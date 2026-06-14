Мобилизация по-новому в Украине: нужно ли проходить ВЛК, если есть отсрочка или бронирование

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины, однако часть граждан имеет право на отсрочку или бронирование от мобилизации. У многих возникает вопрос: нужно ли проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), если оформлена отсрочка или бронь.

ТСН.ua вместе с юристами объясняет, что такое ВЛК, кто должен ее проходить, касается ли это забронированных и лиц с отсрочкой, а также что делать, если повестка все же пришла.

Что такое ВЛК и для чего она нужна

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) — это медицинское освидетельствование, во время которого врачи определяют, пригоден ли человек к военной службе по состоянию здоровья. В условиях военного положения ВЛК является одним из ключевых этапов мобилизационного процесса.

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В то же время, важно понимать, что ВЛК не занимается лечением или глубокой диагностикой. Ее задача — оценить состояние здоровья человека на момент прохождения комиссии и установить степень годности к службе.

Кто обязан проходить ВЛК во время мобилизации

Во время военного состояния прохождение ВЛК является обязательным для нескольких категорий граждан.

Речь идет прежде всего о военнообязанных, получивших повестку или направление от ТЦК. Также медосмотр должны пройти бывшие «ограниченно пригодные» — те, кто раньше имел статус «непригодный в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и после отмены этой категории не прошел повторный осмотр.

Кроме того, ВЛК проходят граждане, добровольно вступающие в армию по контракту.

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Для военнослужащих ВЛК также обязательна в определенных случаях — например, после ранения или в случае необходимости пересмотра состояния здоровья.

Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. После автоматического внесения военного учета они должны пройти ВЛК в течение 60 дней.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть отсрочка или бронирование

В Министерстве обороны объясняют, что военнообязанные, имеющие действующую отсрочку или бронирование, не обязаны проходить ВЛК.

Впрочем, есть исключения.

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ВЛК придется пройти, если человек:

решила подписать контракт на военную службу

ранее имела статус «ограниченно пригодный» и до сих пор не прошла повторное медицинское освидетельствование после изменений законодательства

самостоятельно хочет пройти медосмотр

В то же время для прохождения ВЛК нужно официальное направление. Повестка и направление — это разные документы. Повестка означает вызов в ТЦК, а направление является именно для прохождения медицинского осмотра.

Почему с отсрочкой вызывают на ВЛК

В соцсетях сообщают о случаях, когда даже забронированным гражданам или людям с отсрочкой приходят повестки на ВЛК.

Адвокат Роман Ухов объяснил: причина в законодательной коллизии.

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«Здесь есть определенная коллизия, которая есть в нормативно-правовых актах. Один нормативно-правовой акт противоречит другому, и нет подзаконного акта, подробно разъясняющего порядок выполнения требований закона», — пояснил он ТСН.ua.

По словам юриста, ТЦК имеют право вызвать военнообязанных для различных процедур, например для уточнения учетных данных. Но постановление Кабмина №560 предусматривает, что лица с действующей отсрочкой не могут направляться на ВЛК.

«ТЦК предоставлено полномочие вызвать любого военнообязанного для сверки данных или прохождения ВЛК. Однако в постановлении №560 отмечено, что ТЦК не может направлять на ВЛК лиц, имеющих действительную отсрочку», — объяснил адвокат.

Могут вызвать в ТЦК забронированного работника

Наличие бронирования не означает, что человек вообще не может получить вызов в ТЦК.

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По словам Романа Ухова, забронированное лицо могут пригласить для сверки данных или других административных процедур, однако мобилизовать нет.

«Могут ли они вообще вызвать лицо в ТЦК для совершения каких-либо действий? Да, они вызвать могут. Это может быть сверка данных, но мобилизовать такого человека не могут, потому что этому мешает бронирование», — говорит Роман Ухов.

В то же время, как объясняет адвокат, позиция Министерства обороны более однозначна — там считают, что ТЦК не должны вызывать на ВЛК людей с отсрочкой или бронированием.

