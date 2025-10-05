Мобилизация по-новому: ТЦК будет вызывать тех, кто ходил на выборы и еще кого

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал сценарии мобилизации / © ТСН

Автоматическое взятие мужчин на внедряемый в Украине военный учет позволит быстрее действовать уполномоченным органам на местах в вопросах продолжающейся мобилизации.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Для того чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и берется информация из разных реестров. У нас самый точный и полный — Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум — до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах», — говорит Тимочко.

На вопрос о том, усилится ли в Украине мобилизация в ближайшее время, Тимочко ответил нам так: «У нас мобилизация происходит в соответствии с возможностями. Конечно, у нас есть нехватка личного состава. Этого никто не скрывает. Но нам нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью экономике функционировать».

Путин призывает 135 тысяч — что изменится в Украине

Как стало известно, в конце сентября этого года российский правитель Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу 135 тысяч россиян.

Новость о таком количестве российского личного состава эксперт Иван Тимочко прокомментировал так: «Если мы говорим о призыве, который объявил Путин, то следует отметить: весной они объявляли призыв на срочную службу в количестве 160 тысяч. Сейчас, осенью — 135 тысяч. Кажется, что это количество меньше, но есть очень серьезный нюанс».

И объясняет: «В России принят в первом чтении законопроект о круглогодичном, не сезонном, призыве. Обосновывается это тем, что делается для сверки данных, что призыв будет весной и осенью, но мобилизационная работа будет длиться весь год. Понятно, что каждый человек будет вызываться в военкомат и его будут заставлять подписывать контракт. Можем говорить, что это скрытая мобилизация российского населения».

По словам эксперта, это дает российским властям основание направлять электронные повестки, а по российскому законодательству они считаются врученными даже если мужчина ее не брал.

«То есть чтобы у человека было право на выезд за границу, он вынужден себя идентифицировать. В завуалированной форме россияне прилагают все усилия, чтобы максимально увеличить количество своего личного состава. В последние два квартала мобилизации россияне набирали по 35-37 тысяч человек. Даже до 40 не дотянули», — говорит Иван Тимочко.

Он также обращает внимание на прошлогодние показатели российского призыва.

«Если сравнить с прошлогодними показателями, то такое количество они набирали в течение месяца. А сейчас за три месяца. Уровень потерь на фронте не уменьшился, поэтому перед россиянами встал вопрос доукомплектования войска. На войне задействованы и срочники. Есть множество примеров. Был недавно случай, когда 60 российских срочников погибли на участке между Сумщиной и Курщиной. Срочников задействовано очень много — процентов 20 от общего количества», — уточняет он.

Ранее сообщалось о том, кого забирают прежде всего и куда отправляют служить после 50 лет. По данным адвоката Марины Бекало, такие мужчины в большинстве своем занимают должности логистов или водителей.