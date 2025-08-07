Мобилизация по-новому в Украине: что нужно знать мужчинам, которым исполняется 25 лет

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине обновили правила ведения военного учета. Изменения касаются мужчин, которым исполнилось 25 лет.

Кабмин утвердил новое постановление №1487 (в том числе пункт 21), регулирующее порядок мобилизации. Какие нововведения действуют отныне и на что стоит обратить внимание мужчинам призывного возраста — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Так, постановлением правительство внесло изменения в порядок организации и ведения военного учета.

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«Изменениями предусматривается автоматическое внесение ТЦК и СП в срок 30 дней после достижения призывниками 25-летнего возраста в ЕГРПУР сведений о снятии с военного учета призывников и взятии на военный учет военнообязанных с одновременным присвоением военного звания „солдат (матрос) запаса“ и указанием второй категории запаса», — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

То есть теперь мужчины, достигшие 25-летнего возраста, автоматически переводятся в категорию военнообязанных — без вызова в ТЦК.

В то же время внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обязаны лично прибыть в ТЦК для постановки на военный учет по новому месту жительства — независимо от того, зарегистрированы ли они официально как ВПЛ. Это также предусмотрено обновленным пунктом 21 постановления.

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