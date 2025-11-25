Мобилизация по-новому в Украине: забронированного могут призвать в отпуске — что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет, кроме тех, кто имеет отсрочку или забронирован.

У некоторых украинцев возникает вопрос, могут мобилизовать забронированного в отпуске. Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом объясняет, теряют ли мужчины так называемый иммунитет во время отдыха и кто вообще имеет право на бронирование.

Кто имеет право на бронирование от мобилизации в Украине

Бронирование работников и должностных лиц, подлежащих воинской обязанности, необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить стабильную работу органов государственной власти, местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение.

Как объясняет ТСН.ua адвокат Марина Бекало, должностные лица госорганов и органов местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

«Вместо этого работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев», — пояснила Марина Бекало.

После истечения этого срока работников могут бронировать повторно.

Список объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабинета министров №1109 от 9 октября 2020 года. Для каждого сектора экономики действует отдельный порядок бронирования.

Порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина №76. Для того чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать определенным критериям и быть внесена в Единый перечень.

Могут ли забронированного мобилизовать в отпуске

Забронированные работники предприятий, критически важные, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на весь срок действия отсрочки, это прямо предусмотрено ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», объясняет адвокат.

Постановление Кабмина №76 предусматривает исключительный перечень оснований, когда предоставленная отсрочка подлежит аннулированию.

Лишение предприятия статуса критически важного

Завершение срока отсрочки

Временное прекращение действия трудового договора

Или в связи с увольнением работника с предприятия

«Согласно Закону Украины „Об отпусках“, за работником гарантированно сохраняется рабочее место, должность и заработная плата во время пребывания работника в отпуске. Поскольку за время отпуска трудовые отношения между работником и работодателем не прекращаются, то для отмены отсрочки в связи с бронированием нет оснований», — подчеркнула Марина Бекало.

Какие документы забронированному нужно иметь при себе

В то же время, некоторые юристы отмечают, что даже если работник получил бронирование, он необязательно защищен от мобилизации — если документы оформлены некорректно или данные не внесены в реестры.

Наиболее распространенные ситуации, в которых возникают проблемы:

У работника нет актуальной справки или приказа о бронировании

Данные о брони еще не внесены в электронные базы

Работодатель заверил, что оформляет бронирование, но на самом деле документы не поданы или не согласованы

Специалисты советуют забронированным работникам, особенно во время поездок или отпуска, иметь при себе оригинал или заверенную копию документов, проверять срок действия брони и убедиться, что она внесена в реестр.

При спорных ситуациях необходимо фиксировать нарушения и обжаловать незаконные действия работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

С 2026 года изменятся правила бронирования: кто потеряет отсрочку

Напомним, что в Украине с 2026 года будут изменены правила бронирования во время мобилизации. Предприятия смогут бронировать работников только при условии, что их средняя зарплата будет отвечать новым требованиям — от 21,6 тысячи гривен. Пока этот показатель меньше.

Так, с 1 января 2026 г. планируется повышение требований к уровню заработной платы для бронирования военнообязанных работников. Если сейчас необходимо обеспечивать минимум 20 тысяч гривен в месяц, то новый порог будет составлять 21,6 тысяч гривен.

«Правилами бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривается, что для бронирования военнообязанных, занимающих должности на критически важных предприятиях, начисленная заработная плата в каждом месяце последнего отчетного периода (квартала) должна быть не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5», — объяснила Марина Бекало.

Что изменилось в правилах бронирования

Каждый год Верховная Рада принимает госбюджет, определяющий размер минимальной зарплаты на следующий год. Согласно проекту бюджета, в 2026 году минимальная зарплата составит 8647 грн. Это означает, что предприятия, желающие сохранить право на бронирование работников, должны обеспечивать им не менее:

8647 грн × 2,5 = 21 617,5 грн в месяц.

«Следовательно, критически важные предприятия должны удерживать такой размер заработной платы для своих военнообязанных работников, чтобы не потерять право на бронирование на весь период действия мобилизации», — пояснила Марина Бекало.

В случае невыполнения этого требования компания лишится возможности бронировать своих военнообязанных работников. Соответственно, такие сотрудники потеряют отсрочку от мобилизации.