Мобилизация тех, кто имеет право на отсрочку: о чем предупредили в ТЦК

В Минобороны и ТЦК разъяснили, как следует оформить отсрочку тем, кто имеет на это право / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация, которая вместе с военным положением продлена до 4 мая 2026 года. Согласно действующему законодательству определены категории мужчин, имеющих право на исключение из списка призыва, но, как на днях уточнили, например, в Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК), всем таким мужчинам все равно нужно предоставить документы для подтверждения, если это не было сделано.

То есть автоматически персональные данные таких мужчин не попадают в список не подлежащих призыву. Соответственно, у таких мужчин, имеющих право на отсрочку, но не оформивших это право, могут возникнуть и, например, проблемы с пересечением границы.

Детальнее ситуацию прояснил Киевский областной ТЦК на своей официальной странице в соцсети.

«Закон учитывает особенности жизненных обстоятельств, усложняющих исполнение воинского долга. К защищенным категориям относятся родители трех и более несовершеннолетних детей, лица, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками или детьми с инвалидностью, а также родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих», — уточнили в ТЦК.

И добавили: «При этом важно понимать, что в случае непригодности к службе по семейным обстоятельствам вы не попадаете автоматически в список, кого не забирают в ТЦК. Для подтверждения информации о вашем положении представителям ТЦК необходимо предоставить документы (например, свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, решение суда об опеке), которые подтвердят основания для освобождения от мобилизации. Это важно для исключения из списков призыва».

Мобилизация многоднетного мужчины: что известно

В свою очередь, один из адвокатов, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации, Андрей Межирицкий, привел пример из собственной юридической практики. По его словам, речь идет об отце трех детей, который вовремя не оформил отсрочку и, соответственно, был мобилизован.

«Буквально на днях в Одессе был мобилизован мужчина, отец троих детей. В его окружении после этого начали собирать необходимые документы. У него спросили о том, что за 4 года войны он не нашел возможности прийти в ЦНАП, чтобы предоставить эти документы. