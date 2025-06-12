Мобилизация по-новому: усилят ли призыв из-за наступления армии РФ

Военный эксперт Иван Тимочко назвал сценарии мобилизации в Украине / © ТСН

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После того, как армия РФ открыла новый участок фронта на севере, в Сумской области, а президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил о планах россиян захватить Одессу, не исключено, что в Украине произойдут изменения и в мобилизации.

Усилятся ли ее темпы — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Если мы говорим о тотальной или масштабной мобилизации в Украине, то должны понимать, что она должна быть потенциальной реакцией на вызовы, которые демонстрирует или готовит армия РФ. Если бы имелись предпосылки тотальной мобилизации в России или увеличения линии фронта еще на 1 тыс. км», — говорит Тимочко.

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И подчеркивает: «Важно понимать другое. Пока у нас еще есть возможность проводить мобилизацию на таком уровне, как сейчас, важно провести тотальную всеобщую подготовку по военному делу украинского населения. Чтобы люди понимали, что такое оружие, как им пользоваться. Важно, чтобы базовая военная подготовка и подготовка молодежи от 18 до 25 лет нам удалась, чтобы была эффективной».

При этом Иван Тимочко напоминает, что в 2022 году, в первые дни полномасштабного вторжения, стояли очереди в воинские части и во дворах ТЦК.

«Мы должны понимать, что тогда, в первые дни, пришли резервисты. Были добровольцы, были мобилизованные, но первые дни армию пополняли резервисты. Обученные, подготовленные и осознавшие свои действия», — говорит эксперт.

По мнению Тимочко, нет гарантий, что в ближайшем будущем фронт будет таким, каков сейчас. От его протяженности, соответственно, будет зависеть потребность в личном составе.

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По словам Тимочко, то, что в Украине есть уклонисты, которые скрываются, не значит, что эти люди мастера маскировки.

«Это означает то, что в этих людях пока нет нужды. Если потребность возникнет, то их найдут те же ветераны из их дома, их «сдаст» кума или соседка, потому что захочет сохранить своего мужа. Будет (в случае возникновения потребности — Ред.) предоставлено право захода (в жилье — Ред.)», — говорит Тимочко.

Возможна ли мобилизация в РФ

На этот вопрос Иван Тимочко отвечает месседжем о том, что, вероятно, глава Кремля очень хочет провести тотальную мобилизацию в РФ, но пока не нашел повода.

«У них война не освободительная, они — агрессор и они это прекрасно понимают. Большое количество людей там не хочет воевать. Как только у них была объявлена краткосрочная мобилизация, то из РФ уехали 12 млн. людей. Об этом сообщал преподаватель московского университета», — говорит Тимочко.

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Резюмируя эксперт добавляет, что Путин, направляя ракеты на гражданское население Украины, возможно надеялся на зеркальный ответ от нас, чтобы потом сказать: «Вставай, страна огромная».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский объяснил, почему мобилизация в Украине сложнее, чем в России .

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