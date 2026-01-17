Мобилизация по-новому в Украине: что изменится в 2026 году и действительно ли ТЦК исчезнет из блокпостов

Мобилизация в Украине / © ТСН

Мобилизация в Украине и военное положение продолжаются. В 2026 году военнообязанных ждет ряд изменений в правилах мобилизации и военного учета. В последние дни в Сети активно распространяется информация о якобы кардинальных нововведениях: мол, военнослужащие ТЦК «исчезнут» из блокпостов, а нарушителей военного учета будут фиксировать автоматически с помощью камер.

В этом материале сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Романом Уховым объясняет, каких изменений действительно следует ожидать в 2026 году.

Что может измениться в правилах мобилизации: мнение адвоката

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua отмечает: сообщения о якобы новом формате мобилизации не учитывают действующую законодательную модель и фактически не несут в себе никаких принципиальных изменений.

По его словам, военнослужащие ТЦК и СП и сейчас, и раньше не имели полномочий самостоятельно задерживать граждан во время мобилизационных мер. Эти функции закон прямо возлагает на органы Национальной полиции.

«Работники ТЦК и СП не имеют права отдельно задерживать граждан при извещении во время мобилизации. Эти обязанности возложены исключительно на органы Национальной полиции», — объясняет адвокат.

Как на самом деле работает механизм розыска

Роман Ухов отмечает, что роль ТЦК состоит прежде всего в уведомлении военнообязанных. Они имеют право посылать повестки, в частности по почте. Если повестка не была вручена, вернулась или лицо не явилось по вызову, ТЦК формирует соответствующее сообщение в полицию через электронную систему.

«После этого через систему „Оберіг“ автоматически формируется сообщение в органы Национальной полиции. Эта база полностью интегрирована с электронными системами полиции», — говорит Роман Ухов.

По его словам, информация о розыске сразу отображается в полицейских базах данных. И именно полицейские во время несения службы, в частности, на блокпостах, имеют законное право проверять лиц или транспортные средства.

Кто имеет право задерживать нарушителей правил военного учета

Адвокат подчеркивает: полиция имеет полномочия проверять данные, задерживать лиц, нарушивших правила военного учета, и доставлять их в ТЦК. Такие нормы закреплены в законодательстве еще в 2024 году.

«Полиция имеет право задерживать таких нарушителей и доставлять их в органы ТЦК и СП. После этого обязательно вызывается адвокат и лицо передается работникам ТЦК», — объясняет он.

В то же время сами работники ТЦК не имеют права задерживать граждан, отмечает адвокат. По процедуре они могут только составить протокол, вручить повестку или, в случае мобилизационного распоряжения, направить лицо в пункты сбора.

Возможна ли полностью автоматическая проверка авто

Комментируя слухи об автоматическом считывании номеров и цифровой проверке транспорта, Роман Ухов отмечает: с юридической точки зрения дополнительных изменений в законодательстве для этого не требуется.

«Я не вижу, что сейчас есть необходимость во внесении изменений для автоматизации проверки транспортных средств», — отмечает адвокат.

Он добавляет, что технические системы автоматического обнаружения розыска уже существуют и используются, в частности, в отношении должников по исполнительным производствам. Однако их массовое внедрение на всех блокпостах потребует значительного финансирования.

«Внедрение таких систем в полностью автоматическом режиме требует больших средств. Поэтому, на мой взгляд, этого не будет. Как и сейчас, так и дальше проверки будут осуществляться полицейскими в ручном режиме», — считает Роман Ухов.

Обязательно ли присутствие ТЦК на блокпостах

Отдельно адвокат обращает внимание: действующее законодательство вообще не требует обязательного присутствия работников ТЦК на блокпостах.

«В случае обнаружения находящегося в розыске лица именно на полицию возложена обязанность его задержать и доставить в ТЦК. Работники ТЦК не наделены такими полномочиями», — объясняет он.

По словам Романа Ухова, работники ТЦК могут только проверять учетные данные и вручать повестки, в то время как ключевые силовые и контрольные функции остаются за полицией.

Таким образом, по его словам, заявления о «кардинальных изменениях» или новой модели мобилизации, распространяемые в Сети, не учитывают действующую правовую реальность. Механизмы взаимодействия ТЦК и полиции уже определены законом и никаких революционных нововведений в этой части адвокат не ожидает.

Готовят ли официально такие изменения

На сегодняшний день ни один государственный орган не сообщал об изменении правил работы ТЦК или об отмене проверок военно-учетных документов на блокпостах. Сообщения о том, что мобилизация полностью перейдет в автоматический формат, не имеют официального подтверждения.

Мобилизация в Украине: что изменится в 2026 году

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 повестки в Украине будут вручать по-новому. Теперь их можно получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу.

В 2025 году Министерство обороны существенно упростило ряд процедур, связанных с мобилизацией и военным учетом. В 2026 году эти изменения сохраняются и в дальнейшем совершенствуются с акцентом на цифровые сервисы и уменьшение нагрузки на ТЦК.

Как сообщалось в ведомстве, большинство ключевых процессов теперь доступны онлайн. Это позволило сократить очереди в ТЦК и перевести взаимодействие с военнообязанными в более удобный формат.

Среди основных новшеств: