Мобилизация по-новому: кто из студентов потеряет право на отсрочку и что изменится для преподавателей

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине планируют сузить перечень военнообязанных лиц, не подлежащих мобилизации. Правительство утвердило законопроект о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Они коснутся педагогов, научных работников и студентов.

Впрочем, некоторые наоборот — впервые получат право на отсрочку. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

О главных изменениях, ожидающих украинцев, читайте в материале ТСН.ua.

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Что изменится для студентов

Законопроектом предлагают сузить круг военнообязанных лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Право на отсрочку получат:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучение не позднее достижения 25 лет;

студенты высших учебных заведений до 25 лет, впервые приобретающие образовательный уровень и обучающиеся на дневной или дуальной форме;

докторанты и врачи (фармацевты) — интерны, врачи-резиденты.

Кто потеряет право на отсрочку

Не получают право на отсрочку военнообязанных студентов иностранных учебных заведений, которые поступили на обучение после начала полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года.

А также получающие образование во второй раз — нарушает последовательность получения образования.

Что изменится для педагогических и научных работников

В Верховной Раде хотят предоставить отсрочку педагогическим работникам государственных и коммунальных заведений внешкольного образования — кружкам.

Это касается тех, кто по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в заведениях внешкольного образования, организующих работу по эколого-натуралистическому, научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому направлениям, и с нагрузкой не менее чем 0,75.

В то же время, без изменений в получении права на отсрочку остаются:

научные, научно-педагогические, педагогические работники высшего образования;

научные работники научных учреждений и организаций;

научно-педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, имеющие научную степень;

педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования.

Это касается тех, кто работает в соответствующих учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Когда изменения вступят в силу

Адвокат Марина Бекало объяснила, что в настоящее время проект закона уже согласовал правительство.

«После этого мы ожидаем регистрации проекта в Верховной Раде, тогда нам будет доступен текст законопроекта на всех этапах его принятия народными депутатами, в конечной редакции. Если проект будет принят Верховной Радой, то после подписания президентом и публикации закона в официальных источниках, он сразу вступит в законную силу», — объяснила Марина Бекало.

Раньше мы писали о том, когда и кто получит повестки от 1 апреля.