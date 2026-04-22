Мобилизация по-новому в Украине: как изменится призыв с 4 мая и что будет с отсрочками

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается общая мобилизация и действует военное положение, которое продлено до 4 мая 2026 года. Призову подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или официальное бронирование. Впрочем, с 4 мая всем надо оформлять отсрочки по-новому.

Сайт ТСН.ua рассказывает, что изменится в правилах мобилизации в мае, кого будут призывать в первую очередь и какие нововведения касаются отсрочок и бронирования от мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Украинское законодательство предусматривает ряд категорий граждан, которые могут на время не подлежать призыву. Речь идет, в частности, о:

Реклама

людей с инвалидностью

граждан, которых медицинская комиссия сочла непригодными к службе по состоянию здоровья

многодетных родителей

одиноких матерей или родителей

опекунов и попечители

родственников погибших военнослужащих

лиц освобожденных из плена

студентов, обучающихся в учебных заведениях по дневной или дуальной форме

работников стратегически важных предприятий

отдельные категории госслужащих, судей, научных работников и педагогов

Отсрочка для студентов и работников образования

При мобилизации некоторые категории граждан, связанные с образованием, также имеют право на отсрочку от призыва.

К ним относятся:

студенты профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают следующий уровень образования

докторанты и интерны

научные и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений, имеющих научную степень

педагогические работники школ, колледжей и профессионально-технических заведений, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

Как и когда оформить отсрочку

Закон не устанавливает конкретные сроки для подачи заявления на отсрочку — сделать это можно в любой момент. В то же время, важно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) до того, как человека направят на сборный пункт или отнесут в списки воинской части.

Если военнообязанный получил повестку для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или уточнения данных, специалисты советуют сразу подавать документы на отсрочку.

Реклама

Для этого необходимо:

написать заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП

добавить документы, подтверждающие право на отсрочку (справки, свидетельства и т.п.)

Комиссия рассматривает представление в течение семи дней. Если необходимо дополнительно проверить информацию, решение принимается на следующий день после получения ответов соответствующих учреждений.

По результатам рассмотрения возможны два варианта:

предоставление отсрочки и выдача соответствующей справки

отказ с письменным обоснованием, который можно обжаловать в суде

На время рассмотрения заявления военнообязанного не направляют на ВЛК и соответственно не могут мобилизовать.

Реклама

Кого мобилизуют в первую очередь

В территориальных центрах комплектования действуют внутренние мобилизационные задачи Генерального штаба ВСУ. Они определяют:

необходимое количество военнослужащих для доукомплектования армии

рекомендованный возраст призывников

перечень военно-учетных специальностей

Эти документы не публичны, поэтому четких правил по мобилизации мужчин определенного возраста, например старше 50 лет, в открытом доступе нет.

На практике, по словам адвокатов, мужчин в возрасте от 55 лет мобилизуют гораздо реже, чем младших. Если же их призывают, то обычно на должности обеспечения, например водителей или работников логистики. В то же время закон разрешает назначение и на боевые должности.

Вероятность мобилизации после 50 лет растет, если у человека есть боевой опыт или дефицитная специальность, например инженер, медик или специалист по ремонту техники.

Реклама

До какого возраста могут призвать

Рядовые, сержанты и офицеры младшего и старшего звена могут быть мобилизованы до достижения 60 лет. Это значит, что мужчину могут призвать даже в 59 лет, но после 60 лет он уже не подлежит мобилизации.

Для высшего офицерского состава предельный возраст службы больше — до 65 лет.

Бронирование работников: как работает механизм

Бронирование военнообязанных работников необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить непрерывную работу государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и обороны.

Должностные лица органов государственной и местного самоуправления не подлежат мобилизации на протяжении всего периода мобилизации.

Реклама

В то же время, работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики или обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, получают бронирование только на ограниченный срок — шесть месяцев. После завершения этого периода процедуру следует проходить повторно.

Чтобы предприятие получило статус критически важного, оно должно соответствовать установленным критериям и быть включено в специальный государственный перечень.

Отсрочка от мобилизации: на какой срок ее предоставляют

Отсрочка оформляется на период действия указа президента о мобилизации обычно на три месяца. По истечении этого срока ее можно продлить еще на такой же период.

В Украине военное положение установлено до 4 мая 2026 года. Именно к этой дате в большинстве случаев оформлены действующие отсрочки.

Реклама

Продолжение отсрочки: что изменится после 4 мая

Приближение даты завершения действующего периода мобилизации традиционно вызывает вопросы дальнейшего действия отсрочок. У части военнообязанных они уже были продлены автоматически, даже несмотря на отсутствие нового указа о продлении мобилизации. Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.

Проверить это можно в приложении «Резерв+» — если в электронном извлечении указана новая дата действия отсрочки, например 1 августа, это означает, что ее продлили автоматически.

Автоматическое продолжение может происходить не одновременно для всех, а поэтапно, объясняет адвокат. Поэтому отсутствие обновления на конкретную дату еще не означает, что отсрочка не будет продлена.

По информации центров предоставления административных услуг (ЦНАП), автоматически могут продолжаться отсрочки для:

Реклама

лиц с инвалидностью;

родителей детей с инвалидностью;

родителей троих и более детей;

студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;

лиц, ухаживающих за родственниками с инвалидностью;

работников образования;

родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

лиц, освобожденных из плена;

опекунов недееспособных лиц;

родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка.

Если автоматическое продление не произошло, по словам адвоката. необходимо подать новый пакет документов — так же, как при первоначальном оформлении отсрочки.

Сделать это рекомендуют за несколько дней до истечения срока или воспользоваться электронными сервисами, если они доступны.