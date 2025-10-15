Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования. Впрочем уже в следующем году мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет.

Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады «ХАМ». Какова вероятность снижения мобилизационного возраста в Украине, какие законодательные изменения и сколько времени для этого нужно, а также, что об этом говорят в правительстве — читайте в материале ТСН.ua.

Снижение мобилизационного возраста в Украине: что известно

В 2026 году в Украине планируют снизить мобилизационный возраст до 23 лет из-за нехватки пехоты на фронте, говорит военный. По его словам , сейчас украинской армии ощутимо не хватает личного состава, и без достаточного количества пехоты содержание линии фронта становится все более сложной задачей.

«ХАМ» считает, что снижение мобилизационного возраста до 23 лет почти неизбежно, ведь «людей просто не хватает, а без пехоты невозможно держать оборону».

«Я думаю, что в следующем году мобилизационный ресурс снизят по меньшей мере до 23 лет. До 18, конечно, нет, но до 23 вполне реально. Люди заканчиваются, а линию фронта нужно держать», — отметил командир.

Он также рассказал о проблемах в системе базовой подготовки военнослужащих. Качество обучения остается низким, говорит «ХАМ», поскольку многие инструкторы никогда не участвовали в боевых действиях, а новобранцы часто имеют минимальный опыт обращения с оружием.

Какова вероятность снижения мобилизационного возраста: что для этого нужно

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua говорит, что снижение мобилизационного возраста — то есть возраста с какого мужчины могут призвать на военную службу во время мобилизации — абсолютно реально в условиях сегодняшней ситуации.

Для юридической возможности призывать мужчин в возрасте от 23 лет властям достаточно внести несколько изменений в профильное законодательство. Это позволит ТЦК и СП снимать мужчин с учета призывников и брать на учет военнообязанных мужчин в 23 лет с последующими мобилизационными последствиями.

«Для этого достаточно подать законопроект в статью 37 Закона Украины „О воинской обязанности и военной службе“, по которому будет предусматриваться постановка на учет военнообязанных лиц по достижению мужчин 23 лет. После чего законопроект должен пройти все стадии принятия Верховной Радой, после чего передается на подпись президента и опубликовывается в официальных источниках для обретения юридической силы», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день таких законопроектов не зарегистрировано.

«Кроме того, к сожалению, тенденция к снижению мобилизационного возраста, вероятно, на этом не остановится и в будущем. Теоретически призывать мужчин возможно юридически будет с достижениями ими совершеннолетия — то есть 18 лет», — считает адвокат.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: что говорят в Офисе президента

В офисе президента недавно комментировали тему возможного снижения мобилизационного возраста в Украине. Заместитель руководителя ОП, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса заверил, что на начало сентября 2025 года снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

«При всем понимании тяжести общей ситуации на линии столкновения по состоянию на данный момент этот вопрос не на столе — я имею в виду снижение мобилизационного возраста «, — сказал Палиса.

Он также прокомментировал решение правительства разрешить выезд за границу ребятам в возрасте от 18 до 22 лет.

«Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-нибудь профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию», — заявил Палиса.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает , что если в Украине все же будет принято решение о снижении мобилизационного возраста, то не сразу до 18 лет. По его мнению, более вероятно частичное снижение возрастного порога — на 1-2 года.

В то же время, по словам экс-министра, такое решение не приветствует ни одна часть украинского общества:

«Вряд ли это будет столь драматичным. Я имею в виду, что не вижу причин, почему мобилизационный возраст должен упасть сразу до 18 лет… Именно генералы должны донести этот довод до политического руководства и до парламента. И что самое важное — к народу Украины. Потому что это будет очень болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества».

Снижение мобилизационного возраста в Украине: что говорит Зеленский

Тема снижения мобилизационного возраста в Украине не нова — она обсуждается уже больше года на уровне власти, парламента и международных партнеров.

2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон , снизивший призывной возраст с 27 до 25 лет. Документ находился на рассмотрении в Офисе президента около 10 месяцев.

Предложения снизить мобилизационный возраст до 18 лет

6 августа член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил , что международные партнеры Украины неоднократно поднимали вопрос возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Позже советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко подтвердил , что США давят на Киев с требованием активнее привлекать к мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По словам Лещенко, американская сторона приводила пример войны во Вьетнаме, когда граждан США мобилизовали уже с 19 лет.

Министр обороны Рустем Умеров признал , что партнеры действительно «хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25 лет». В то же время, 19 ноября президент Зеленский четко заявил, что Украина не планирует снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил , что в случае принятия решения о мобилизации с 18 лет Вашингтон гарантирует полное обеспечение новобранцев снаряжением.

На это Зеленский ответил , что Украина не должна компенсировать недостаток оборудования за счет молодых солдат, а сосредоточиться на подготовке и обеспечении уже имеющихся бригад.

«Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет этому лицу или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические способности военного, а мы обращаем внимание на то, что у нас есть голые бригады, которые не укомплектованы, прежде всего, оружием. Мне кажется, что это не очень справедливо… Безусловно, людей всегда недостаточно, и командиры этого тоже хотят (снижение мобилизационного возраста — ред.). Но очень важно укомплектование бригад», — сказал президент.

Пока никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в Украине не рассматривают.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Напомним, в Украине во время действия военного положения мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Те, кому еще не исполнилось 25, считаются призывниками — они состоят на учете, но не могут быть мобилизованы, ведь призыв на срочную службу в условиях войны приостановлен.