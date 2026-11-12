Мобилизация по-новому в Украине: когда изменят предельный возраст и кто потеряет бронирование

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные граждане, не имеющие законных оснований для отсрочки или бронирования.

Впрочем, правила мобилизации постоянно меняются. Сейчас в Украине предлагают пересмотреть предельный возраст пребывания на военной службе, а также ввели новые правила бронирования работников критически важных предприятий. Кроме того, продолжается автоматическое продление отсрочек от призыва.

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Что нужно знать военнообязанным, могут ли изменить мобилизационный возраст и кто рискует потерять бронирование — читайте в материале ТСН.ua.

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Изменят ли предельный возраст мобилизации в Украине

В Украине было предложено снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Соответствующую петицию зарегистрировала Наталья Борсук 27 июля 2026 года. К 19 октября она собрала более 25 тысяч голосов, потому ее передали на рассмотрение премьер-министру.

Автор инициативы предлагает распространить новые возрастные ограничения на военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Также в петиции говорится о предоставлении права уволиться по собственному желанию всем военным, достигшим 55 лет.

Однако правительство пока не поддержало автоматическое введение таких изменений.

В ответе на петицию премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, что действующее законодательство устанавливает предельный возраст пребывания на военной службе в особый период на уровне 60 лет. Для военнослужащих высшего офицерского состава он составляет 65 лет.

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По словам главы правительства, вопрос снижения этих показателей требует комплексного анализа с учетом ситуации безопасности и потребностей Сил обороны.

Корецкий также сообщил, что Министерство обороны работает над законодательными инициативами по усовершенствованию порядка прохождения военной службы во время военного положения. В частности, планируется уточнить сроки и основания для увольнения военнослужащих.

Вопросы, поднятые в петиции, также рассмотрят при проработке этих изменений.

Таким образом, снижение предельного возраста до 55 лет остается только предложением. Решение об изменении действующих возрастных ограничений не принято.

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В ноябре 2026 года общие правила мобилизации остаются неизменными: призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Отсрочку от призыва могут получить граждане, имеющие предусмотренные законодательством основания. Они относятся к состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, обучению и отдельным категориям работников.

В частности, право на отсрочку имеют:

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей;

опекуны людей с инвалидностью или недееспособных лиц;

граждане, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья согласно заключению ВЛК;

люди с инвалидностью I, II и III групп при документального подтверждения;

студенты дневной формы обучения, сведения о которых есть в ЕГЭБО;

педагогические работники, работающие по меньшей мере на 0,75 ставки в учебных заведениях; научно-педагогические работники;

военнослужащие, освобожденные из плена;

мужчины, близкие родственники которых погибли на фронте;

граждане, которые проходили службу по программе «Контракт 18–24» во время военного положения и были уволены на определенных законом основаниях;

отдельные должностные лица и работники государственных органов.

Также в Украине продолжается автоматическое продление ранее оформленных отсрочек.

Как работает автоматическое продление отсрочки

Министерство обороны Украины сообщило об очередном этапе автоматического продления отсрочек от мобилизации. Процесс должен продолжаться до 30 октября.

По информации Минобороны, более 90% действующих отсрочек могут продлиться без повторного подачи заявлений и посещения государственных учреждений.

Для этого соответствующие органы проверяют основания по единым правилам, используя информацию из государственных реестров. Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан, если основания для отсрочки остаются актуальными.

Результат проверки можно увидеть в приложении «Резерв+». Уведомления будут поступать постепенно, поэтому гражданам не стоит беспокоиться, если другие пользователи уже получили уведомления, а им оно еще не поступило.

После успешного продления отсрочки необходимо обновить электронный военно-учетный документ и проверить новый срок его действия.

Если автоматическое продление не произошло, это еще не означает, что человек потерял право на отсрочку. Причиной могут отсутствовать или устаревшие сведения в государственных реестрах.

В этом случае необходимо проверить свои данные и при необходимости обновить их. После этого можно подать новый запрос через «Резерв+», если соответствующая категория доступна для онлайн-оформления или обратиться с документами в ЦНАП.

Важно, что до истечения срока действия ранее оформленная отсрочка остается в силе, даже если ее автоматически не продлили.

Что изменится в правилах бронирования в ноябре

Некоторые нововведения касаются бронирования военнообязанных работников. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1328 от 23 октября 2026 года.

Правительство пересматривает подходы к определению критически важных предприятий, а также вводит дополнительный контроль за соблюдением правил военного учета.

Одно из главных новшеств — пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Государственные органы, областные администрации и военные администрации должны в течение десяти дней после вступления в силу постановления пересмотреть отраслевые и региональные критерии.

После этого будут проверять предприятия, уже получившие статус критически важных. Если организация больше не будет соответствовать установленным требованиям или получила соответствующий статус на основании исключающего критерия, решения о ее критичности могут отменить.

В то же время, сам пересмотр критериев не означает, что все предприятия автоматически потеряют этот статус. Если организация продолжает отвечать действующим требованиям, она сможет сохранить критичность до истечения срока ее действия.

Среди сфер, предприятия которых могут претендовать на соответствующий статус, остаются оборонно-промышленные и топливно-энергетические комплексы, жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленное производство, транспорт, логистика, строительство, ИТ, банковская деятельность, медицина и связь.

Кто сможет забронировать больше работников

По общему правилу предприятия могут бронировать до 50% военнообязанных работников. Однако правительство предусмотрело возможность увеличения этой квоты, если для бесперебойной работы организации необходимо сохранить большее количество сотрудников.

