Мобилизация по-новому: в Украине более 1 млн забронированных работников — кто имеет право и какие вакансии

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине в настоящее время насчитывается около 10 млн официально трудоустроенных граждан, из которых примерно 1,3 млн имеют бронирование от мобилизации. В то же время, рынок труда активно подстраивается к условиям военного времени: на крупнейших порталах по поиску работы сегодня доступно почти 18 тысяч вакансий с возможностью бронирования.

В этом материале ТСН.ua рассказывает, кто имеет право на бронирование, как его получить, могут ли вызвать в ТЦК забронированного работника и какие гражданские вакансии с бронированием доступны в Украине.

Что такое бронирование и кто может его получить

Бронирование — это временная отсрочка от мобилизации, которая обычно предоставляется на период от 6 до 12 месяцев. Она предназначена для работников предприятий и учреждений, имеющих важное значение для экономики, обороны и обеспечения жизнедеятельности населения.

Реклама

Право на бронирование имеют:

работники органов государственной власти и местного самоуправления

сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса

персонал сфер энергетики, транспорта, связи и другой критической инфраструктуры

работники частных компаний, получивших статус критически важных для экономики или региона

В то же время для частных предприятий действуют четкие критерии. Один из ключевых — уровень средней заработной платы, который должен быть не ниже 21 617,5 грн (это 2,5 минимальной зарплаты).

Также работник должен быть официально трудоустроен и иметь актуальные данные в государственном реестре «Оберег».

В Украине разрешили бронировать даже нарушителей военного учета

Правила бронирования недавно изменились. Теперь работников, еще не уточнивших свои военно-учетные данные, также могут временно забронировать. Однако это касается только предприятий, имеющих стратегическое значение для обороны или обеспечивающих потребности Вооруженных сил Украины.

Реклама

По новым правилам таких работников можно забронировать на срок до 45 дней.

Это позволяет компаниям быстрее привлекать необходимых специалистов для работы. После уточнения данных бронирование может быть продлено в обычном порядке.

Как оформить бронирование через Дія: пошаговая инструкция

Чтобы оформить бронирование работника, работодателю необходимо выполнить несколько шагов:

Войти в систему с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) Выбрать услугу «„Бронирование работников“ Подтвердить данные предприятия Внести информацию о работниках Подписать заявку руководителем или уполномоченным лицом

Статус заявки можно проверять в личном кабинете, а результат поступает по электронной почте.

Реклама

С 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок снова составляет до 72 часов. Для отдельных предприятий, в том числе оборонных или стратегических, процедура может происходить быстрее.

Могут вызвать в ТЦК забронированного работника

Наличие бронирования означает, что человека не могут мобилизовать, однако в некоторых случаях он может быть вызван в территориальный центр комплектования (ТЦК СП) для уточнения данных.

По словам адвоката Романа Ухова в комментарии ТСН.ua, вызов возможен, но мобилизация — нет:

«Могут ли они вызвать человека в ТЦК? Да, могут. К примеру, для сверки данных. Но мобилизовать такого человека не вправе, поскольку этому препятствует бронирование».

Реклама

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронирование

В большинстве случаев военнообязанные с бронированием или отсрочкой не обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) в течение срока действия брони.

Однако существуют исключения. ВЛК нужно пройти, если:

человек добровольно решил подписать контракт или вступить в армию

у нее остался старый статус «ограниченно подходящий»

она сама инициировала медицинское освидетельствование

Важно понимать, что повестка — это требование явиться в ТЦК, тогда как направление — это отдельный документ, позволяющий пройти медицинское освидетельствование.

Могут ли забронированного объявить в розыск

Юристы отмечают, что игнорировать вызов в ТЦК опасно, даже если у человека есть бронирование.

Реклама

В случае неявки лицо может быть объявлено в розыск. Поэтому специалисты советуют действовать осторожно и при необходимости обращаться за юридической консультацией.

В каком виде оформляется бронирование

Бронирование может существовать в двух форматах: электронном и бумажном.

Электронный формат

Информация в этом случае отображается в приложении «Резерв+» и в виде электронной выписки в «Действии».

Там указывается статус бронирования, срок его действия и основание для отсрочки.

Реклама

Бумажный формат

Бумажный документ выдает работодатель. Он должен быть подписан руководителем и заверен печатью.

Однако юристы отмечают, что без записи в электронном реестре бумажный документ не считается достаточным подтверждением бронирования.

Можно ли выехать за границу с бронированием

В ходе военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу.

Наличие бронирования не дает автоматического права на выезд, каждый случай проверяется отдельно. Чтобы выехать за границу, нужно соответствовать общим правилам, согласованным с военными и пограничной службой.

Реклама

Вакансии с бронированием от мобилизации: где больше работы

Рынок труда постепенно адаптировался к условиям мобилизации. На сайтах поиска работы появились разделы вакансий с возможностью бронирования.

Больше всего предложений сосредоточено в следующих сферах (на крупнейшем сайте по поиску работы):

рабочие специальности и производство — более 4,3 тыс. вакансий

логистика, состав и внешнеэкономическая деятельность — почти 1,9 тыс. вакансий

строительство и архитектура — более 1,6 тыс. вакансий

транспорт и автобизнес — более 1,5 тыс. вакансий

продажи и закупки — более 1,2 тыс. вакансий

телекоммуникации и связь — более 1,1 тыс. вакансий

медицина и фармацевтика — почти 1 тыс. вакансий

сфера обслуживания — около 1 тыс. вакансий

Значительно меньше вакансий с бронированием предлагают в сфере культуры, спорта, красоты и недвижимости.

Какие вакансии с бронированием предлагают работодатели

Среди реальных предложений работы по бронированию можно найти как технические, так и рабочие профессии.

Реклама

Например, в Киеве ищут инженера технического отдела на полную занятость и возможность трудоустройства студентов. Требуется опыт работы от 1 года. Компания занимается разработкой роботизированных систем

Также работу на полную занятость с бронированием предлагают сварщику. Зарплата 35 000 — 40 000 грн, место работы — Киевская область. Требования: опыт работы от 1 года.

Также в Киеве ищут электромеханику на работу с бронированием. Здесь требуется опыт работы от 2 лет. Работа на фармацевтическом предприятии, полная занятость.

В целом работодатели в Украине чаще всего предлагают бронирование для:

Реклама

инженеров и технических специалистов

водителей и логистов

электриков и механиков

сварщиков и строителей

работников производства

медицинского персонала

Кто может забронировать работников и на какой срок

Бронирование доступно только предприятиям, имеющим статус критически важных, работающих на оборонно-промышленном комплексе (ОПК), обеспечивают потребности Вооруженных сил или населения.

Такие компании могут забронировать до 50% военнообязанных работников.

Обычно бронирование оформляется на:

6 месяцев — для работников предприятий

на весь период мобилизации — для должностных лиц органов государственной власти

После окончания срока бронирования необходимо оформлять повторно.