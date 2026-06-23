Мобилизация с 1 июля: что ждет тех, кто в розыске ТЦК

В отношении мужчин, которые находятся в розыске ТЦК, могут задействовать новые меры воздействия / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, и одним из ближайших нововведений может стать снижение числа мужчин, которые находятся в розыске ТЦК — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили сразу ряд народных депутатов, осведомленных о намерениях чиновников Министерства обороны Украины. То есть на такую категорию мужчин государство может обратить особое внимание.

«Нам было сообщено, что проводится работа, направленная на снижение количества таких мужчин, которые не служат по состоянию на данный момент. Но какие именно алгоритмы будут задействованы — об этом в парламенте нам пока не отчитывались. Ожидаем, что эти предложения могут быть озвучены в ближайшее время», — сообщил один из парламентариев в комментарии для ТСН.ua.

Как уточнила еще одна из парламентариев, неоднократно публично высказывающаяся о ходе мобилизации в Украине, по ее данным, эти нововведения, связанные с розыском, будут строиться в частности на массиве информации о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, содержащейся во всех государственных реестрах.

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«Но сам алгоритм пока официально — закрытая информация, которая не подлежит разглашению», — уточнила парламентарий.

Мобилизация в Украине: как могут ограничить нарушителей

Как известно, недавно в Верховной Раде высказывались, что нарушителей мобилизационного законодательства могут разыскивать по аналогии с теми, кто не платит алименты.

Что касается неплательщиков алиментов, по словам адвоката Екатерины Анищенко, в Украине вводятся следующие санкции: «Если лицо, которое имеет алиментную задолженность, но, например, не работает, то его могут ограничить в праве управления транспортом, в праве владения оружием. Если лицо нарушило ограничения и управляет транспортом, то автомобиль могут направить на штрафплощадку. Если лицо имеет трехмесячную задолженность, данные такого человека вносят в реестр должников».

По ее словам, если человек трудоустроен, но имеет задолженность, то алименты удерживаются из заработной платы.

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По данным юристов, внесение лица в Единый реестр должников имеет и такое последствие как блокирование банковского счета до тех пор, пока должник не погасит задолженность по алиментам и определенной суммы исполнительного сбора.

Будут ли изменять правила задержания нарушителей во время мобилизации

Сейчас в Верховной Раде на стадии ознакомления находится отдельный законопроект, № 15076, в котором изложены предложения по обращению с военнообязанными во время проверок документов.

Проект закона предполагает, что представителям ТЦК и полицейским могут запретить неправомерно задерживать граждан, безосновательно применять физическую силу или спецсредства при вручении повесток и проверке документов.

«Пока на комитете в парламенте он не рассматривался. Сейчас смотрят на то, как будет реализована идея по военно-учетным документам», — сообщил нам автор законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Сергей Гривко.

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Он добавил, что, по его мнению, есть 8 узлов критических вопросов, связанных с мобилизацией.

«В Минобороны ищут правильную модель работы, чтобы были защищены права, чтобы происходили качественные мобилизационные процессы. Но все это — в процессе глубинной проработки», — говорит Гривко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным. Министр обороны сообщил, что государство должно изменить подход к работе пунктов, непосредственно принимающих военнообязанных.

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