Мобилизация по-новому в Украине: кто имеет право на отсрочку и бронирование, а кто может их потерять в июле

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины, если они не имеют законных оснований для отсрочки или не забронированы работодателем.

В то же время, летом 2026 года для части забронированных работников могут произойти изменения. Причина — новые требования к частным предприятиям, имеющим статус критически важных. Если компания не подтвердит соответствие обновленным критериям, она может лишиться права бронировать своих работников.

Почему это может произойти, как избежать потери бронирования, кто имеет право на отсрочку и чем она отличается от бронирования, — рассказывает ТСН.ua.

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Как получить бронирование от мобилизации

Бронирование является одним из видов отсрочки от мобилизации. Его предоставляют работникам предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых имеет важное значение для обороны страны или экономики. Пока бронирование действует, военнообязанных не могут мобилизовать.

Самостоятельно оформить бронирование невозможно. Это делает работодатель, если предприятие имеет соответствующее право. Для государственных учреждений и предприятий оборонной сферы действуют отдельные правила, в то время как частный бизнес должен получить статус критически важного предприятия.

С 2026 года для частного сектора ужесточены требования. В частности, 30 мая Кабинет Министров принял постановление №692, изменившее порядок подтверждения статуса критически важных предприятий.

Предыдущие решения по критичности остаются в силе только в течение переходного периода — ориентировочно до 1 сентября 2026 года. До этого времени компании должны повторно подтвердить соответствие новым критериям. Если этого не сделать, предприятие лишится возможности оформлять бронирование для своих работников.

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Подтверждение статуса не происходит автоматически — бизнес должен самостоятельно подать необходимые документы. При этом уже оформленные бронирования остаются в силе, пока идет проверка. Для государственных, коммунальных учреждений и силовых структур эти новшества не применяются.

Таким образом, сейчас система работает в переходном режиме: действующие бронирования сохраняются, а предприятия проходят повторную проверку.

Какие работники могут получить бронирование

Право на бронирование зависит прежде всего от профессии, а от места работы.

Чаще всего бронируют работников:

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органов государственной власти и местного самоуправления

международных гуманитарных организаций

предприятий оборонной промышленности

объектов критической инфраструктуры — энергетики, водоснабжения, связи, аварийных служб

ИТ-компаний и сферы кибербезопасности

медицинских заведений

железных дорог, метро и логистических предприятий

агропромышленного комплекса

Отдельные правила установлены для резидентов «Дія.City». Сам статус резидента не дает автоматического права на бронирование. Компания должна также отвечать другим требованиям: не иметь налоговых долгов, своевременно представлять отчетность, выполнять требования по средней зарплате, а также отвечать критериям структуры доходов и численности работников.

Для стартапов дополнительно учитывается наличие инвестиций, грантов или достаточного дохода.

Новые требования к зарплате: кто рискует потерять бронирование

Главные конфигурации касаются конкретно частных компаний со статусом критически важных.

Теперь средняя зарплата на предприятии должна быть не менее трех минимальных зарплат.

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В 2026 году это:

25 941 грн — для большинства предприятий

21 618 грн — для компаний, работающих в прифронтовых регионах

На государственные и коммунальные учреждения это требование не распространяется.

Если при проверке окажется, что предприятие не соответствует установленному уровню оплаты труда, оно может утратить статус критически важного. Соответственно исчезнет и право оформлять бронирование работников.

Также продолжает действовать ограничение по количеству забронированных. Как правило, можно забронировать до 50% военнообязанных работников. В то же время, для предприятий оборонной сферы, энергетики и компаний, работающих на прифронтовых территориях, этот показатель может достигать 100%.

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Если автоматическая проверка регистров покажет превышение установленной квоты, руководитель должен в течение десяти рабочих дней сократить количество забронированных через портал «Дія».

Кроме того, один работник может иметь бронирование только по основному месту работы. Одновременно пользоваться несколькими бронированиями закон не разрешает.

