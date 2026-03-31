Мобилизация по-новому в Украине: будут ли в апреле электронные повестки в "Резерв+"

Мобилизация по-новому в Украине

Реклама

В Украине идет активная цифровизация государственных услуг и постепенный переход на электронный военный учет. На этом фоне в соцсетях все чаще обсуждают информацию о якобы внедрении электронных повесток и их отправке через приложение «Резерв+» уже с апреля 2026 года.

Сайт ТСН.ua рассказывает, действительно ли в ближайшее время военнообязанные могут получать электронные повестки в «Резерв+» и что на этот счет официально заявляют в Министерстве обороны Украины.

Что говорят в Минобороны об электронных повестках

В Министерстве обороны Украины опровергают информацию о том, что уже с апреля начнут посылать электронные повестки через приложение «Резерв+». Там подчеркнули, что сообщения о такой рассылке не соответствуют действительности.

Реклама

Кроме того, официальную позицию по этому вопросу озвучили и в государственном сервисе «Дія»:

«Повесток в „Дії“ не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем».

Таким образом, пока никаких решений о введении электронных повесток через государственные приложения не принято.

Будут ли отправлять электронные повестки в «Резерв+»

В Министерстве обороны объяснили, что в настоящее время в украинском законодательстве вообще нет такого понятия, как электронная повестка. Поэтому государственные органы юридически не могут создавать или направлять такие документы.

Реклама

Также в Минобороны отметили, что в приложении Резерв+ нет функции электронного вручения повесток, и ее разработка не ведется.

В министерстве подчеркивают, что «Резерв+» создан для других целей — это инструмент для быстрого взаимодействия граждан с государством. В частности, через него можно обновлять персональные данные, получать информацию и упрощать бюрократические процедуры.

В ведомстве говорят, что любые сообщения о якобы массовой отправке электронных повесток через «Резерв+» — это либо недоразумение, либо сознательное искажение информации. Украинцев призывают ориентироваться только на официальные источники.

Появятся ли в Украине электронные повестки: мнение адвоката

Адвокат Роман Ухов в комментарии сайта ТСН.ua объяснил теоретически реализовать данный функционал в Украине очень возможно, и это не является сложной процедурой:

Реклама

«Во-первых, необходимо внести изменения в подзаконные нормативно-правовые акты, а именно в постановление Кабинета Министров, регулирующее мобилизацию и, как минимум, порядок использования программного обеспечения „Дія“. То есть, если будут внесены изменения подзаконными актами, а это может сделать Кабмин в любой день в порядке реализации норм действующего законодательства, то необходимо будет немного изменить функционал и теоретически смогут органы государственной власти, а именно Минобороны или Вооруженные силы Украины, то есть ТЦК и СП в данном случае, посылать повестки средствами электронной связи»

То есть пока каких-либо препятствий на этот счет нет, отметил Роман Ухов.

Кроме того, по словам адвоката, в постановление 560 о порядке проведения мобилизации уже давно имплементирована норма, что повестки могут подписываться электронными цифровыми подписями.

«Также возложено на военнообязанных и резервистов сообщать органы ТЦК, если у военнообязанных есть электронная почта», — добавил Роман Ухов.

Реклама

Единственная проблема, по его словам, будет с подтверждением получения электронных повесток:

«Так как сейчас существует норма, когда повестки направляются к лицу „Укрпочтой“, а лицо эти повестки не получает. Но если лицо обращается в суд по поводу обжалования действий по наложению штрафа или по поводу объявления в розыск по повестке уведомления, по которой не было, то 60% суд может отменить такие действия ТЦК из-за недоказания, что действительно лицо было сообщено о совершении таких действий».

Поэтому автоматической уголовной ответственности даже за повестку средствами электронной связи, по мнению адвоката, не будет.

«Суды не будут привлекаться к уголовной ответственности и органы досудебного расследования не будут предъявлять обвинения. Однако привлечение к административной ответственности, совершение действий по розыску личности, наложение определенных ограничений, которые предусмотрены пользованием транспортными средствами и другие ограничения по бумажным повесткам, они применяться могут», — считает Роман Ухов.

Реклама

По его мнению, реализация такого функционала ограничивается только тем, что сейчас наше общество не очень воспринимает этот факт. Кроме того, аналогичные методы уже существуют в стране-агрессоре.

«То есть Россия такие же действия использует по поводу оповещения своих военнообязанных и я думаю, что такое отождествление этот процесс тормозит, однако этот функционал может быть легко реализован в течение двух недель, если на это будет соответствующее решение исполнительной власти», — говорит адвокат.

Роман Ухов добавляет, что, несмотря на заявления Минобороны, по его мнению, в Украине придут к внедрению электронного оповещения военнообязанных:

«Я думаю, что мы в течение, возможно, полгода к этому придем, поскольку, действительно, это бумажные услуги, которые добавляют нагрузку на бюджет. И я думаю, что в течение полугода или в течение года мы придем к такой форме уведомления военнообязанных.

Реклама

Кроме прочего, возможно, даже будет реализован функционал не направления повестки, а уведомление в приложении «Резерв+» или «Дія», что было направлено повестку органами ТЦК… Кроме прочего, никто не запрещает направлять такое уведомление, например, СМС-связью. И таким образом отцифровизировать это определенным образом».

Где и кто может вручать повестки в Украине

Роман Ухов напомнил, что бумажные повестки могут вручаться либо при извещении военнообязанных на улицах или на блокпосте работникам ТЦК и СП.

Кроме того, бумажная повестка может вручаться на предприятии через лиц, отвечающих за мобилизацию на предприятии — это может быть директор или уполномоченное лицо.

Повестки также могут быть вручены в бумажном виде через «Укрпочту» или через соответствующих лиц, привлекаемых от органов местного самоуправления, осуществляющих оповещение населения.

Реклама

Как выглядит повестка и когда она считается врученной

По словам Романа Ухова, повестка должна быть подписана непосредственно начальником органа ТЦК и СП — на ней должна стоять его личная подпись и печать.

«Или повестка может быть распечатана с указанием электронно-цифровой подписи, действительности этой подписи и даты и времени подписания такой повестки средством электронно-цифровой подписи», — отметил адвокат.

Повестка считается врученной, когда личность лично расписалась о ее вручении.

«Или когда зафиксировано, что лицу вручалась такая повестка, и должным образом зафиксировано, что лицо понимает, что ему вручается такая повестка, однако отказалась от подписания такой повестки», — объясняет адвокат.

Реклама

Повестка также считается врученной, если она поступила средствами «Укрпочты», однако личность ее не получила. В данном случае органы ТЦК также считают, что повестка вручена, когда она вернулась с отметкой о том, что лицо отказалось от получения или не получило эту повестку.

«Однако в последнем случае есть очень неплохая судебная практика. Лицо может обращаться в суд и обжаловать такие действия органов ТЦК и доказывать перед судом, что действительно у нее не было возможности ознакомиться с содержанием такой повестки, было не уведомление о наличии такой повестки на почте, и суды в основном принимают решения в пользу граждан в этом случае», — говорит Роман Ухов.

Какие уведомления о повестках скоро появятся в «Резерве+»

В то же время в Министерстве обороны подтвердили, что в приложении «Резерв+» планируют ввести другую функцию — информационные уведомления об отправке бумажной повестки.

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.

Реклама

«Мы разрабатываем такую функцию. Она, скорее всего, появится в начале 2026 года. О нем нас просили сами пользователи в соцсетях, и мы взяли этот функционал в работу. Это логичный шаг. Это как минимум удобно. Все будет работать очень просто», — сказал он.

По его словам, военнообязанный сможет самостоятельно включить или выключить такие уведомления в приложении.

«Отметим, что уведомление в „Резерв+“, которое вы добровольно сможете получать или не получать. Это только информационное сообщение, а не официальное вручение повестки. И в такой ситуации все равно будет направляться в бумажном виде повестка. Если вы захотите, у вас будет возможность знать об этом через приложение «Резерв+», — добавил Олег Берестовой.