Для этого предприятие должно обосновать потребность в дополнительном бронировании. Соответствующие предложения через государственный орган, предоставивший организации статус критически важной, будут передавать в Координационный центр по организации бронирования.

Центр будет рассматривать обращение и рекомендации. Окончательное решение будет приниматься уполномоченным государственным органом.

Следовательно, увеличение стандартной 50-процентной квоты не будет происходить автоматически. Предприятиям придется доказать необходимость бронирования большего количества работников.

В то же время для отдельных отраслей предусмотрели специальные лимиты:

До 95% для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора, а также определенных подрядных организаций и производителей трансформаторного оборудования.

До 75% для отдельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в частности теплокоммунэнерго и водоканалов.

Если предприятиям ОПК или энергетическому сектору необходимо забронировать более 95% военнообязанных работников, они смогут инициировать отдельное согласование. Для этого Минобороны или Минэнерго должны представить соответствующие обоснованные предложения.

Отдельные ограничения установили и для представительств донорских учреждений и организаций, реализующих проекты международной технической помощи. По общему правилу, они могут бронировать до 50% военнообязанных работников, вовлеченных в один проект, но не более семи человек. Увеличить это количество можно при определенных условиях после соответствующего согласования.

За что предприятия могут лишиться права на бронирование работников

Новые правила предусматривают дополнительный контроль не только за статусом критически важных предприятий, но и соблюдения их руководством требований военного учета.

В частности, Координационный центр организации бронирования сможет отказать в рассмотрении предложений по увеличению количества забронированных работников, если руководитель предприятия систематически нарушал законодательство в сфере военного учета.

Основанием для такого отказа могут быть:

два или более документально подтвержденных случаев нарушения руководителем правил военного учета за последние 12 месяцев;

привлечение руководителя предприятия к административной ответственности за такие нарушения.

В то же время, важно различать отказ в увеличении квоты и отмену уже оформленного бронирования. Указанные нарушения являются основанием для отказа в рассмотрении предложений по увеличению количества забронированных работников, а не автоматического аннулирования всех действующих отсрочок.

В целом бронирование может быть отменено, в частности, по истечении срока его действия, увольнения работника или утраты работодателем статуса, который давал право на бронирование. Другие основания определены постановлением Кабмина №76.

Поэтому работникам с бронированием следует следить за сроком его действия и проверять актуальность информации в электронном военно-учетном документе, в частности через «Резерв+».

Смогут ли предприятия бронировать 100% работников

В правительстве также работают над механизмом, который в будущем может разрешить отдельным предприятиям бронировать весь необходимый персонал.

Речь идет о возможности полного бронирования при выполнении предприятием определенного мобилизационного обязательства. В частности, он должен регулярно и добровольно направлять часть своих работников на военную службу.

По замыслу механизм будет предусматривать четкие условия привлечения людей в армию. Работники должны заранее знать срок службы и обстоятельства, при которых они будут присоединяться в армию. В то же время, за ними должны сохраняться рабочее место и заработная плата.

Обработку соответствующих предложений поручили Министерству обороны и Министерству экономики. Ориентир для подготовки решений — до 1 декабря 2026 года.

Стопроцентное бронирование не стало общедоступной возможностью для критически важных предприятий. Речь идет только о подготовке отдельного механизма.

Мобилизация в Украине: какие еще изменения касаются военного учета

С 30 октября 2026 года в Украине также действуют обновленные правила учета военнослужащих. Они были утверждены приказом Министерства обороны №357 от 5 октября.

Изменения касаются нескольких категорий военных и семей.

Семьи погибших защитников. Уточнили порядок определения даты исключения военнослужащего из списков личного состава, если его гибель подтвердили после пропажи без вести, пребывания в плену или захвата в заложники.

Теперь такой датой будут считать день официальной регистрации смерти, указанный в актовой записи и свидетельстве о смерти.

Ранее военного исключали из списков на следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве. Из-за разницы между фактической гибелью и ее официальным подтверждением у семей возникали трудности с оформлением документов, в частности, при назначении пенсий.

Заместитель министра обороны Любовь Галан объяснила, что новый порядок должен устранить путаницу с определением даты, от которой исчисляется льготный период, и упростить оформление пенсий, пособий и льгот.

В то же время, приказы об исключении военных из списков, изданные до 30 октября, автоматически не будут просматриваться. Если семья хочет обжаловать ранее определенную дату, ей следует обращаться в суд.

Военнослужащие по возвращении из СЗЧ. Для тех, кто добровольно вернулся после самовольного ухода из части, упростили оформление документов во время назначения на должность.

Теперь в соответствующих приказах будет указываться меньше персональных и служебных сведений. Вместо полного названия должности с информацией о подчиненности будут указывать условное наименование воинской части. В то же время ее полное название, к которому назначается военный, будет оставаться в документе.

В примечаниях будут отмечаться только год рождения и идентификационный код. Сведения об образовании, основаниях назначения и уровне должности больше не требуются. В Минобороны ожидают, что это ускорит оформление документов для перевода военных.

Перевод в новую воинскую часть. Изменили и порядок учета мобилизованных, направляемых в другое место службы в составе команды пополнения.

Ранее во время перемещения военный оставался на учете предыдущей части. Теперь его будут относить к спискам нового подразделения со дня подписания акта приемки пополнения старшим команды.

До фактического прибытия военнослужащий будет учитываться в новой части, как временно отсутствует. Это должно четко определить ответственность за оформление документов, если при переводе с военным произойдет чрезвычайное событие.

Кроме того, уточнили порядок учета граждан, прибывающих в ТЦК и СП и подлежащих мобилизации, а также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор на контрактную службу. Их данные будут вноситься в электронный журнал.

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