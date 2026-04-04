Мобилизация в Украине

У некоторых военнообязанных украинцев в приложении «Резерв+» появилась новая отметка о том, что они входят в состав оперативного резерва. На это начали активно указывать пользователи в соцсетях, рассказала адвокат Татьяна Потапова у себя в Instagram.

По словам юристки, в таком случае бронирование военнообязанного становится невозможным.

«Я не знаю, что это делается. Последние несколько дней топ обращений — это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Да, действительно, друзья невозможно забронировать резервиста по общему классическому правилу, потому что постановление Кабинета министров этого не предусматривает», — рассказала Татьяна Потапова.

Что означает отметка об оперативном резерве в «Резерв+»

В то же время адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua пояснила, что военный оперативный резерв формируется из военнообязанных граждан, которые уже имеют опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы, проходили базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) или учебные сборы, имеют определенную военную специальность и предназначаются для доукомплектов. Вооруженных Сил Украины.

Также, по ее словам, в резерв включаются и военнообязанные граждане в возрасте от 45 лет — до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Они могут быть отнесены к территориальному резерву для доукомплектования сил территориальной обороны.

«Такая отметка в „Резерв+“ может появиться у военнообязанных граждан, которые относятся к вышеуказанным категориям, это означает, что они теперь имеют статус резервиста», — пояснила Марина Бекало.

Могут ли резервисты получить бронирование

Адвокат подчеркнула, что статус резервиста оказывает непосредственное влияние на возможность получить бронирование.

«Резервисты не подлежат бронированию, поскольку законодательством не предусмотрено бронирование лиц, имеющих статус резервистов. Бронированию подлежат только военнообязанные лица», — отметила ТСН.ua.

По словам адвоката, это также связано с тем, что военный оперативный резерв предназначен для быстрого доукомплектования боевых частей в случае обострения военной ситуации, для ротации или быстрого развертывания сил на фронте.

«То есть такие лица учитываются в резерве для первоочередной мобилизации в случае необходимости дополнительных сил на фронте», — пояснила Марина Бекало.

Что делать, если данные в «Резерв+» неверны

Напомним, ранее Марина Бекало пояснила , что любые не соответствующие действительности учетные сведения можно изменить путем обращения в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или через приложение «Резерв+».

Это касается случаев технических ошибок или некорректных сведений, отображенных в «Резерв+».

«Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения не соответствующие действительности) путем обращения в ТЦК и СП или через „Резерв+“, — объясняет адвокат.

Что такое военный резерв Украины

Военный резерв — это важная часть ВСУ и других военных формирований, состоящая из лиц, являющихся военнообязанными гражданами. Все мужское население страны в возрасте от 18 до 60 лет без ограничений по состоянию здоровья является военнообязанным. Женщины по желанию тоже могут стать военнообязанными.

Все военнообязанные формируют так называемый мобилизационный резерв страны, то есть резервисты.

В запас ВСУ относят резервисты при условии, что они пригодны по состоянию здоровья до прохождения военной службы в мирное или военное время и не достигли предела пребывания в запасе.

Резервисты, состоящие на военном учете, по необходимости идут на службу.

Резервисты проходят службу в военном резерве ВСУ или других военных формированиях. Такие лица преимущественно являются бывшими военнослужащими и в зависимости от законодательства остаются в резерве добровольно или принудительно.

Кого из резервистов в первую очередь призывают во время мобилизации

Во время военного положения призыв на срочную службу не проводится. Комплектование личного состава боевых и тыловых соединений происходит путем мобилизации, которая производится в четыре очереди.

Во время первой и второй волны мобилизации призывают оперативный резерв ОР-1 и ОР-2. Далее привлекаются кадры мобилизационного резерва. В третью очередь мобилизации призывают офицеров запаса, окончивших военные кафедры, но не имеющих практического опыта военной службы. Во время последней, четвертой волны призывают всех военнообязанных, кто не проходил срочной службы, но не имеет ограничений по возрасту или по состоянию здоровья.

Сколько будет мобилизовано в каждую очередь — военная тайна.

В «Резерв+» произошел сбой

Напомним, в «Резерв+» недавно произошел сбой . Пользователи приложения столкнулись с техническими проблемами при попытке авторизации — сервис не запускался. В Минобороны подтвердили, что у «Резерв+» произошел технический сбой, поэтому приложение временно было недоступен.

Если у вас не работает «Резерв+», сгенерировать электронный военно-учетный документ можно на портале «Дія» .