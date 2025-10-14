Мобилизация по-новому: оповещением занимаются не только ТЦК

Оповещением теперь занимаются военнослужащие военных частей. Фото: 20 минут. Тернополь / © ТСН

Реклама

После определенной огласки в медиа о конфликтной ситуации в Тернополе, где к военнообязанному подошли неизвестные лица и потребовали предъявить документы, стало известно, что теперь оповещением занимаются не только военнослужащие ТЦК.

«Это стопроцентно были не военнослужащие ТЦК и СП. Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями», — сообщили ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ, которому подчинены все ТЦК страны.

И добавили: «Касательно правомерности их действий проводится проверка».

Реклама

В свою очередь, уполномоченные лица Тернопольского областного ТЦК на официальной странице этого учреждения среди прочего сообщили следующее: «Человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, поэтому Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь напомним, что все меры оповещения проходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур».

Ранее сообщалось, как и после чего могут усилить мобилизацию. Не исключено, что на это повлияет призыв Россией своих резервистов.