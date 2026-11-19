Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову в армию подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет надлежаще оформленную отсрочку или бронирование.

В то же время правила мобилизации продолжают меняться. ТСН.ua собрал последние новости о мобилизации в Украине и объясняет, что нужно знать военнообязанным.

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Изменят ли мобилизационный возраст в Украине

В Верховной Раде пока не рассматривают законодательные инициативы по изменению мобилизационного возраста. Действующие правила остаются неизменными: мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 25 до 60 лет включительно.

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Об этом в интервью сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, речь пока не идет ни о повышении, ни о снижении возрастного предела. Более того, даже возможные предложения по уменьшению мобилизационного возраста до 20, 22 или 18 лет, по мнению парламентария, вряд ли получили бы поддержку в парламенте.

«Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его от 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы», — сказал нардеп.

Мобилизация мужчин 50 лет: что известно

В то же время мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, как отметил депутат, сейчас привлекают в армию менее активно, чем раньше. Это связано, в частности, с тем, что не все представители этой возрастной категории могут эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой. Однако полного освобождения от мобилизации для них нет.

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«Стандартный диапазон остается неизменным — 25–60 лет. Понятно, что граждане от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше», — отметил Вениславский.

Мобилизация женщин в Украине: что известно

В настоящее время принудительная мобилизация женщин не проводится — вступить в ряды ВСУ они могут только по собственному желанию.

В парламенте подтвердили, что этот вопрос сейчас даже не стоит в повестке дня, а соответствующих законодательных инициатив в Верховной Раде нет.

Сколько мужчин мобилизуют в Украине ежемесячно

Еще одним направлением изменений стало усиление контроля за работой военно-врачебных комиссий. По словам Вениславского, это уже повлияло на качественный состав мобилизованных.

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Он сообщил, что в течение более года ежемесячно в армию привлекают около 30 тысяч человек. Однако раньше среди них была значительная часть тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не мог полноценно выполнять боевые задания.

«Необходимый количественный показатель уже более года держится на уровне плюс-минус 30 тысяч в месяц — столько путем мобилизации привлекается людей в войска. Но среди этих 30 тысяч была достаточно большая часть военнослужащих, которые либо по возрасту, либо по состоянию здоровья не могли реально выполнять боевые задачи», — отметил депутат.

Теперь, по словам парламентария, ситуация постепенно меняется: увеличивается доля военнослужащих, пригодных для выполнения боевых задач, а количество тех, кого можно привлечь преимущественно к тыловым подразделениям и обеспечению, сокращается.

«Доля пригодных к военной службе и выполнение боевых задач растет. Соответственно доля тех, кто может быть привлечен только к выполнению задач в тылу или в подразделениях обеспечения, снижается», — говорит Вениславский.

Автоматическое продление отсрочки: кому не нужно подавать документы

В Украине продолжают действовать механизмы автоматического обновления отсрочек от мобилизации. Такая возможность распространяется на 22 категории граждан и включает более 90% оформленных отсрочек.

Если законные основания для отсрочки остаются в силе, а соответствующая информация есть в государственных реестрах, повторно обращаться в ЦНАП или подавать документы не требуется. Необходимые сведения проверяются автоматически.

В частности, автоматическое продление предусмотрено для следующих категорий:

людей с инвалидностью и лиц, временно непригодных к военной службе;

родителей трех и более детей, а также самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

родителей детей с инвалидностью или тяжелобольных детей;

родителей совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

граждан, ухаживающих за тяжелобольными членами семьи или родственниками с инвалидностью;

попечителей людей, которых суд признал недееспособными;

мужчин и женщин, имеющих жену или мужа с инвалидностью I, II или III группы, а также тех, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;

женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;

студентов, аспирантов, научных работников, учителей и других педагогических работников;

людей, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственников Героев Украины, посмертно получивших это звание за мужество во время Революции Достоинства;

людей, лишенных личной свободы в результате российской агрессии, а также военных, освобожденных из плена;

граждан в возрасте от 18 до 25 лет, заключивших годовалый контракт на военную службу.

Важное условие: основания для отсрочки должны оставаться актуальными. Если обстоятельства изменились или информация в государственных реестрах устарела, автоматическое продление может не произойти.

