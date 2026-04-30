Мобилизация по-новому в Украине: что изменится с 1 мая и кого призовут первым

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию — на этот раз до 2 августа 2026 года. Соответствующее решение 28 апреля приняла Верховная Рада. Призову подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

ТСН.ua рассказывает, как может измениться мобилизация с 1 мая, что следует помнить военнообязанным и кого могут призвать в первую очередь.

Мобилизация в Украине: что известно о возможных изменениях в мае

По информации источников ТСН.ua в Верховной Раде, уже в мае в парламент могут внести новые законодательные инициативы по мобилизации. То есть, не исключено, что действующие правила в ближайшее время скорректируют.

Реклама

В частности, обсуждается будущее территориальных центров комплектования (ТЦК СП). В парламенте допускают, что их функционал может быть изменен. Один из вариантов — превратить ТЦК в органы, которые будут преимущественно работать с реестром «Оберег». В таком случае они могут быть отстранены от процесса оповещения военнообязанных.

Впрочем, если четкий алгоритм изменений не будет предложен, система останется без изменений, и ТЦК по-прежнему будут выполнять свои функции в полном объеме.

Параллельно в парламенте обсуждают идею розыска нарушителей военного учета по аналогии с должниками по уплате алиментов. В этом случае может использоваться идентификационный код. Однако будет ли такая норма принята — пока неизвестно. Депутаты подчеркивают, что одни принудительные меры без дополнительных стимулов вряд ли улучшат мобилизацию.

Кроме того, звучат предложения даже изменить название ТЦК — например, на «Офисы резерва».

Реклама

Изменят ли правила задержания во время мобилизации в Украине

Отдельно в Верховной Раде рассматривают законопроект №15076, касающийся обращения с военнообязанными во время проверок.

Документ предусматривает, что представителям ТЦК и полицейским могут запретить неправомерно задерживать граждан, безосновательно применять физическую силу или спецсредства при вручении повесток и проверке документов.

Автор законопроекта Сергей Гривко говорит, что вопрос активно обсуждается в профильном комитете, и до конца мая возможны конкретные решения.

Что могут изменить в розыске военнообязанных

В Верховной Раде допускают, что подход к военнообязанным, нарушающим правила учета, может быть изменен. В частности, рассматривается идея розыска таких лиц по аналогии с неплательщиками алиментов с использованием идентификационного кода. Но пока это только обсуждение, и никакие решения не приняты.

Реклама

В то же время юристы подчеркивают, что понятия «розыск ТЦК» в законодательстве не существует. Фактически речь идет о том, что ТЦК СП могут обращаться в полицию, чтобы доставить человека, нарушившего правила военного учета, для составления административного протокола.

Уголовная ответственность в таких случаях возможна только тогда, когда это прямо предусмотрено законом. Пока она применяется, в частности, за неявку по боевой повестке без уважительных причин. Для введения новых оснований необходимы отдельные изменения в Уголовный кодекс.

Что меняется для 17-летних

В школах будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым исполняется 17 лет. Речь идет о документе в приложении «Резерв+» или на портале «Действие».

Однако адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua подчеркнул, что это не новая норма. Учреждения по-прежнему были обязаны вести военный учет учащихся. Основное изменение — в цифровизации процесса.

Реклама

Отсутствие документа не влияет на завершение школы или составление НМТ — ученик сможет получить аттестат. Однако при поступлении в заведение высшего образования могут возникнуть трудности, поскольку представление военно-учетных документов является обязательным.

Что касается ответственности, то, по словам юриста, несовершеннолетних могут только предупредить или передать под наблюдение родителей. Штрафы в таких случаях не предусмотрены.

Мобилизация людей с инвалидностью: что важно знать

Лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации независимо от группы. В то же время, ее нужно оформить — автоматически она не предоставляется.

Также следует учитывать, что:

Реклама

отсрочка часто имеет ограниченный срок и требует возобновления

если его не оформить или не продлить, человека могут считать нарушителем учета

в случае перекомиссии и признания годности лицо теряет право на отсрочку

Несмотря на это, повестки для уточнения данных могут поступать и таким гражданам — и это не нарушение.

В то же время, мобилизация возможна и добровольно — по контракту, если военная часть согласится принять человека.

Что будет с отсрочками после 4 мая

После вступления решения о продолжении мобилизации — то есть после 4 мая — у многих военнообязанных возникает вопрос, остаются ли действующими их отсрочки.

Как объясняют юристы, у части граждан отсрочки уже были продлены автоматически. Проверить это можно в приложении «Резерв+». Если в электронном извлечении указана новая дата (например, до августа), это означает, что отсрочка продлена.

Реклама

В то же время, автоматическое удлинение происходит поэтапно, а не одновременно для всех. Поэтому отсутствие обновления сразу после 4 мая не означает, что отсрочку не продолжат.

Автоматически отсрочки могут продлить для людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, лиц, ухаживающих за родственниками, педагогов, родственников погибших или пропавших без вести, освобожденных из плена и других категорий.

Если после 4 мая новая дата в «Резерв+» не появилась, юристы советуют подать документы повторно — так же, как и во время первичного оформления.

Кто имеет право на отсрочку

В Украине законом предусмотрен ряд категорий граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Среди них:

Реклама

люди с инвалидностью

граждане, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья

многодетные родители

одинокие матери и родители

опекуны

родственники погибших военных

освобождены из плена

студенты дневной или дуальной формы обучения

работники стратегически важных предприятий

отдельные категории госслужащих, научных работников и педагогов

Отдельно предусмотрена отсрочка для студентов, докторантов, интернов и преподавателей, работающих по основному месту работы.

Кого мобилизуют в первую очередь

Юристы объясняют, что планы мобилизации определяются Генеральным штабом и не публичны. Они учитывают потребности армии, количество необходимых людей и военные специальности.

В то же время на практике мужчин постарше, особенно 55+, мобилизуют реже. Если их и призывают, то преимущественно на должности обеспечения, например, водителями или логистами.

Однако закон не запрещает мобилизацию и на боевые должности. Вероятность призыва растет, если у человека есть боевой опыт или дефицитная специальность — в частности инженер, медик или специалист по ремонту техники.

Реклама

К какому возрасту могут привести

Рядовые, сержанты и офицеры подлежат мобилизации до 60 лет. То есть в 59 лет мужчину еще могут призвать, а после 60 уже нет. Для высшего офицерского состава предельный возраст составляет 65 лет.

Таким образом, на начало мая кардинальных изменений в мобилизации нет. В то же время, в парламенте продолжаются дискуссии о возможных нововведениях, которые могут повлиять как на правила военного учета, так и на работу ТЦК СП.

Новости партнеров