«Министерство обороны считает, что органы ТЦК не могут вызвать как лиц, имеющих отсрочку, так и забронированных лиц. То есть у ТЦК нет оснований для вызова таких лиц при наличии брони», — пояснил он.

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Могут ли вызвать на ВЛК человека с отсрочкой

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua говорит, что то же касается и военнообязанных с отсрочкой.

«По Постановлению КМУ № 560 военнообязанные, в которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации не завершился, на ВЛК не направляются», — говорит адвокат.

По ее словам, исключением являются только три случая, когда они принимаются на военную службу по контракту, ранее были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторную ВЛК до 5 июня 2025 (кроме лиц с инвалидностью) или самостоятельно изъявили желание пройти ВЛК.

«Следовательно, если, например, учитель, имеющий отсрочку, не отвечает вышеупомянутым категориям, на ВЛК на время действия отсрочки его не направляют», — подчеркнула адвокат.

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Что делать, если забронированного или с отсрочкой вызывают на ВЛК

Универсального алгоритма действий нет, все зависит от причины вызова и конкретной ситуации.

По словам адвоката, если речь идет именно о направлении на ВЛК, забронированное лицо имеет право обжаловать такие действия.

«В случае если есть вызов именно на ВЛК, забронированное лицо может подать жалобу. Руководитель предприятия также может подать жалобу в органы ТЦК областного уровня по совершению противоречащих закону действий», — пояснил ТСН.ua Роман Ухов.

Впрочем, юрист предупреждает, что полностью игнорировать вызов может быть рискованно.

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«ТЦК могут расценить неявку на ВЛК или по повестке как основание для объявления лица в розыск или для аннулирования бронирования», — отметил он.

Именно поэтому адвокат советует не действовать шаблонно, а анализировать каждый случай в отдельности.

«Я бы советовал обращаться к юристам и разбирать каждый случай в отдельности. Одна из рекомендаций — подать жалобу или запрос и, возможно, явиться в ТЦК, чтобы выяснить причины вызова», — подчеркнул адвокат.

Как пройти ВЛК и выдающий направление

Чтобы пройти ВЛК, нужно получить официальное направление. Его могут выдать руководители ТЦК и СП, Центров рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей.

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Военнообязанные могут также оформить электронное направление через приложение «Резерв+». Для этого нужно зайти во вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВЛК», заполнить форму и отправить запрос.

Таким образом, лично идти в ТЦК для получения направления не обязательно.

Каких врачей нужно пройти на ВЛК

В стандартный медосмотр входит осмотр у терапевта, хирурга, невролога, психиатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога и дерматолога.

Перед прохождением комиссии следует взять с собой все медицинские документы, результаты анализов, кардиограмму, выписки после лечения или операций.

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При необходимости человека могут направить на дополнительные обследования — МРТ, КТ, лабораторные анализы или стационарное лечение.

Сколько действует решение ВЛК

Во время военного положения вывод ВЛК для военнообязанных действителен один год. То есть, если человек проходил медосмотр более года назад, его могут повторно направить на комиссию.

Если ВЛК установила непригодность с повторным пересмотром через 6–12 месяцев, пройти повторную комиссию желательно за несколько недель до истечения этого срока.

В то же время лица, признанные полностью непригодными и исключившие из военного учета, повторный осмотр не проходят.

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Какие решения может принять ВЛК

По результатам медицинского осмотра комиссия может определить одну из нескольких степеней пригодности:

пригоден к военной службе

пригоден к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских или логистических подразделениях

непригодный с повторным пересмотром через 6–12 месяцев

непригоден к военной службе

Наказывают ли за отказ от прохождения ВЛК

Отказ от прохождения ВЛК без уважительных причин может иметь серьезные последствия:

штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен

внесение в базу розыска ТЦК

возможные ограничения, в частности по управлению транспортом

В случае систематического уклонения это может квалифицироваться как уклонение от мобилизации и привести к уголовной ответственности.

В то же время, закон позволяет не явиться на ВЛК в случае уважительных причин — например, из-за болезни, смерти близкого родственника или опасной ситуации из-за обстрелов.

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