- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1148
- Время на прочтение
- 1 мин
Мобилизация по-новому в Украине: стало известно, кто скоро потеряет отсрочку и бронирование
В Раде рассказали, кто может потерять отсрочку от мобилизации в ближайшее время.
В Верховной Раде представители профильного оборонного комитета опровергают, что в ближайшее время на официальном уровне будет пересматриваться любая категория мужчин, для которых сейчас предполагается отсрочка.
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал представитель профильного комитета Федор Вениславский.
По его словам, для того, чтобы ставить вопрос о сокращении количества граждан Украины, военнообязанных, имеющих право на отсрочку или бронирование, необходимо внести изменения в закон о мобилизационной подготовке, мобилизации, о воинской обязанности, военной службе.
«Пока никаких инициатив, которые были бы направлены на решение этих вопросов, в парламенте нет. Ни от народных депутатов, ни от правительства, ни от президента. Поэтому обсуждать нечего. Если законодательных инициатив нет, то это означает, что в ближайшие месяцы это точно не будет рассматриваться», — сказал Федор Вениславский.
О том, как повлияет круглогодичный призыв в России на войну в Украине, он ответил:
«Я думаю, что это никак не повлияет. Россия очень редко использует срочники в боевых действиях. У россиян начинаются проблемы, несмотря на большие материальные стимулы заключать контракты. Это по данным наших исследований. Ресурс еще есть, но, скажем так, на сегодняшний день говорить о том, что это каким-то образом повлияет на ситуацию, оснований нет».