Мобилизация по-новому: сколько раз ТЦК будут штрафовать нарушителей

Адвокаты перечислили нарушения, за которые можно получить несколько штрафов / © ТСН

Реклама

На днях в открытых источниках появилась информация, что в Украине за последние три месяца за нарушение мобилизационного законодательства было наложено более 11 тыс. штрафов, а с начала года зарегистрировано более 28 тыс. производств.

Адвокаты, специализирующиеся в вопросах мобилизации, уверены, что в ближайшем будущем этот процесс активизируется еще больше. Кроме того, юристы не исключают, что в случае нарушения действующих законодательных норм, военнообязанный может получить несколько штрафов.

«Нарушений правил военного учета может быть несколько», — разъясняет в комментарии для ТСН.ua адвокат Андрей Межирицкий.

Реклама

И объясняет в деталях: «Теоретически, каждое может быть зафиксировано в виде протокола и постановления. Я допускаю, что штрафов для одного человека может быть несколько. Например, за необновление военно-учетных данных, за отсутствие военного билета — то есть когда человек фактически не состоит на учете, не явился на ВВК до 5 июня, если является ограниченно пригодным. Это все отдельные нарушения. Может быть три протокола и три штрафа. Юридически это возможно».

По его словам, работники ТЦК могут посылать повестки часто и за неявку по каждой повестке налагать штраф.

По оценкам Межирицкого, сейчас ТЦК активнее налагают штрафы и, очевидно, продолжат такую тенденцию, но, по словам адвоката, к содержанию материалов, подготовленных ТЦК, у него, как у юриста, есть множество вопросов.

«Очень много ошибок, из-за чего суды отменяют штрафы. Даже если у человека есть нарушения. Например, в материалах указаны не те статьи, даты»

Реклама

Адвокат и бывший следователь Роман Симутин уточняет, что несколько штрафов — это реальная ситуация, но в разные периоды.

«За то, что военнообязанный не явился по повестке в определенную дату, а затем по повестке, которая была направлена, например, через три недели. Могут наложить штраф за отказ от прохождения ВВК», — говорит Симутин.

По его словам, большинство нарушителей обычно получают максимальный штраф — 25 тыс. 500 грн.

Кроме того, адвокат обращает внимание, что 17 июля 2025 года заканчивается год после даты, до которой мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (по состоянию на июль 2024 года) должны были обновить данные.

Реклама

«Истекает годовой срок привлечения к ответственности», — говорит Симутин.

Он трактует эту норму закона как таковую, что наложить штраф после 17 июля 2025 года — это будет под вопросом.

Что касается других нарушений мобилизационного законодательства, Симутин говорит, что штрафов за них может стать больше.

Адвокат Катерина Анищенко, которая также специализируется в том числе и в вопросах мобилизационного законодательства, подтверждает, что «одна повестка — один штраф».

Реклама

И приводит пример другой ситуации: Например, есть ситуация, когда человек был снят с учета в 2012 году, должен был стать, но не стал. Сейчас у этого человека ребенок-инвалид и есть попытка получить отсрочку. Мужчина является ограниченно пригодным. Угрожало два штрафа: за то, что вовремя не стал на учет и что до 5 июня не прошел ВВК. Мужчина заплатил один штраф, касательного другого нарушения были нюансы, связанные с истечением срока».

Ранее сообщалось о том, кого точно не мобилизуют в июле 2025 года .

Читайте также: