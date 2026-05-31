Мобилизация по-новому в Украине: что изменится с 1 июня и кто может потерять бронирование

Мобилизация в Украине

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. По-прежнему призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к службе и не имеют отсрочки или бронирования.

В то же время уже в июне военнообязанных ждут важные нововведения. Часть смен будет касаться бронирования работников критически важных предприятий, а в армии анонсируют старт реформ. Что важно знать военнообязанным, рассказывает ТСН.ua.

Изменится ли мобилизация от 1 июня

Несмотря на активные обсуждения, с начала лета правила мобилизации не изменятся. Как и сейчас, мобилизация будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, состоящих на военном учете и не имеющих законных оснований для отсрочки.

В то же время в Министерстве обороны готовят обновление приложения «Резерв+». Первые новые функции обещают представить уже в начале июня.

Кроме того, в ведомстве планируется постепенно изменить подход к мобилизации. Если раньше основной упор был на массовом оповещении, то теперь больше внимания хотят уделять профессии и навыкам человека.

Речь идет о том, чтобы, прежде всего, привлекать в армию специалистов, которые нужны армии именно сейчас — медиков, водителей, ИТ-специалистов, связистов и других профильных работников.

Новые правила бронирования: когда они заработают

С 1 июня новые правила бронирования еще не начнут действовать. Правительство уже приняло постановление об изменениях, но ориентировочно новые правила заработают в середине июня — через 10 дней после официального опубликования документа.

В Министерстве экономики объясняют, что изменения должны сделать систему более прозрачной и уменьшить возможности для злоупотреблений.

Кто может потерять бронирование

Одно из главных изменений — новые требования к зарплате на критически важных предприятиях. Чтобы компания могла забронировать работников, средняя зарплата должна быть не менее 25 941 грн — это три минимальные зарплаты.

Для предприятий на прифронтовых территориях требования останутся более мягкими — 21 618 грн.

Если предприятие не будет соответствовать обновленным критериям, оно может потерять статус критически важного, а вместе с ним и возможность бронировать работников.

Впрочем, автоматически бронирование не будет отменено. В Минэкономики пояснили, что действующий статус критичности и действующая броня будут сохраняться на время проверки.

Бизнес дадут три месяца — ориентировочно до 1 сентября, чтобы подтвердить свою критичность по новым правилам.

Что еще изменится для бронирования

Отдельно изменятся правила для работников-совместителей. Если человек работает в нескольких местах и имеет отсрочку от мобилизации, его будут учитывать в квоте бронирования только один раз — по одному месту работы.

В Минэкономики объясняют, что это должно убрать схемы, когда совместительство фактически создавало дополнительные места для бронирования.

Также министерства, центральные органы власти и областные администрации должны пересмотреть критерии, по которым определяют критически важные предприятия.

«У предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям», — пояснили в Минэкономики.

В армии стартуют реформы: что известно

В июне в Украине должны начаться первые изменения в армии, ранее анонсированные президентом Владимиром Зеленским. Уже летом могут вырасти выплаты военным.

В частности, для тыловых должностей минимальное денежное довольствие должно составлять не менее 30 тысяч грн, а для боевых позиций — в разы больше.

Президент заявлял, что пехотинцы могут получать 250-400 тысяч грн — в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, президент анонсировал специальные контракты для пехотинцев и новый подход к службе. В конце мая советник министра обороны Сергей Стерненко уточнил, что реформа будет проходить в два этапа.

«Украинские пехотинцы будут получать в разы больше денег, чем получают сейчас. Появится система контрактов», — заявил он.

По словам Стерненко, позже могут ввести и механизм демобилизации по очередности — в зависимости от того, когда военный начал службу.

Второй этап реформ будет касаться уже мобилизации.

«Она точно перестанет походить на происходящее сейчас», — сказал советник министра обороны, не уточнив детали.

Кто имеет право на бронирование

Напомним, что бронирование — это временная отсрочка от мобилизации для работников предприятий и учреждений, имеющих важное значение для экономики, обороны и жизнедеятельности страны. Обычно ее предоставляют на период от шести до 12 месяцев.

Право на бронирование имеют:

работники органов государственной власти и местного самоуправления

сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса

работники сфер энергетики, транспорта, связи и другой критической инфраструктуры

работники частных компаний, официально получивших статус критически важных для экономики или региона

В то же время, для частных предприятий действуют отдельные требования. Один из ключевых критериев — официальное трудоустройство сотрудника, а также актуальные данные в государственном реестре «Оберег».

Кроме того, после вступления в силу новых правил для подтверждения статуса критически важного предприятия средняя зарплата на нем должна отвечать обновленным требованиям — не менее 25 941 грн, а для прифронтовых территорий — 21 618 грн.

