Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. С 1 сентября 2025 года работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) должны носить боди камеры. Это призвано снизить социальное напряжение и сделать процесс мобилизации более открытым.

Бодикамеры ТЦК: что говорит закон

На сегодня все работники ТЦК СП в Украине, работающие в группах оповещения, обязаны носить нагрудные бодикамеры — в частности, во время проверки документов и вручения повесток.

Использование боди-камер урегулировали законодательно. Согласно ч. 6 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию при предъявлении и проверке документов, вручении повесток или других административных процедур.

Для четкого урегулирования этого процесса Министерство обороны утвердило специальную инструкцию, подробно регламентирующую порядок работы с камерами и устанавливающую единые стандарты.

Инструкция, в частности, предусматривает, что:

Уполномоченный представитель ТЦК и СП, использующий камеру, обязан уведомлять об этом лиц, в отношении которых производится фото- и видеофиксация.

Запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения.

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей — приема пищи и т.д.

Во время видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или другим способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках.

Участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним.

Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет дисциплинарную ответственность — от выговора до понижения в должности или звании, а также передачу материалов в правоохранительные органы.

В Минобороны считают, что использование боди-камер будет способствовать дисциплинированию всех участников процесса как представителей ТЦК и СП, так и граждан.

Можно ли снимать ТЦК и полицейских: ответ адвокатки

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua отметила, что по действующим нормам профильного законодательства представители ТЦК и СП или полицейские во время вручения повестки должны осуществлять фото- и видеофиксацию с применением бодикамер.

«В таком случае надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного — вручение повестки — о вызове в ТЦК и СП является личная подпись о получении повестки и видеозапись ознакомления с ней и/или видеозапись об отказе от получения повестки», — рассказала адвокат.

Согласно инструкции Минобороны, видеорегистратор должен закрепляться на форменной одежде на груди или другим способом, обеспечивающим видеосъемку. Марина Бекало пояснила, что в отдельных случаях для обеспечения качественной фиксации событий представители ТЦК и СП могут держать видеорегистратор в руках, либо на экипировке (шлеме), либо оружия, если их конструкцией предусмотрены соответствующие крепления.

«То есть техническое средство должно использоваться максимально таким образом, чтобы обеспечить качественную фиксацию событий. Если представитель ТЦК и СП сознательно или нет не обеспечил надлежащее крепление технического средства, что привело к некачественной видеосъемке, то такое доказательство в случае судебного разбирательства может считаться недопустимым или ненадлежащим», — говорит адвокат.

Если есть сомнения в надлежащей видеосъемке, то гражданин имеет право самостоятельно осуществлять видеофиксацию правонарушения, отметила Марина Бекало, но исключительно с целью использования таких материалов как доказательство

«При условии их извлечения и привлечения к материалам дела с четким соблюдением процессуальных норм. Обращаю внимание, что представителей ВСУ и других военных формирований, в том числе военнослужащих ТЦК и СП, объектов, относящихся к военным формированиям, блокпосты, территории воинских частей, военной техники и т.п., нельзя фотографировать и осуществлять видеосъемку с целью публичного распространения информации об их пребывании или перемещении, иначе такие действия могут быть квалифицированы. 114-1 УК», — говорит адвокат.

Здесь важно значение именно с какой целью осуществляется видео или фото фиксация, пояснила Марина Бекало:

«Если фото-видео создается с целью зафиксировать правонарушения, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК СП (например, когда они силой похищают человека, оказывают физическое влияние или наносят телесные повреждения), то такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает такие действия и фото. При условии, что они не будут распространены публично, ведь диспозиция криминальной статьи предусматривает именно действия, направленные на распространение таких материалов».

В случае фиксации правонарушения, например, со стороны ТЦК и СП, эти материалы могут быть переданы исключительно следователю или прокурору в рамках уголовного производства, которые по постановлению изымают указанные материалы из технического устройства (при необходимости с привлечением специалистов), в процессе чего также составляется протокол.

«Только в таком случае материалы приобретают силу доказательств, которые могут быть использованы в суде при доказательстве вины лица. Доступ к таким видео-фото материалам, являющимся доказательствами в судебном деле, может быть предоставлен журналистам по разрешению суда», — отметила Марина Бекало.

Следовательно, к видеофиксации действий представители ТЦК и СП необходимо подходить с осторожностью и избегать публичного распространения отснятых видеоматериалов.

Могут ли сотрудники ТЦК СП использовать гражданское авто

Что касается задержания граждан ТЦКовцами и доставки их в ТЦК и СП, прямого запрета использования гражданского авто не предусмотрено, говорит адвокат.

«Однако очень важный момент, что у ТЦК и СП нет законных полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК — на служебном авто или гражданском, вообще не имеют законных полномочий осуществлять административные задержания и другое влияние», — пояснила Марина Бекало.

Такие полномочия принадлежат исключительно полиции, с соблюдением процедуры (составление протокола административного задержания) и при наличии оснований (отказа от получения повестки, наличия сведений о розыске личности, совершении других правонарушений).

«Полиция при исполнении своих полномочий в том числе по административному задержанию военнообязанных используют исключительно служебный автомобиль», — отметила Марина Бекало.

Следовательно, ТЦК и СП не имеют права права производить задержание, такие действия могут быть квалифицированы как незаконное лишение свободы или похищение человека, имеющие уголовные последствия.

Могут ли сотрудники ТЦК СП «паковать» в бус

Марина Бекало подчеркнула, что полномочия на осуществление административного задержания имеют только полицейские и только в случае, если в электронных базах полиции есть данные о розыске этого лица.

«Неправомерные действия представителей ТЦК и СП не только можно, но и нужно снимать. Подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы и потребовать, чтобы это видео приобщили к материалам производства в качестве доказательств», — рассказала адвокат.

По действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть должным образом оформлена.

Марина Бекало пояснила, что действующим законодательством не возлагаются полномочия на должностных лиц ТЦК и СП осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении, отбирать собственные вещи, документы, средства связи.

«Итак, такие насильственные могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП», — говорит адвокат.

Ранее мы рассказывали, что должна содержать повестка о том, как она должна быть вручена и что делать, если сотрудники ТЦК СП превышают свои полномочия.