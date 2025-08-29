Мобилизация по-запорожски: детей отца-одиночки оставили на обочине и сказали сдать в интернат— подробности

В Запорожье двоих детей оставили на обочине трассы, а их отца задержали, чтобы отвезти в ТЦК / © ТСН

Реклама

В соцсетях получила резонанс история, которая произошла ночью в Запорожской области с пассажиром автобуса — 28-летним Владимиром Страховым, который ехал с двумя 7-летними детьми, но был задержан из-за отсутствия обновленных военно-учетных данных, а дети при этом некоторое время оставались с чужими людьми в автобусе, а затем ждали родственницу на обочине трассы.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала Оксана Киреева — родственница Владимира, которая приехала ночью забрать детей с трассы.

«После того, как началось полномасштабное вторжение, Владимир два месяца жил в оккупации, а затем уехал с детьми в Болгарию. Впоследствии решил вернуться на подконтрольную Украине территорию, в Запорожье», — рассказывает она.

Реклама

И продолжила: «26 июля этого года он беспрепятственно проехал с детьми по всей территории Украины через блокпосты, а возле Запорожья его задержали. Ему оставалось доехать 15 км. Кроме отца у этих двоих детей, Стаса и Александры никого в Украине нет. Я для них двоюродная тетя. Он успел мне позвонить, когда его задержали на блокпосте».

Далее, по ее словам, события разворачивались так: «Владимира забрали, а дети остались в автобусе. Дети испугались, потому что кроме отца у них никого нет. Владимир попросил разрешения забрать детей на улицу, после чего дети оказались на обочине ночью. Владимира в это время оформляли. В это время я приехала, увезла детей. Владимира увезли в Бердянский РТЦК (на территории Запорожья) и больше его не выпустили».

Оксана Киреева уточняет: «Мы просили дать ему повестку и отсрочку для оформления документов. В этом было отказано. В ТЦК на мой вопрос о том, что теперь делать с детьми, сказали отправить в больницу, а потом — в интернат. Я возмутилась и задала такой вопрос: «Что вы такое говорите? За что мы воюем?».

Непосредственно о Владимире Оксана Киреев добавляет, что в розыске ТЦК он не находился, у него есть военный билет, в Украину приехал и обновить данные, чтобы оформлять все документы касательно того, что он является единственным содержателем своих детей.

Реклама

«Мать детей оставила их, когда им было по два года. Сейчас она осталась жить в оккупации, дети ей не интересны. Мать их бросила, поэтому Владимир для детей и мама, и папа. Они очень плачут из-за его отсутствия», — уточняет она.

Что ответили в ТЦК

Случай мобилизации Владимира Страхова прокомментировал Запорожский областной ТЦК.

«Подтверждаем, что гражданин Владимир Страхов был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Этот процесс состоялся в полном соответствии с нормами действующего законодательства с учетом следующих фактов: так в 22.00 26 июля 2025 года, во время проверки документов на одном из блокпостов в г. Запорожье, сотрудники Национальной полиции идентифицировали личность гражданина и установили, что у него отсутствуют военно-учетные документы, о чем было составлен акт», — сообщил областной ТЦК.

И добавил: «В соответствии с требованиями Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением кабинета министров Украины от 16 мая 2024 №560, представители Национальной полиции доставили его в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Подчеркиваем, что задержание проходило без участия военнослужащих какого-либо из РТЦК и СП Запорожской области».

Реклама

По данным ТЦК, во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, свидетельствующих о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период.

В ТЦК резюмировали: «Пройдя военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе, было сформировано мобилизационное распоряжение, и гражданин направлен в один из учебных центров, каких-то противоправных действий по отношению к Владимиру Страхову не было допущено».

В то же время, по словам Оксаны Киреевой, она сейчас собирает документы, которые помогут Владимиру доказать, что он единственный родной человек в Украине, который может содержать этих детей.

«Владимира направили в пехоту. Мы напуганы, что физически можем не успеть… Нам многие говорят, что не могут лишить мать детей родительских прав. Выходит, что детей отправлять к ней в оккупацию?», — возмущается Оксана.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что 12 категорий мужчин, которые не получат повестку в сентябре. Как выяснилось, причина не только в состоянии здоровья.