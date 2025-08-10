Мобилизация по-новому в Украине: женщин будут брать на учет и обяжут пройти ВЛК

Мобилизация в Украине / © ТСН

Кабинет Министров принял постановление №916 от 30 июля 2025 года, изменяющее правила мобилизации в Украине. В частности, женщин будут брать на учет и обяжут пройти ВЛК.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua пояснила, что изменения касаются только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

Так, теперь заведения, которые готовят женщин по медицинским или фармацевтическим специальностям, обязаны в течение 7 дней после завершения обучения передавать списки таких выпускниц в ТЦК и СП по месту их проживания. Списки можно отправлять по почте или по электронной почте.

«После получения списков, ТЦК и СП вносят сведения в ЕГРПУР о взятии на военный учет и присвоении военно-учетной специальности. Кроме того, женщины должны лично явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента окончания образования для прохождения ВЛК для определения степени пригодности к военной службе», — отметила Марина Бекало.

Относительно призыва женщин на военную службу при мобилизации пока изменений нет, военная служба женщин осталась добровольной.

Мобилизация женщин в Украине: кого могут призвать в 2025 году

Напомним, российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о якобы готовящейся к обязательной мобилизации женщин в Украине.

По действующему законодательству прохождение женщинами военной службы исключительно добровольно.

«В случае, если женщина добровольно решила поступить на военную службу, она должна стать на военный учет в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) на определение степени пригодности к военной службе и получить военно-учетную специальность в соответствии с полученной ею гражданской профессией, и в конце концов подписать контракт на прохождение военной службы», — пояснил он.

Женщины в таком случае исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства, также запрет дискриминации по признаку пола.

«Итак, на сегодняшний день мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы», — подчеркнула адвокат.

Для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами. Пока что в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.

Мобилизация мужчин и женщин старше 60 лет

Ранее мы рассказывали, что мужчины и женщины старше 60 лет могут служить в Вооруженных силах Украины по контракту. Верховная Рада приняла соответствующий закон №4467-IX.