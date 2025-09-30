Мобилизация по-новому предусматривает штрафы каждые 15 минут: какие причины

Во время мобилизации отдельные военнообязанные были объявлены в новый розыск через 15 минут после уплаты предыдущего штрафа. / © ТСН

Во время нынешней мобилизации в Украине произошла ситуация, когда военнообязанные, которые были объявлены в розыск ТЦК, уплатили штраф, а через 15 минут после этого одного из них снова объявили в розыск, а другого — в течение нескольких дней. Об этой ситуации из собственной практики в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации.

По его данным, этих его клиентов объявили в розыск уже по другим причинам.

«В приложение «Резерв+» приходит предложение уплатить штраф. При этом постановления не было. А когда мужчина платит штраф за то, что не прибыл по повестке (повестки не было), признает свою вину в том, чего не делал», — говорит Симутин.

Объявили в розыск из-за непрохождения ВЛК

По словам Симутина, второй раз мужчина был объявлен в розыск из-за того, что не прошел ВЛК.

«То есть, когда военнообязанный платит один штраф, то может быть выписано предложение уплатить другой», — говорит адвокат.

О возможных причинах такой ситуации Симутин говорит, что у таких военнообязанных в анкете могла быть не заполнена графа ВЛК.

Он предполагает, что такая ситуация может быть типичной для многих мужчин.

Кроме того, Симутин говорит, что предложения уплатить половину штрафа приходят и некоторым забронированным военнообязанным, и имеющим отсрочку.

Он связывает это с тем, что в электронной системе бот ищет анкеты, где напротив графы «ВЛК» стоит прочерк.

«Возможно, сейчас ситуацию исправили, но раньше такое было», — говорит Симутин.

В розыске ТЦК, но без постановления

По его данным, уже принято много судебных решений, которыми обязано ТЦК исключить лицо из розыска в реестре «Оберег» на основании его объявления в розыск без вынесения постановления об административном правонарушении.

«Суды устанавливают, что человека нельзя объявить в розыск без привлечения к ответственности. У нас фактически 95% объявленных в розыск без вынесенных постановлений. То есть объявляют в розыск не разобравшись. Даже формально вина не установлена, не составлен протокол об административном правонарушении», — говорит Симутин.

По собственным подсчетам Симутина, примерно 25% военнообязанных в настоящее время могут находиться в розыске ТЦК.

«Кстати, большая часть тех, кого автоматически поставят на военный учет, вероятно, будут в розыске», — говорит адвокат.

Резюмируя, Симутин делает вывод из собственной практики, что обжалование штрафов ТЦК стало несложным делом.

«Основная деятельность ТЦК — это мобилизовывать. Наложение штрафов стало второстепенным делом. Плюс к тому, возможно, не хватает людей, чтобы выносить множество постановлений. А вот кого доставили — тому могут выписать штраф», — говорит он.

Военный учет — автоматический, игнорирование штрафов ТЦК — опасно

Недавно правительство нормировало экспериментальное автоматическое взятие и снятие с военного учета. В Минобороны говорят, что теперь мужчины в возрасте 25-60 лет, не стоящие на военном учете, будут взяты на него автоматически.

Кроме того, в мобильном приложении «Резерв+» в июле появилась новая функция онлайн-оплаты штрафов за нарушение обязанностей военного учета.

Это означает, что военнообязанные имеют возможность погасить штраф за несвоевременное обновление данных со скидкой в 50%, что составляет 8,5 тысяч гривен вместо 17 тысяч гривен.

Цель нововведения — упростить процедуру для тех военнообязанных, которые желают быстро урегулировать вопросы по ТЦК и СП.

Согласно действующим нормам, за нарушение мобилизационного законодательства предусмотрены штрафы в размере от 17 тыс. грн. Закон не запрещает налагать и максимальный штраф — 25 тыс. 500 грн.

В Министерстве обороны Украины напоминают, что игнорирование штрафа за нарушение, например, правил военного учета влечет другие, более жесткие меры.

«Если игнорировать штраф с момента решения о его вынесении (40 дней), дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников», — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, как оплатить штраф за нарушение военного учета.