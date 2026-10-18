Мобилизация по-новому в Украине: правила бронирования скоро изменятся - что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

С 18 октября 2026 года для части агропредприятий изменятся критерии получения статуса критически важных. Благодаря новым условиям больше производителей сможет претендовать на этот статус и, соответственно, получить возможность бронировать работников от мобилизации.

ТСН.ua рассказывает, кого будут касаться новые правила бронирования, какие показатели будут учитываться и что известно о возможном пересмотре квот для критически важных предприятий.

Реклама

Бронирование работников от мобилизации: что изменится с 18 октября

С 18 октября 2026 года для части агропредприятий предусмотрены изменения в критериях определения критически важного статуса, пишет Agronews.

Реклама

Раньше одним из ключевых показателей для агропроизводителей была площадь сельскохозяйственных угодий. Теперь предусмотрены альтернативные критерии, позволяющие части меньших хозяйств также претендовать на соответствующий статус.

В частности, будут учитываться следующие показатели:

Площадь сельскохозяйственных угодий — не менее 200 гектаров.

Годовой доход — не менее 20 млн грн.

Многолетние насаждения — от 50 гектаров для хозяйств, на которые распространяется этот критерий.

Следовательно, предприятиям не обязательно отвечать только требованиям по площади земель. По новым правилам, часть производителей сможет претендовать на критически важный статус по альтернативным показателям.

Изменения касаются предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, земельного кадастра, отдельных субъектов, деятельность которых связана с агропромышленным комплексом. Об этом сообщили в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».

Реклама

Почему агропредприятиям советуют не медлить с документами

Расширение критериев может увеличить количество заявок на получение или подтверждение статуса критически важного предприятия. Соответственно, органы, рассматривающие документы, могут получить больше обращений.

Поэтому предприятиям, у которых скоро истекает срок действия действующего статуса, рекомендуют заранее начать процедуру его подтверждения или получения.

Перед подачей документов агропроизводителям следует:

проверить, соответствует ли предприятие одному из предусмотренных критериев;

подготовить подтверждение площади земель, годового дохода или наличия многолетних насаждений;

уточнить дату завершения действующего статуса критически важного предприятия;

заблаговременно предоставить документы для получения или подтверждения статуса.

Это поможет предприятиям подготовиться к процедуре и откладывать оформление документов на последний момент.

Изменят ли квоты на бронирование работников в Украине

Отдельно Министерство экономики подготовило проект изменений в постановление № 76, регулирующее бронирование военнообязанных работников во время военного положения.

Реклама

Документ разослали центральным органам исполнительной власти 8 октября. Впоследствии его существенно обновили примерно на 90%, поэтому первоначальные предложения не следует воспринимать как окончательно утвержденные правила.

В первой версии проекта предлагалось пересмотреть квоты на бронирование для критически важных предприятий.

В частности, речь шла о таких изменениях:

отмена 100% квоты на бронирование для части предприятий топливно-энергетического сектора и других компаний, обеспечивающих работу энергетической и газотранспортной системы;

уменьшение общей доли забронированных военнообязанных работников со 100% до 85%;

сокращение квоты для предприятий жилищно-коммунального хозяйства с 75% до 60%;

введение самостоятельного расчета квоты на бронирование критически важными предприятиями.

В то же время в проекте оставались неопределенные положения, в частности, относительно возможного пересмотра критериев критичности предприятий.

Новости партнеров

Новости партнеров