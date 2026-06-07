Мобилизация по-новому в Украине: летом забронированные могут потерять отсрочку — что известно

Бронирование от мобилизации / © ТСН

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме имеющих законные основания для отсрочки или оформленное бронирование.

Впрочем, для забронированных работников в последнее время правила существенно изменились. Правительство обновило порядок бронирования и пересмотра статуса критически важных предприятий. Поэтому часть работников может потерять отсрочку уже в конце лета.

ТСН.ua рассказывает, что изменилось в правилах бронирования, кого могут лишить отсрочки и что нужно знать работникам и бизнесу.

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Новые правила бронирования: что изменилось

Кабмин принял постановление №692, изменяющее правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Часть нововведений начнет действовать уже с 10 июня — через 10 дней после официального обнародования документа.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объяснили, что изменения должны сделать систему бронирования более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

Обновление касается трех главных направлений: зарплатного критерия, правил учета совместителей и пересмотра критичности предприятий.

Новый зарплатный порог для бронирования: сколько нужно получать

Одним из ключевых изменений явилось повышение зарплатного критерия.

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Теперь для подтверждения критичности предприятия, а также для бронирования работника, средняя начисленная зарплата должна быть не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. Речь идет именно о начисленной сумме к уплате налогов.

Для предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях, оставили отдельный низший порог — 21 618 грн, то есть 2,5 минимальных зарплат.

В то же время, эти изменения не касаются государственных и коммунальных предприятий.

Совместители и работники с отсрочкой: важно нововведение

Существенно изменятся правила для людей, работающих по совместительству или уже имеющих отсрочку по другим причинам.

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Теперь такого работника будут учитывать в квоту бронирования только один раз по одному месту работы. Причем, это не обязательно должно быть основное место трудоустройства.

В министерстве объяснили, что это должно убрать схемы, когда один человек фактически увеличивал квоту на бронирование сразу для нескольких компаний.

«Это позволит избежать ситуаций, когда один человек одновременно увеличивает квоту на бронирование на нескольких предприятиях», — пояснили в министерстве.

Ранее некоторые компании могли использовать такую схему для увеличения количества забронированных работников. Например, человек с уже имеющейся отсрочкой мог формально работать сразу в нескольких компаниях по совместительству. Это позволяло предприятиям увеличивать количество военнообязанных в штате и бронировать больше людей. Теперь такая возможность практически исчезает.

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Кто может потерять бронирование в конце лета

Потеря отсрочки возможна, прежде всего, для работников предприятий, которые не подтвердят свою критичность по новым правилам.

Правительство установило переходный период до 1 сентября 2026 года. До этого времени действующее бронирование работников сохраняется, а предприятия должны пройти повторную проверку.

Согласно новым правилам:

до 10 июня государственные органы и ОВА должны обновить критерии критичности

до 1 июля — проверить предприятия на соответствие новым требованиям

до 1 сентября — пересмотреть действующие решения о статусе критически важных предприятий

Если предприятие больше не будет соответствовать критериям или потеряет основание для критичности, его статус может быть отменен. В таком случае автоматически прекратится и бронирование работников.

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В то же время в правительстве отмечают, что действующая критичность не аннулируется автоматически, а забронированные работники сохраняют отсрочку до завершения переходного периода.

Что будет, если предприятие превысит лимит бронирования

Для большинства критически важных предприятий действует правило: можно забронировать до 50% военнообязанных работников.

Впрочем, есть исключения. В частности:

до 75% могут бронировать предприятия жизненно необходимых услуг — водоканалы, теплосети, предприятия обращения с отходами

до 100% — предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетики и их подрядчики, медики государственных и коммунальных учреждений, технический персонал мобильной связи в определенных зонах, а также бизнес в районах возможных или активных боевых действий

Если компания превысит установленный лимит забронированных, она должна в течение 10 рабочих дней подать через Действие заявление об аннулировании бронирования лишних работников.

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Если этого не сделать, предприятие может полностью утратить статус критически важного. А это означает отмену бронирования для всех сотрудников.

Могут ли бронировать ФОПов

В Министерстве экономики подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает бронирование физических лиц-предпринимателей.

То есть ФОПы не могут получить бронирование только из-за своего статуса предпринимателя.

Что нужно сделать работникам, чтобы не потерять отсрочку

В министерстве объясняют, что сам работник не должен представлять документы для подтверждения критичности предприятия.

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Однако людям советуют проверить у работодателя, остается ли действующим бронирование, следить за актуальностью военно-учетных данных и заранее уточнять свой статус у ответственного лица на предприятии.

Для работодателей перечень задач шире: нужно проверить соответствие новым критериям, оценить зарплатные показатели, пересмотреть списки работников, особенно совместителей, и подать документы на переподтверждение критичности.

В Минэкономики говорят, что изменения не отменяют бронирование для бизнеса, а должны обеспечить баланс между потребностями обороны и экономики.

«Изменения не отменяют бронирование для бизнеса. Их цель состоит в том, чтобы сохранить баланс между потребностями обороны и потребностями экономики, а также обеспечить, чтобы бронирование получали именно те предприятия и работники, которые действительно критически важны», — отметили в министерстве.

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