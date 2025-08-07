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Мобилизация по-новому в Украине: что нужно знать мужчинам, которым исполняется 25 лет
Изменения во взятии на военный учет — что нужно знать военнообязанным.
В Украине обновили правила ведения военного учета. Изменения касаются мужчин, которым исполнилось 25 лет.
Кабмин утвердил новое постановление №1487 (в том числе пункт 21), регулирующее порядок мобилизации. Какие нововведения действуют отныне и на что стоит обратить внимание мужчинам призывного возраста — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.
Так, постановлением правительство внесло изменения в порядок организации и ведения военного учета.
«Изменениями предусматривается автоматическое внесение ТЦК и СП в срок 30 дней после достижения призывниками 25-летнего возраста в ЕГРПУР сведений о снятии с военного учета призывников и взятии на военный учет военнообязанных с одновременным присвоением военного звания „солдат (матрос) запаса“ и указанием второй категории запаса», — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.
То есть теперь мужчины, достигшие 25-летнего возраста, автоматически переводятся в категорию военнообязанных — без вызова в ТЦК.
В то же время внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обязаны лично прибыть в ТЦК для постановки на военный учет по новому месту жительства — независимо от того, зарегистрированы ли они официально как ВПЛ. Это также предусмотрено обновленным пунктом 21 постановления.
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