Мобилизация по-новому в Украине: кто потеряет бронирование в 2026 году

Мобилизация в Украине

С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия могут оставлять сотрудников на рабочих местах только при условии, что их официальная заработная плата будет отвечать повышенным требованиям.

Сегодня для бронирования необходимо выплачивать минимум 20 тысяч гривен, однако с 2026 года порог вырастет до 21,6 тысячи гривен в месяц.

Это связано с увеличением минимальной заработной платы, которая, согласно госбюджету на следующий год составит, 8 647 гривен. По формуле, закрепленной в правилах бронирования (минимальная зарплата × коэффициент 2,5), предприятия должны обеспечить выплаты на уровне не менее 21 617 гривен.

По словам адвоката Марины Бекало в комментарии сайту ТСН.ua, эти требования касаются работников критически важных предприятий, ведь именно они могут претендовать на бронирование в период мобилизации и военного положения.

Если компания не обеспечит установленный уровень оплаты труда, она автоматически потеряет право на бронирование, а военнообязанные работники — отсрочку от мобилизации.