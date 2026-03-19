Мобилизация по-новому: в Украине расширили список тех, кто может получить отсрочку

Правительство расширило перечень критически важных предприятий, добавив к нему новые категории бизнеса, непосредственно обеспечивающие потребности армии в Украине. Таким образом, больше компаний получили возможность бронировать своих работников во время мобилизации.

ТСН.ua рассказывает, кто может получить бронирование в 2026 году, как его оформить и что изменилось.

Какие предприятия добавили в список критически важных для бронирования

В обновленный список вошли компании, которые:

перевозят военные грузы

занимаются ремонтом , содержанием и эксплуатацией вооружения и техники.

закупают товары оборонного назначения

Как пояснили в Министерстве экономики, это решение позволило расширить круг предприятий, которые могут бронировать сотрудников, необходимых для поддержки обороноспособности страны.

Новые правила бронирования через «Дію»

В Украине недавно обновили процедуру бронирования от мобилизации через приложение «Дію».

Главное изменение — возможность временно бронировать работников с неуточненными военно-учетными данными. Но это касается только предприятий, имеющих статус критически важных для оборонной сферы.

Таких работников могут бронировать сроком до 45 дней, что позволяет быстрее привлекать специалистов к работе.

Как оформить бронирование

Чтобы подать заявку, нужно:

Авторизоваться с помощью КЭП

Выбрать услугу «Бронирование работников»

Подтвердить данные предприятия

Внести информацию о работниках

Подписать заявку руководителем

Статус заявки отображается в личном кабинете, а результат поступает на электронную почту.

Кто может получить бронирование

Бронирование было введено для обеспечения непрерывной работы государства и экономики во время мобилизации.

Чиновники органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

В то же время работники критически важных предприятий получают бронирование всего на 6 месяцев. По истечении этого срока его нужно оформлять повторно.

Порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина №76, а перечень критической инфраструктуры определен отдельными нормативными актами.

Сколько времени рассматривают заявку на бронирование

С 1 февраля 2026 года стандартный срок рассмотрения заявки через Действие составляет до 72 часов.

Раньше действовали временные упрощения — оформление за 24 часа, однако сейчас основным является именно трехдневный срок.

Скорее заявки могут рассматриваться для:

оборонных предприятий

государственных органов

компаний с повышенным уровнем безопасности

В каком виде действует бронирование

По состоянию на 2026 год бронирование существует в двух форматах:

Электронный

Отображается в приложении «Резерв+» или «Дія». Там указываются:

статус бронирования

срок действия

основание

Бумажный

Выдается работодателем с подписью и печатью.

В то же время юристы отмечают, что бумажный документ без внесения данных в реестры не является полноценным подтверждением.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронирование

Согласно действующим правилам, военнообязанные с бронированием или отсрочкой не направляются на военно-врачебную комиссию в течение всего срока ее действия.

Можно ли выехать за границу с бронированием

Наличие бронирования не дает автоматического права на выезд за границу во время военного положения.

Каждый случай рассматривается индивидуально, а решение зависит от общих правил, согласованных с военными и пограничниками.

Как отменить бронирование

Руководители предприятий могут инициировать аннулирование бронирования через Действие. Для этого необходимо подать заявку с данными работника. Разбирательство длится до одних суток.

В то же время есть ограничения — такое решение можно принимать не чаще раза в 5 дней.

Что нужно работнику для бронирования

Чтобы получить бронирование, работник должен:

состоять на военном учете

работать официально в штате

иметь актуальные данные в реестрах

не находиться в розыске ТЦК

В то же время закон не устанавливает обязательный срок работы перед бронированием. То есть, компания может подать работника на бронь даже в первый день после трудоустройства.

Почему могут отказать в бронировании

Ключевое условие для бронирования — порядок в военно-учетных документах. Работник должен своевременно обновить свои данные через ТЦК, ЦНАП или приложение «Резерв+». Речь идет об адресе, контактах и другой информации.

Также важно не иметь нарушений военного учета, в частности из-за неявки по повестке или непрохождению ВЛК.

Что делать, если у забронированного появился статус «розыск»

Даже у забронированных работников иногда может появиться отметка о нарушении военного учета. Юристы объясняют, что это не всегда означает реальное нарушение — причиной могут быть технические сбои или человеческий фактор.

Проверить информацию можно:

в приложении «Резерв+»

из-за обращения в ТЦК

через адвокатский запрос

Важно не игнорировать такой статус, поскольку это может создать проблемы при проверке документов. Пока идет выяснение обстоятельств, рекомендуется всегда иметь при себе документы, подтверждающие бронирование.

Бронирование во время мобилизации: главное, что следует помнить

Право на бронирование не действует автоматически. Его нужно оформить и проверить, внесены ли данные в электронные реестры.

В противном случае даже работники с бронированием или другими основаниями для отсрочки могут получить повестку.