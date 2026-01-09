Мобилизация в Украине: при каких условиях могут призвать отца троих и более детей

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине во время действия военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, однако отдельные категории имеют право на отсрочку или бронирование. Среди них — родители трех и более детей, однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

ТСН.ua объясняет, кто из многодетных родителей имеет право на отсрочку от мобилизации, как правильно ее оформить, в каких случаях такую отсрочку могут потерять, а также когда родителям троих детей разрешен выезд за границу во время военного положения.

Отсрочка для многодетного отца: как ее оформить

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+» или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающих право на отсрочку.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua объяснила, что одним из ключевых условий получения отсрочки является отсутствие задолженности по уплате алиментов сроком более трех месяцев.

Какие документы нужны для оформления отсрочки

Для оформления отсрочки военнообязанному нужно предоставить паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, в которых он указан отцом, а также свидетельство о браке или решение суда о его расторжении.

Кроме того, необходимы сведения из реестра должников, которые подтверждают отсутствие задолженности по алиментам более трех месяцев.

В случае если дети не являются родными военнообязанному, он должен дополнительно подать документы, подтверждающие факт пребывания детей на его иждивении.

По словам адвоката, это может быть решение суда об установлении такого факта, а также другие документы — в зависимости от обстоятельств, по которым дети находятся на содержании именно этого мужчины.

Таким образом, при наличии надлежаще оформленной отсрочки многодетный отец не подлежит мобилизации.

В каких случаях многодетного отца могут мобилизовать

В то же время Марина Бекало предостерегает: если военнообязанный не подал заявление на отсрочку вместе с подтверждающими документами, с юридической точки зрения его могут мобилизовать.

Адвокат отмечает, что в случае прибытия в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности в случае принудительной доставки, мужчине необходимо сразу заявить о своем праве на отсрочку и предоставить соответствующие документы, которые это подтверждают.

Могут ли многодетные родители выезжать за границу

Многодетный отец также имеет право на выезд за пределы Украины во время военного положения. Как отмечает адвокат, он может пересекать границу как в сопровождении детей, так и без их физического присутствия.

Для этого на пункте пропуска необходимо предъявить действующий военно-учетный документ из приложения «Резерв+», в котором отсутствуют сведения о розыске и указана оформленная отсрочка. Также нужно предоставить свидетельства о рождении детей — в оригинале или в виде заверенных копий.

На Львовщине многодетного отца осудили за уклонение от мобилизации

Напомним, на Львовщине суд вынес приговор отцу троих детей , которого признали виновным в уклонении от мобилизации. Мужчина получил повестку, однако не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, из-за чего был привлечен к уголовной ответственности.

Как говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области, мужчина находился на содержании троих несовершеннолетних детей. В мае 2023 года он получил повестку, прошел медицинский осмотр и был признан годным к военной службе, однако после этого не прибыл в ТЦК и СП, фактически уклонившись от мобилизации.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся. Он утверждал, что не помнит факта вручения повестки и подписания ее корешка, а документы, которые подписывал в ТЦК, не читал. Также мужчина заявил, что не явился по повторному вызову, поскольку опасался немедленного направления на службу.

Защита просила суд смягчить наказание и назначить штраф, ссылаясь на признание вины, наличие троих детей и оформление отсрочки. Однако суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.