных по поводу бессрочности службы, как нормы, оказывает негативное влияние на мобилизацию, стойкость, обороноспособность. Вопрос сроков службы — это не популизм и не бухгалтерия, это вопрос боеспособности», — говорит Фриз.

Кроме того, она прокомментировала информацию, что для контрактников все же могут появиться четкие сроки службы.

«Каждая цифра: 10, 14 месяцев, 2 года должна быть обеспечена законом, бюджетом, заменой личного состава и политической ответственностью», — резюмирует Ирина Фриз.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Залужный предложил три типа мобилизации. По мнению Валерия Залужного, Украине нужна «умная» мобилизация, учитывающая технический прогресс, а без этого в нынешних условиях войны демобилизация — это популизм.

