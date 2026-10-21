Мобилизация по-новому в Украине: перечень имеющих право на отсрочку снова изменили

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Какие документы для этого нужны, как оформить отсрочку и кто еще имеет право на нее — рассказывает ТСН.ua.

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Кто имеет право на отсрочку

Отсрочку могут оформить члены Национального агентства по качеству высшего образования и работники его секретариата. Обязательное условие — наличие научной степени.

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Также эти лица должны работать в Национальном агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы воспользоваться новым основанием, нужно лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать заявление вместе с двумя документами:

справкой Национального агентства о должности, которую человек занимает по основному месту работы на условиях полной занятости;

дипломом о присуждении ученой степени.

Оформить отсрочку по этому основанию через приложение «Резерв+» невозможно. Поэтому заявление и подтверждающие документы необходимо подавать лично через ЦНАП.

Как узнать о решениях по отсрочке

После представления документов ЦНАП передаст их в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там специальная комиссия рассмотрит заявление и примет решение о предоставлении отсрочки.

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При этом лично посещать ТЦК и СП не нужно. О результате рассмотрения заявления уведомит ЦНАП.

Если отсрочка будет предоставлена, соответствующая информация также появится в электронном военно-учетном документе в приложении «Резерв+».

Что такое отсрочка от мобилизации

Отсрочка от призыва во время мобилизации — это временное освобождение от призыва на военную службу при наличии предусмотренных законом оснований. Она не означает окончательного освобождения от воинского долга.

Кто еще имеет право на отсрочку

Право на отсрочку предусмотрено для нескольких категорий граждан.

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По семейным обстоятельствам. В частности, для людей, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет при отсутствии задолженности по уплате алиментов, самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, а также для отдельных опекунов и усыновителей. Отсрочку также могут получить люди, которые постоянно ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при определенных законом условиях, имеют несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена проходит военную службу, потеряли близкого родственника в результате его гибели или пропажи без вести во время защиты Украины от 2014 года.

По состоянию здоровья. На отсрочку или освобождение от призыва могут претендовать люди с инвалидностью I–III групп. Также ее могут предоставить временно непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) сроком до 12 месяцев с последующим повторным осмотром.

С обучением и научной деятельностью. Отсрочка предусмотрена для студентов учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые впервые получают уровень образования выше уже имеющегося докторантов и людей, зачисленных в интернатуру. Также право на нее имеют отдельные педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

За профессиональной деятельностью и должностью. В соответствующие категории относятся отдельные должностные лица, народные депутаты, судьи, часть дипломатических служащих, а также определенные законом работники органов государственной власти, военного управления и силовых структур.

Из-за бронирования. Отсрочку могут получить работники определенных категорий органов государственной власти и местного самоуправления, а также предприятий, которые признаны критически важными для обороны, энергетики, связи, медицины и других сфер жизнеобеспечения.

Отдельные основания предусмотрены для гражданских, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии РФ и имеющих соответствующую запись в государственном реестре, а также для некоторых специалистов в сфере кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры.

Как подать заявление на отсрочку

Способ оформления зависит от основания. Если соответствующая функция доступна в приложении «Резерв+», можно подать заявление онлайн. Если такой возможности нет, нужно обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Это могут быть документы о семейных обстоятельствах, медицинских выводах, справки с места работы или учебы или документы о бронировании.

Для каждого основания предусмотрены свои требования к документам. Если речь идет о состоянии здоровья, необходимо учитывать выводы ВЛК, а для нового основания, связанного с работой в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования, нужно предоставить справку о должности и дипломе о научной степени.

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