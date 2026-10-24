Мобилизация по-новому в Украине: правила бронирования скоро снова изменят — что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие оформленной отсрочки или бронирования. В то же время, правительство готовит очередные изменения к правилам бронирования работников предприятий. В частности, планируется усилить контроль за предоставлением статуса критически важных предприятий и пересмотреть подходы к определению квот на бронирование.

Что известно о новых правилах бронирования в Украине и какие изменения уже внесли в проект постановления, — рассказывает ТСН.ua.

Реклама

Когда примут новые правила бронирования

Кабинет Министров планирует утвердить обновленные правила бронирования военнообязанных до конца недели. О текущем состоянии подготовки документа сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский в Facebook.

Реклама

По его словам, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко проинформировал Комитет Верховной Рады Украины по экономическому развитию о работе над проектом постановления.

Документ предусматривает изменения в систему бронирования работников, в частности, дополнительную проверку обоснованности решений по предоставлению предприятиям соответствующего статуса.

В то же время, дискуссия о пересмотре квот на бронирование для отдельных секторов экономики еще продолжается. Окончательные решения по этому вопросу пока не приняты.

Какое изменение уже убрали из проекта постановления

Во время доработки документа правительство отказалось от одного из положений, которое могло повлиять на расчет квот для предприятий.

Реклама

Речь идет о норме, по которой при определении количества работников, которых можно забронировать, не должны были учитывать мужчины, которые уже получили отсрочку от мобилизации.

«По состоянию на сегодняшний день из проекта постановления исключен пункт о неучете работников, имеющих отсрочку от мобилизации, при расчете квоты бронирования», — сообщил Дмитрий Кисилевский.

Следовательно, соответствующего положения в редакции проекта больше нет. В то же время, вопрос пересмотра квот для отдельных отраслей экономики остается открытым.

При Кабмине создадут Координационный центр по бронированию

Еще одно нововведение, которое планируется оставить в постановлении, — создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени.

Реклама

Это будет консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Украины. Его основной задачей станет проверка критериев, по которым центральные органы исполнительной власти и местные администрации определяют предприятия и работников, которые могут получить бронирование.

По результатам такой проверки, центр сможет рекомендовать пересмотр установленных критериев или статуса критически важных предприятий.

В то же время, его полномочия будут ограничены рекомендациями. Координационный центр не будет принимать окончательные решения по бронированию вместо государственных органов, ответственных за эту процедуру.

Кто и дальше будет определять право на бронирование

Несмотря на создание нового органа, окончательные решения по применению критериев бронирования и определению критически важных предприятий будут оставаться за центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Именно эти учреждения и дальше будут определять, какие предприятия отвечают установленным требованиям и какие работники могут получить бронирование.

В то же время, Министерство экономики и окружающей среды Украины не ожидает существенных изменений критериев, по которым оно осуществляет бронирование.

Таким образом, планируемые нововведения предусматривают дополнительный контроль за обоснованностью решений, но не означают автоматического пересмотра всех действующих правил.

Окончательно оценить, как изменится система бронирования военнообязанных в Украине, можно будет после принятия и официального обнародования постановления Кабинета Министров.

Обновлено: Правительство отменило 100% бронирование работников

Вечером 23 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в Украине изменяют систему бронирования и отменяют стопроцентную бронь даже для критических предприятий. Государство готовит новый механизм.

По его словам, главной задачей правительства является создание честных правил для тыла и фронта, поскольку ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч, тогда как военные нуждаются в возможности вернуться домой.







Новости партнеров

Новости партнеров