Как оформить отсрочку впервые

Для представителей 12 категорий граждан доступно оформление отсрочки онлайн через приложение «Резерв+». Такой возможностью могут воспользоваться люди с инвалидностью, временно непригодные к службе, многодетные родители, студенты, аспиранты и педагогические работники.

Если оформить отсрочку через приложение не удается, можно обратиться в любой удобный центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что делать, если отсрочку не продлили автоматически

Если автоматическое продление не произошло, пользователь получит соответствующее сообщение в «Резерве+». Одной из возможных причин является отсутствие необходимых сведений или неактуальные данные в государственных реестрах.

В этом случае необходимо проверить информацию и при необходимости обновить ее. После этого можно повторно подать запрос через приложение или обратиться в ЦНАП.

В то же время, если автоматическое продление не произошло, ранее оформленная отсрочка остается в силе до истечения установленного срока. Поэтому военнообязанным следует проверять ее статус в приложении.

В «Резерв+» изменили отражение отсрочок

С 17 ноября 2026 года в приложении «Резерв+» появилось более удобное отображение информации о сроке действия отсрочки.

Теперь дату ее завершения можно увидеть непосредственно в электронном военно-учетном документе на главном экране приложения. Раньше для этого нужно было формировать расширенное извлечение из реестра и загружать соответствующий файл.

Это связано с тем, что отсрочка предоставляется на период действия мобилизации, а военное положение и всеобщую мобилизацию продлевают отдельными решениями каждые 90 дней.

Соответственно, для дальнейшего продления отсрочки должны одновременно выполняться два условия: военное положение продлено, а законные основания для отсрочки остаются в силе.

Таким образом, военнообязанным стало проще контролировать срок действия своего статуса — теперь для проверки не нужно дополнительно формировать расширенные данные из реестра.

Изменят ли правила бронирования от мобилизации

В октябре Кабинет министров обновил правила бронирования военнообязанных работников. Изменения должны помочь выявить злоупотребления при получении статуса критически важного предприятия и сделать систему бронирования более сбалансированной.

Народный депутат Федор Вениславский считает, что пересмотр критериев критичности был необходим. По его словам, механизм, который должен обеспечивать бесперебойную работу экономики, в некоторых случаях использовали для заработка на гражданах, которые стремились избежать мобилизации.

В частности, отдельные предприятия со статусом критически важных могли фактически продавать возможность получить бронирование.

«Поэтому логика правительства ясна: пересмотреть критерии критичности, выяснить, кто ими злоупотребляет, и сделать невозможным такие злоупотребления. Но нельзя применять одну мерку ко всем субъектам и просто уменьшать для всех количество забронированных на определенный процент, чтобы этих людей можно было мобилизовать в ВСУ», — отметил нардеп.

В то же время, депутат подчеркнул, что нельзя применять одинаковые ограничения ко всем предприятиям. Особенно это касается предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам Вениславского, обновленный подход подразумевает более взвешенные условия. В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса долю забронированных работников планируют снизить со 100% до 95%. Предприятия, прошедшие проверку и сохранившие статус критически важных, смогут продолжать работу по действующей модели.

Нардеп предположил, что принятые правительством изменения могут стать финальным вариантом правил бронирования в среднесрочной перспективе. Однако полностью исключать дальнейшие корректировки нельзя: если при практическом применении обнаружат недостатки, их могут устранить.

«Мы живем в очень динамичных условиях, поэтому говорить об окончательном варианте достаточно сложно. Но, думаю, критерии, заложенные в постановлении Кабинета министров о бронировании, а также работа координационного центра, который будет производить методологические рекомендации по отнесению предприятий к критическим, должны выровнять ситуацию и минимизировать злоупотребления», — сказал Вениславский.

До какого числа продлится мобилизация в Украине

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней. Соответствующее решение Верховная Рада поддержала 26 октября.

Таким образом, мобилизация продлится до 29 января 2027 года. На эту же дату продлено действие военного положения.

Мобилизация в России: что известно

Напомним, российское военное руководство все острее испытывает дефицит личного состава, поскольку ежемесячно оккупационные войска теряют более 40 тысяч человек. В некоторых направлениях фронта соотношение потерь достигает 50-70 россиян на одного украинского защитника.

Именно поэтому в ближайшее время в России могут усилить мобилизацию.

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