Сколько оформляется бронирование

Оформлением занимается исключительно работодатель. Сам работник заявлений не подает.

Руководитель предприятия посылает список военнообязанных через портал «Дія» с использованием электронной подписи. От работника требуется только актуальный военно-учетный документ и корректные данные в реестре «Оберіг».

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Как правило:

через «Дія» решение принимают в течение 1–3 дней

через Министерство экономики — до пяти рабочих дней

по общей процедуре оформления может занять несколько недель

В зависимости от категории работников бронирования действует шесть или двенадцать месяцев, а в отдельных случаях до завершения мобилизации. После окончания срока его нужно оформлять повторно. Если новое бронирование еще не оформлено, человек считается незабронированным.

Можно ли получить бронирование, если человек находится в розыске ТЦК

Да, но сначала необходимо устранить нарушение военного учета.

Как правило, для этого предоставляется до 45 дней. За это время нужно обновить военно-учетные данные, сняться с розыска и, если необходимо, уплатить штраф. Только после этого можно оформлять бронирование на общих основаниях.

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Почему могут отказать в бронировании

Причины могут относиться как к самому работнику, так и к работодателю.

Со стороны работника:

неофициальное трудоустройство или работа как ФЛП

исключение из военного учета

наличие другой отсрочки

неактуальные данные в государственных реестрах

Со стороны предприятия:

компания не отвечает критериям критически важного предприятия

не подтвердила статус после принятия постановления №692

имеет налоговые долги

превысило допустимое количество забронированных работников

Пока идет переходный период, уже оформленные бронирования остаются в силе. Однако компаниям следует заранее проверить соответствие новым требованиям по зарплатам, квотам и документам.

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Как проверить, есть ли бронирование

Удобнее всего это сделать в приложении «Резерв+». Там отображается статус «Забронировано», название работодателя и срок действия бронирования.

Также информацию можно проверить через «Дія», в ТЦК или в отделе кадров предприятия.

При необходимости работник может получить бумажную справку от работодателя или ТЦК. Ее рекомендуют хранить вместе с военно-учетным документом.

Чем отличаются бронирование и отсрочка

Несмотря на то, что оба механизма фактически позволяют временно не быть мобилизованными, юридически они существенно отличаются.

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Отсрочка предоставляется по личным обстоятельствам человека, тогда как бронирование связано с его работой на предприятии, которое имеет важное значение для государства.

Кто имеет право на отсрочку

Основания для отсрочки определены статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Среди них:

содержание трех и более детей

отдельные семейные обстоятельства

состояние здоровья

обучение по дневной форме

другие случаи, предусмотренные законом

В отличие от бронирования, оформление отсрочки инициирует сам военнообязанный.

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Подать заявление можно через приложение «Резерв+» (для доступных категорий) или в любом Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

На какой срок предоставляется отсрочка

Отсрочка действует, пока существуют основания для ее получения.

Более 90% отсрочек сейчас продолжаются автоматически без предоставления новых заявлений или справок. Система самостоятельно проверяет информацию через государственные реестры и обновляет данные в электронном документе.

Автоматическое подтверждение работает для 22 категорий отсрочек.

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Если же необходимо обновить информацию лично, то заявление на продление нужно подавать через ЦНАП. Территориальные центры комплектования не принимают такие заявления от граждан.

Основные отличия между бронированием и отсрочкой

В Министерстве обороны объясняют, что отсрочка является личным правом гражданина, возникающего из-за его семейных, социальных или других жизненных обстоятельств. Именно военнообязанный должен позаботиться о ее оформлении.

Бронирование в свою очередь является механизмом сохранения работников стратегически важных предприятий. Оно зависит не от личных оснований человека, а от статуса работодателя и должности работника. Инициировать его может только предприятие.

Оба механизма действуют параллельно и призваны обеспечить баланс между потребностями сил обороны Украины и непрерывной работой критически важных отраслей экономики.

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