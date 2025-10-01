Мобилизация после 50 лет: кого забирают в первую очередь и куда отправляют служить

Мобилизация после 50 лет / © ТСН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования.

Впрочем, мобилизация мужчин после 50 лет часто вызывает много вопросов. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, кого мобилизуют в первую очередь, куда точно не отправляют служить, а кого не возьмут в ВСУ.

Как мобилизуют мужчин в возрасте 50-60 лет

Так, по нормам действующего законодательства о мобилизации, правилам ведения военного учета и порядке проведения мобилизации не предусматриваются исключения в отношении мужчин с 50 до 60 лет.

«То есть такие лица также подлежат мобилизации на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВЛК) их пригодными к военной службе и отсутствию оснований для получения отсрочки», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Следовательно, по действующему законодательству все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат мобилизации на абсолютно равных основаниях в случае их пригодности по состоянию здоровья к военной службе.

Кого мобилизуют в первую очередь

В то же время в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) есть внутренние распоряжения и мобилизационные задачи от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по которым определяется количество мобилизованных, необходимое для доукомплектования ВСУ, рекомендованный возраст, военно-учетная специальность и т.д.

«Таких распоряжений и мобилизационных задач нет в публичном доступе и являются служебной информацией исключительно в ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно», — отметила Марина Бекало.

Мобилизация после 50 лет: куда не отправляют служить

В то же время, как показывает практика, мужчин 55+ призывают меньше по сравнению с мужчинами в возрасте до 50 лет или младшей возрастной категорией мужчин, говорит адвокат.

«Но и если и призывают, то они в большинстве своем занимают должности — например, логистов или водителей — в подразделениях обеспечения или в „тыловых“ структурах», — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Однако, если мужчину 50+ лет, мобилизуют на боевую должность — это не нарушение закона.

Некоторые юристы отмечают: если у мужчины военная специальность или боевой опыт, шансы на мобилизацию растут, даже если ему уже более 50 лет. Особенно это касается специалистов с важными профессиями для армии — инженеров, медиков, ремонтников техники.

До какого возраста могут призывать мужчин

Предельный возраст мобилизации для рядовых, сержантов, младших и старших офицеров составляет 60 лет. То есть в 59 лет мужчину еще могут призвать, а после 60 — уже нет.

Впрочем, для представителей высшего офицерского состава (генералов, бригадных генералов, генерал-майоров, генерал-лейтенантов) возрастной ценз выше — 65 лет.

Могут ли мужчины 50-60 лет выезжать за границу

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные. Они должны:

обновлять военно-учетные данные;

сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде;

иметь при себе документы и предъявлять их по требованию правоохранителей.

За неявку по повестке или отказ проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) мужчины этого возраста также получают штрафы от ТЦК.

Для мужчин предпенсионного возраста действует запрет на выезд за границу. Исключения возможны только при наличии оснований, например, если есть инвалидность или трое и более несовершеннолетних детей.

