Мобилизация по-новому в Украине: кто имеет право на отсрочку и с какими болезнями не призывают

Мобилизация в Украине

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме имеющих основания для отсрочки или освобождения от службы.

В этом материале ТСН.ua рассказывает, кто имеет право на отсрочку, до какого возраста мобилизуют, с какими болезнями не призывают, а кого наоборот — мобилизуют в первую очередь.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка от мобилизации — это временное освобождение от призыва на военную службу. Она не означает полное освобождение от мобилизации навсегда, а лишь дает право перенести исполнение воинского долга на определенный период. Основания для отсрочки верно определены законом.

Закон предусматривает несколько основных категорий граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Право на отсрочку имеют военнообязанные, которые:

удерживают троих и более детей младше 18 лет и не имеют долгов по уплате алиментов;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, нуждающегося в длительном лечении;

имеют на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

являются опекунами или усыновителями детей-сирот;

ухаживают за родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других трудоспособных держателей;

имеют несовершеннолетнего ребенка, если муж или жена уже проходят военную службу;

потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины.

Также право на отсрочку имеют одинокие матери или родители, опекуны и попечители.

Отсрочка по состоянию здоровья

Люди с инвалидностью I, II или III группы имеют право на отсрочку или освобождение от мобилизации в зависимости от заключения медико-социальной экспертной комиссии.

Как пояснила ТСН.ua адвокат Марина Бекало, закон не разделяет право на отсрочку в зависимости от группы инвалидности. Сам факт установленной инвалидности является основанием для освобождения от призыва во время мобилизации.

В то же время, люди с инвалидностью могут добровольно поступить на военную службу по контракту.

С какими болезнями не мобилизуют

В Украине существует перечень заболеваний и состояний, при которых человека могут признать непригодным к военной службе. При этом важное значение имеет не только сам диагноз, но и тяжесть болезни и общее состояние здоровья.

Для определения пригодности военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК). Именно она принимает решение, может ли человек проходить службу.

Полный перечень заболеваний, которые могут служить основанием для освобождения от мобилизации, содержится в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Отсрочка для студентов и педагогов

Право на отсрочку имеют:

студенты профессиональных, профессиональных высших и высших учебных заведений, если они получают новый уровень образования;

докторанты и лица, обучающиеся в интернатуре;

педагоги колледжей, профтехов и школ, если работают по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Для части студентов профтехучилищ и некоторых колледжей от 2025 г. действуют дополнительные возрастные ограничения и уточненные условия получения отсрочки.

Кто имеет отсрочку из-за работы

Отсрочку могут получить работники:

органов государственной и местного самоуправления;

критически важных предприятий;

предприятий оборонной сферы, энергетики, медицины, связи и других сфер жизнеобеспечения

Такое бронирование оформляет работодатель. Оно имеет ограниченный срок действия и предоставляется в пределах установленных квот.

В то же время большинство госслужащих и работников силовых структур мобилизуются на общих условиях, если у них нет бронирования или других законных оснований для отсрочки.

Кто еще может получить отсрочку

Отдельные категории граждан также имеют право на отсрочку. Среди них:

гражданские, находившиеся в плену из-за вооруженной злости РФ;

отдельные специалисты в области кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры;

родственники погибших военнослужащих;

люди, освобожденные из плена.

До какого возраста могут мобилизовать

Общий предельный возраст мобилизации для большинства военнообязанных — 60 лет. Это означает, что мужчины могут мобилизовать даже в 59 лет, если он пригоден к службе и не имеет права на отсрочку.

Для высшего офицерского состава предельный возраст службы составляет 65 лет.

Мобилизируют ли мужчин после 50 лет

Отдельных правил для мужчин старше 50 лет закон не предусматривает.

Как объясняла ТСН.ua адвокат Марина Бекало, такие мужчины подлежат мобилизации на общих основаниях — при условии пригодности к службе и отсутствии отсрочки.

На практике людей постарше мобилизуют реже. Их чаще привлекают для работы в подразделениях обеспечения — водителями, механиками или логистикой.

Впрочем, если человек имеет боевой опыт или дефицитную специальность, например, медика или инженера, его могут мобилизовать независимо от возраста.

Кого мобилизуют в первую очередь

Планы мобилизации определяет Генеральный штаб ВСУ. Территориальные центры комплектования получают отдельные задачи по количеству людей и специальностей, которые необходимо привлечь.

Такие документы не публикуются в открытом доступе. По словам Марина Бекало, мобилизационные предписания являются служебной информацией.

На практике в первую очередь мобилизуют:

людей с боевым опытом;

военнообязанных с дефицитными специальностями;

пригодных к службе по состоянию здоровья;

тех, кто не имеет отсрочки или бронирования.

Кто не подлежит мобилизации

Следовательно, не подлежат мобилизации:

люди с инвалидностью;

лица, имеющие законную отсрочку;

граждане с оформленным бронированием.

В то же время все документы должны быть оформлены надлежащим образом. Если человек, например, имеет инвалидность, но не оформил отсрочку официально, могут возникнуть проблемы во время мобилизационных мер.

