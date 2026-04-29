Мобилизация по-новому в Украине: "Резерв+" будут проверять у 17-летних парней в школах — что известно

В украинских школах будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым исполняется 17 лет. Речь идет о военно-учетном документе, который должен быть у каждого юноши призывного возраста в приложении «Резерв+» или на портале «Дія».

В этом материале ТСН.ua вместе с адвокатом Романом Уховым объясняет, что это за документ, зачем он нужен, как его получить и какие последствия могут быть для детей и родителей, если проигнорировать требование.

Почему школа проверяет военный учет учащихся

В Министерстве обороны Украины разъяснили, что школа обязана проверить наличие военно-учетного документа (ВОД), и для подавляющего большинства призывников он существует именно в электронной форме.

Школы спрашивают этот документ не по собственной инициативе. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов», учебные заведения принадлежат к кругу организаций, обязанных вести персональный военный учет.

Это означает, что школа проверяет наличие ВОД у учащихся и сохраняет соответствующие сведения по личным делам. Это обязанность заведения, а не произвольное требование конкретной администрации.

Поэтому требование предоставить военно-учетный документ законно.

Что такое электронный военно-учетный документ

Электронный военно-учетный документ (е-ВОД) — это цифровая версия военно-учетного документа, которую призывник, военнообязанный или резервист может сформировать самостоятельно через приложение «Резерв+» или через портал «Дія».

Документ содержит актуальные сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и имеет QR-код для проверки.

Правовой статус е-ВОД определен пунктом 9 постановления Кабинета Министров Украины №559 от 16 мая 2024 г. «Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов».

Согласно документу, электронный военно-учетный документ в любой форме, отображенный на экране телефона или распечатанный, имеет одинаковую юридическую силу независимо от способа предъявления.

Это не рекомендация — это прямая норма закона. Для обычного ученика-призывника е-ВОД является стандартной формой документа, а не цифровой бумажной альтернативой. Требовать что-либо другое школа не имеет права.

Важно учитывать сроки действия. е-ВОД действителен в течение одного года с даты формирования. Если год прошел, документ нужно обновить через «Резерв+».

Какой документ нужен юноше и как его получить

Согласно части третьей статьи 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», ежегодно с 1 января по 31 июля граждане мужского пола, которым в соответствующем году исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников.

Происходит это двумя способами:

через электронную идентификацию и уточнение персональных данных в электронном кабинете призывника

путем личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП)

После взятия на учет юноша получает военно-учетный документ. Для подавляющего большинства призывников он оформляется в электронной форме через приложение «Резерв+» или портал «Действие».

Бумажная форма по ТЦК предусмотрена только для отдельных специфических категорий — в частности, военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов.

Если юноша еще не состоит на учете, е-ВОД у него не будет, поскольку документ формируется на основании данных реестра. В таком случае школа, как орган персонального учета, может напомнить о необходимости явиться в ТЦК в установленные сроки.

Следовательно, для обычного ученика-призывника е-ВОД это не альтернатива бумажному документу, а основная и стандартная форма его военно-учетного документа.

Как школа проверяет е-ВОД

Проверка бумажного документа проста. Уполномоченный представитель учебного заведения считывает QR-код с помощью приложения «Резерв+».

Приложение отображает актуальные сведения из реестра, в частности:

фамилия, имя и отчество

дату рождения

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

категорию учета

территориальный центр комплектования, в котором юноша состоит на учете

Если в школе нет технической возможности считать QR-код, проверку можно провести в районном ТЦК по месту расположения заведения.

Также допустимо предоставить распечатанный е-вод для приобщения к личному делу — распечатанная версия имеет такую же силу, как и цифровая.

Является ли это нововведением

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua объяснил, что проверка военно-учетных документов в школах не является новой нормой. По его словам, учебные заведения по-прежнему были обязаны вести персональный военный учет учащихся.

«Это не нововведение, поскольку в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1487 учебные заведения относятся к организациям, обязанным вести персональный военный учет. Это означает, что школа проверяет наличие военно-учетных документов у учащихся и сохраняет соответствующие сведения по личным делам», — объяснил он.

Фактически, по словам адвоката, главное изменение состоит в цифровизации процесса.

«Основных изменений как таковых не произошло. Состоялась соответствующая цифровизация, чтобы все это делалось в электронном формате», — отметил Роман Ухов.

Могут наказать детей или родителей

По словам адвоката, в законодательстве существует сложная процедура привлечения несовершеннолетних к ответственности за нарушение правил военного учета.

В то же время он отмечает, что штрафов, скорее всего, не будет.

«Их можно привлечь только к предупреждению или отдать под наблюдение родителей. Штрафа или еще какого-нибудь наказания не будет», — объяснил адвокат.

Он также отметил, что родители вряд ли будут привлечены к ответственности в таких случаях.

«Я не думаю, что родителей будут привлекать к ответственности, поскольку здесь нет системности, нет какого-то грубого нарушения от стороны ребенка по закону», — добавил он.

Повлияет ли отсутствие документа на обучение

Отсутствие военно-учетного документа не является препятствием для завершения школы или сдачи экзаменов. Юноша сможет получить аттестат и сдавать национальный мультипредметный тест.

«Это не касается окончания школы, это не препятствие для выдачи аттестата об образовании. Это не препятствие для сдачи экзаменов, НМТ или там другое», — пояснил адвокат.

Однако проблема может возникнуть при поступлении в заведение высшего образования.

По словам адвоката, представление документов о военном учете является обязательным требованием при поступлении.

«Если они не будут оформлять должным образом и становиться на учет, то может быть преграда вступления в высшие учебные заведения, поскольку есть требование подачи соответствующих сведений по учету и это происходит в форме, определенной законом», — отметил Роман Ухов.

