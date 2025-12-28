- Дата публикации
Мобилизация по-новому в Украине: в "Резерв+" будут сообщать о повестках — что известно
В мобильном приложении «Резерв+» появится уведомление об отправке повесток.
Министерство обороны Украины анонсировало новую функцию приложения «Резерв+» — информирование военнообязанных о отправке повесток и сообщений о нарушении военного учета.
ТСН.ua объясняет, когда может заработать новый функционал, как он будет работать, а также напоминает ключевые правила по повесткам — кто их вручает, где это могут сделать и когда документ считается полученным.
Уведомления о повестках в «Резерв+»: как это будет работать
В приложении «Резерв+» появится возможность получать уведомления о том, что человеку послана повестка или сообщение об административном правонарушении относительно правил военного учета. В настоящее время функционал находится на этапе разработки.
Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой сообщил, что нововведения вводятся по просьбе пользователей и, вероятнее всего, оно заработает в начале 2026 года. По его словам, механизм будет прост и удобен, а пользователи смогут самостоятельно включать или выключать такие уведомления.
«О такой функции нас просили сами пользователи в соцсетях, и мы взяли этот функционал в работу. Это логичный шаг. Это как минимум удобно. Все будет работать очень просто», — сказал он.
В то же время в Минобороны отмечают: сообщение в «Резерв+» не является юридически значимым вручением повестки. Официальное оповещение по-прежнему будет осуществляться в бумажном виде в соответствии с действующим законодательством.
«Это только информационное сообщение, а не официальное вручение повестки. И в такой ситуации все равно будет направляться в бумажном виде повестка. Если вы захотите, у вас будет возможность знать об этом через приложение Резерв+», — пояснил представитель Минобороны.
Кто сможет вручать повестки с 1 января
Процедура вручения повесток стала более комплексной. Теперь их могут вручать не только представители ТЦК и СП по месту жительства или работы, но другие уполномоченные лица.
По информации Киевского областного ТЦК и СП, право вручать повестки имеют:
представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (военных администраций);
сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;
работники предприятий, учреждений и организаций;
представители разведывательных органов и СБУ — резервистов и военнообязанных, состоящих у них на учете.
Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что в соответствии с постановлением КМУ №560 в состав групп оповещения также могут входить полицейские, а во время оповещения жителей многоквартирных домов — руководители ОСМД, представители работодателей и учебных заведений.
Где могут вручать повестки
Повестки могут вручаться в разных местах и при разных обстоятельствах, включая:
по месту зарегистрированного или задекларированного проживания;
по месту работы или учебы;
в общественных местах и постройках;
в местах массового скопления людей;
непосредственно в ТЦК и СП;
на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу
При личном вручении осуществляется фото- и видеофиксация, и при наличии такого подтверждения повестка считается врученной.
Как выглядит повестка: обязательные пункты
Повестка должна содержать четко определенный список данных. В документе обязательно указываются:
фамилия, имя, отчество и дата рождения адресата;
наименование ТЦК и СП, издавшего повестку;
цель вызова (взятие на учет, ВЛК, уточнение данных, призыв);
место, дата и время явки;
подпись должностного лица;
регистрационный номер повестки;
разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неприбытия.
В зависимости от цели вызова повестки бывают для взятия на военный учет, прохождения ВЛК, уточнения учетных данных или призыва на военную службу.
Могут ли представители ТЦК быть в гражданской одежде
По словам Марины Бекало, военнослужащие ТЦК и СП, входящие в состав групп оповещения, обязаны находиться в военной форме с соответствующими отличительными знаками. Это предусмотрено Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и приказами Минобороны.
В гражданской одежде могут быть только члены групп оповещения, которые не являются военнослужащими — например, главы ОСМД, представители работодателей или органов местного самоуправления.
Какие документы должны предъявить представители ТЦК
При вручении повестки уполномоченное лицо обязано уведомить цель остановки или обращения, а по требованию гражданина предъявить документы. В частности:
паспорт гражданина Украины;
удостоверение офицера или военный билет;
служебное удостоверение;
удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, удостоверенное руководителем органа и гербовой печатью.
Когда повестка, отправленная по почте, считается врученной
Правила определяют несколько случаев, когда почтовая отправка с повесткой считается врученной:
в день фактического получения адресатом;
в день отметки об отказе от получения;
в день отметки об отсутствии лица по адресу проживания, уведомленному ТЦК;
в день отметки об отсутствии по зарегистрированному адресу, если другой адрес ТЦК не сообщали.
Таким образом, даже в случае отказа от получения или непроживания по адресу повестка считается врученной.
Уважительные причины неявки по повестке
Уважаемыми причинами неприбытия признаются болезнь, стихийные бедствия, военные действия и их последствия, а также смерть близкого родственника. О таких обстоятельствах необходимо уведомить ТЦК и СП не позднее трех дней со дня, указанной в повестке, с обязательным документальным подтверждением.
После этого военнообязанный должен явиться в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней с момента уведомления о причинах неприбытия.
Ранее мы рассказывали, какие ключевые изменения в мобилизации и бронировании ждут украинцев в 2026 году и кому следует подготовиться к новым требованиям.