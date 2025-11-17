- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 4 мин
Мобилизация по-новому в Украине: могут ли ТЦКовцы носить гражданскую одежду и задерживать граждан
Кто входит в состав групп оповещения, как происходит вручение повесток и должно подтверждать полномочия представителей ТЦК и СП.
В сети все чаще появляются сообщения, что представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручать повестки, находясь не в военной форме, а в обычной гражданской одежде. Это вызывает сомнения у граждан — разрешено ли так поступать, какие документы должны иметь работники ТЦК и имеют ли они право задерживать людей.
В этом материале ТСН.ua вместе с адвокатом объясняет, кто входит в состав групп оповещения, как происходит вручение повесток и что должно подтверждать полномочия представителей ТЦК и СП.
Кто может вручать повестки
Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что по Постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) №560, в состав групп оповещения могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования).
Кроме того, во время оповещения жильцов многоквартирных домов в состав групп оповещения также могут включаться и гражданские лица — руководитель (председатель правления) ОСМД, представители предприятия работодателя и учебных заведений.
Могут ли ТЦКовцы носить гражданскую одежду во время оповещения
По постановлению КМУ №154, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.
Штатные должности ТЦК и СП комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками Вооруженных Сил в соответствии с их штатом и штатным расписанием.
«Итак, из состава групп оповещения, если должностное лицо является военнослужащим ТЦК и СП, то такое лицо обязано носить военную форму согласно статье 7 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.
Военнослужащие ТЦК и СП носят общую военную форму ВСУ с соответствующими знаками разрешения, утвержденными Приказами Министерства обороны № 606 от 20.11.2017г., № 370 от 18.07.2017г.
«Итак, военнослужащий ТЦК и СП, входящий в группу оповещения, не может находиться в гражданской форме при исполнении им служебных обязанностей. Если в группу оповещения входит гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они, конечно, находятся в гражданской одежде”, — отметила адвокат.
Какие документы обязаны иметь представители ТЦК и СП
По словам Марины Бекало, во время осуществления оповещения военнообязанного — вручение повесток, уполномоченное лицо группы оповещения также должно сообщить о целях остановки или прибытия и общения.
«А также по требованию гражданина обязан предъявить свой паспорт гражданина Украины, удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение и служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, удостоверяемое руководителем соответствующего органа или учреждения и скрепляемое гербовой печатью», — пояснила адвокат.
Могут ли сотрудники ТЦК СП использовать гражданский автомобиль и задерживать граждан
Как ТСН.ua рассказывал ранее, относительно задержания граждан ТЦКовцами и доставки их в ТЦК и СП, прямого запрета использования гражданского авто не предусмотрено, говорит адвокат.
«Однако очень важный момент, что ТЦК и СП не имеют законных полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК — на служебном авто или гражданском, вообще не имеют законных полномочий осуществлять административные задержания и другое влияние», — пояснила Марина Бекало.
Такие полномочия принадлежат исключительно полиции, с соблюдением процедуры (составление протокола административного задержания) и при наличии оснований (отказа от получения повестки, наличия сведений о розыске личности, совершении других правонарушений).
«Полиция при исполнении своих полномочий в том числе по административному задержанию военнообязанных используют исключительно служебный автомобиль», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.
Следовательно, ТЦК и СП не имеют права права производить задержание, такие действия могут быть квалифицированы как незаконное лишение свободы или похищение человека, имеющие уголовные последствия.
Что должна содержать повестка:
фамилию, собственное имя и отчество и дату рождения гражданина, которому адресована повестка;
наименование ТЦК и СП, издавшего повестку;
цель вызова (для взятия на военный учет, для прохождения ВЛК, для уточнения учетных данных, для призыва на военную службу);
место, день и время явки по повестке;
подпись должностного лица, выдавшего повестку;
регистрационный номер повестки;
разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
