Мобилизация по-новому в Украине: нужно ли проходить ВЛК забронированным и могут ли их вызвать в ТЦК

В Сети возникла коллизия по военно-врачебным комиссиям (ВЛК) во время мобилизации в Украине. С одной стороны, по закону забронированные военнообязанные не обязаны проходить медицинское освидетельствование. С другой стороны, люди сообщают о получении повесток на ВЛК, а некоторые юристы отмечают: наличие брони или отсрочки не означает, что человека не могут вызвать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Романом Уховым объясняет, нужно ли проходить ВЛК забронированным и могут ли их вызвать в ТЦК.

Почему возникла коллизия по вызовам на ВЛК

Адвокат Роман Ухов объясняет, что проблема связана с противоречиями в нормативных актах, регулирующих порядок предоставления отсрочек и прохождения медицинского осмотра.

По его словам, сейчас существует ситуация, когда один документ фактически противоречит другому, а детального разъяснения по применению норм до сих пор нет.

«Здесь есть определенная коллизия, имеющаяся в нормативно-правовых актах. Один нормативно-правовой акт противоречит другому, и нет подзаконного акта, подробно разъясняющего порядок выполнения требований закона», — пояснил он ТСН.ua.

Юрист отмечает, что ТЦК имеют право вызвать военнообязанных для различных действий, например для уточнения данных или прохождения медицинского осмотра.

В то же время, постановление Кабинета Министров №560 предусматривает, что лиц с действующей отсрочкой не могут направлять на ВЛК.

«ТЦК предоставлено полномочие вызвать любого военнообязанного для сверки данных или прохождения ВЛК. Однако в постановлении №560 отмечено, что ТЦК не может направлять на ВЛК лиц, имеющих действительную отсрочку», — подчеркнул адвокат.

Могут вызвать в ТЦК забронированного работника

По словам юриста, наличие брони не означает, что человек вообще не может получить вызов в ТЦК. Он объясняет, что мобилизовать забронированного не могут, но вызвать — да.

«Могут ли они вообще вызвать лицо в ТЦК для совершения каких-либо действий? Да, они вызвать могут. Это может быть сверка данных, но мобилизовать такого человека не могут, потому что этому мешает бронирование», — отметил Роман Ухов.

При этом Министерство обороны трактует норму постановления так, что вызвать на ВЛК нельзя ни лиц с отсрочкой, ни забронированных.

«Министерство обороны считает, что органы ТЦК не могут вызвать как лиц, имеющих отсрочку, так и забронированных лиц. То есть у ТЦК нет оснований для вызова таких лиц при наличии брони», — добавил он.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка

По информации Министерства обороны, военнообязанные с бронью или отсрочкой обычно не обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Однако есть исключения.

Проходить ВЛК нужно, если:

Человек решил подписать контракт или добровольно вступить в армию

У нее остался старый статус «ограниченно пригодный» и не было повторного обзора

Она сама захотела пройти медицинское освидетельствование

Также следует помнить, что для прохождения ВЛК необходимо специальное направление. Повестка — это лишь требование явиться в ТЦК, в то время как направление — документ, дающий право пройти медицинское освидетельствование.

Что делать, если забронированного вызывают на ВЛК

Адвокат объясняет, что универсального ответа на этот вопрос нет — все зависит от конкретной ситуации.

По его словам, если вызов касается именно прохождения медицинского осмотра, забронированное лицо может подать жалобу.

«В случае если есть вызов именно на ВЛК, забронированное лицо может подать жалобу. Руководитель предприятия также может подать жалобу в органы ТЦК областного уровня по совершению противоречащих закону действий», — пояснил ТСН.ua Роман Ухов.

В то же время, он предупреждает, что игнорирование вызова может создать дополнительные проблемы.

«ТЦК могут расценить неявку на ВЛК или по повестке как основание для объявления лица в розыск или для аннулирования бронирования», — отметил он.

Поэтому адвокат советует в каждом случае действовать осторожно и по возможности консультироваться со специалистами.

«Я бы советовал обращаться к юристам и разбирать каждый случай в отдельности. Одна из рекомендаций — подать жалобу или запрос и, возможно, явиться в ТЦК, чтобы выяснить причины вызова», — подчеркнул адвокат.

Почему повестки могут получать даже забронированные

Роман Ухов объясняет, что на практике вызовы часто проходят массово — по спискам, без индивидуальной проверки.

«Есть случаи, когда должностные лица просто вызывают людей по спискам и не проверяют, имеет ли бронирование или отсрочку», — отметил он.

Особенно это касается тех, кто раньше имел статус «ограниченно подходящий».

«ТЦК считали, что у таких военнообязанных возникла автоматическая обязанность пройти ВЛК по новым критериям годности. Даже при текущей отсрочке или бронировании они направляли соответствующие повестки», — пояснил адвокат.

Что такое ВЛК и зачем она нужна

ВЛК — это комиссия врачей, осуществляющая медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Во время военного положения она является одним из важных этапов мобилизации и кадрового обеспечения сил обороны Украины.

ВЛК не лечит и не проводит полную диагностику — она только оценивает состояние здоровья на момент осмотра.

Кто обязан проходить ВЛК

Во время военного положения обязательный медицинский осмотр проходит:

военнообязанные, получившие направление

бывшие «ограниченно пригодные», не проходившие повторный обзор

кандидаты на военную службу по контракту

военнослужащие после ранений или лечения

Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием — они должны пройти ВЛК после внесения в военный учет.

Могут наказать за отказ от ВЛК

Отказ от прохождения медицинского осмотра без уважительных причин может иметь серьезные последствия.

В частности:

штраф от 17 000 до 25 500 грн

внесение в базу розыска ТЦК

возможные ограничения, например по управлению автомобилем

В случае систематического уклонения это может квалифицироваться как уклонение от мобилизации и привести к уголовной ответственности.

В то же время, закон позволяет не явиться на ВЛК в случае уважительных причин — например, из-за болезни, смерти близкого родственника или опасной ситуации из-за обстрелов.