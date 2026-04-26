Мобилизация по-новому в Украине: как продлить отсрочку после 4 мая

В Украине продолжается общая мобилизация и действует военное положение, которое продлено до 4 мая 2026 года. Призову подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или официальное бронирование. В то же время, после 4 мая части украинцев нужно будет оформлять отсрочки по-новому.

Продление отсрочки: что изменится после 4 мая

Приближение даты завершения действующего периода мобилизации традиционно вызывает вопросы дальнейшего действия отсрочок. В части военнообязанных они уже были продлены автоматически даже при отсутствии нового указа о продлении мобилизации.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.

Проверить актуальность отсрочки можно в приложении «Резерв+». Если в электронном извлечении указана новая дата действия отсрочки, например 1 августа, это означает, что ее уже продлили автоматически.

По словам адвоката, автоматическое удлинение может происходить не одновременно для всех, а поэтапно. Поэтому отсутствие обновления на конкретную дату еще не означает, что отсрочка не будет продлена.

Кому могут продлить отсрочку автоматически

По информации центров предоставления административных услуг (ЦНАП), автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий граждан:

лиц с инвалидностью

родителей детей с инвалидностью

родителей троих и более детей

студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения

лиц, ухаживающих за родственниками с инвалидностью

работников образования

родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий

лиц, освобожденных из плена

опекунов недееспособных лиц

родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое удлинение не произошло, необходимо подать новый пакет документов — так же, как при первоначальном оформлении отсрочки.

Подать документы рекомендуют за несколько дней до истечения срока действия отсрочки или воспользоваться электронными сервисами, если они доступны.