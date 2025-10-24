Мобилизация по-новому: почему статус "в розыске" появляется после уплаты штрафа, и как от него избавиться

Статус «в розыске» может появиться даже до составления админпротокола

Война в Украине продолжается, а вместе с ней не прекращается мобилизация. Бывают случаи, когда во время проверки в документе полицией, выясняется, что человек находится в розыске.

Однако адвокаты утверждают: понятия «розыск ТЦК» юридически не существует, это лишь отметка в реестре, не являющаяся законным основанием для задержания и принудительной доставки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Статус «в розыске» до составлению протокола: юридический парадокс

По словам адвоката Тамилы Алексик, очень часто случается так, что человека вроде бы объявили в розыск, но при этом отсутствует административный материал, протокол или постановление ТЦК о нарушении. То есть статус «в розыске» есть, а самого зафиксированного правонарушения нет.

«На практике это выглядит так: человек получает статус „в розыске“ через „Резерв+“. Он соглашается с тем, что совершил административное нарушение, пишет соответствующее заявление и уплачивает штраф. Но до этого момента он не видит ни постановления ТЦК, ни других документов, подтверждающих правонарушение. Иногда очень сомнительно, что такое постановление вообще на тот момент существует», — объясняет Тамила Алексик.

Она добавляет, что бывает и такое: человек, заметив статус «в розыске» в «Резерве+», физически обращается за разъяснениями в ТЦК, а там его информируют, что рассмотрение дела о совершенном им административном правонарушении должно только состояться.

«Это свидетельствует о том, что еще не известно, зафиксировано ли само правонарушение, которое уже приписали человеку. Но он уже имеет кучу проблем из-за этого. В „Резерве+“ у человека уже высвечивается, что он находится в розыске. И если такого военнообязанного где-то останавливают на улице, то это является основанием для работников полиции, чтобы принудительно доставить такого человека в ТЦК. А доказать, что мужчина не совершал правонарушения, возможности нет», — отмечает адвокат.

Почему уплаченный штраф не всегда снимает статус «в розыске»

Тамила Алексик добавляет, что даже уплатив штраф за нарушение военного учета, отметка о розыске у военнообязанного не исчезнет, если не устранить саму причину штрафа.

«Если, например, у человека есть нарушение правил военного учета: неполучение повестки, необновление вовремя данных, то в данном случае можно оплатить штраф. Мужчина платит штраф и статус „в розыске“ ему снимают. Но есть одно „но“, если это нарушение связано с не прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), то после уплаты штрафа, статус „в розыске“ у него появится через пару часов или на следующий день. Почему? Он не устранил это нарушение. То есть чтобы статус исчез, человек должен пройти ВВК», — объясняет специалист.

Для тех, кто проживает за границей или в другом городе и ни разу не получал повесток, а получил статус «в розыске», адвокат советует истребовать материалы из ТЦК и СП и обжаловать эту историю в судебном порядке, поскольку через ТЦК это не всегда действенно.

Бодикамеры, где должны держать и когда включать

С 1 сентября работники ТЦК должны в обязательном порядке использовать бодикамеры при оповещении граждан. Однако уже даже в парламенте заговорили, что работники ТЦК намеренно располагают бодикамеры так, чтобы скрыть свои действия.

Тамила Алексик подчеркивает, что существует утвержденная инструкция, определяющая, где и как должны быть закреплены портативные видеорегистраторы (в районе груди, на экипировке, шлеме или оружии). Также сотрудники ТЦК могут держать камеру в руках.

«Когда возникают конфликтные ситуации, то бодикамера в руках не зафиксирует все должным образом. Единственный вариант, рядом должен быть еще кто-нибудь, кто будет снимать проверяющего, но действующими правилами это не предусмотрено. Потому качественная съемка не всегда возможна. Кстати, многое зависит от роста проверяющего и того, кого проверяют», — говорит адвокат.

Тамила Алексик добавляет, что ответственность за любые нарушения или превышения полномочий, а также за умышленные действия с видеорегистратором возлагается на руководителя ТЦК и СП. Это касается случаев, когда человек, например, получил телесные повреждения во время вручения повестки, но этот факт отсутствует на видеозаписи.

В соответствии с инструкцией работник ТЦК обязан включить камеру в начале вручения повестки или проверки военно-учетных документов и выключить, когда закончил работу. Исключение — перерыв на обед или посещение туалета.

Кстати, в некоторых центрах комплектования видеорегистраторов еще нет — идет процесс их закупки.

Задержание, гражданские авто и неравенство сил

Адвокат отмечает, что посадка мужчин в гражданские авто не разрешена и является нарушением.

«К сожалению, продолжаются нарушения по поводу мобилизации, когда мужчин сажают в гражданские автомобили. Да, человек может пытаться противодействовать. Но если физические силы не равны, ее просто затянут в машину. Что сможет сделать лицо, это только сконтактировать с адвокатом, который в дальнейшем будет обжаловать все эти действия, но на это нужно время», — объясняет Тамила Алексик.

Она отмечает, что это большая проблема, поскольку за это время человек может быть мобилизован и даже отправлен в воинскую часть.

«В случае комплексного нарушения, например, незаконного задержания (без составления протокола об административном задержании) и нарушения процедур прохождения ВВК, существует судебная практика об отмене решений военно-врачебной комиссии. Это может стать основанием для увольнения. То есть обжаловать решение ВВК в судебном порядке при наличии оснований вполне возможно, а вот признать незаконной саму мобилизацию значительно сложнее», — заключает Тамила Алексик.

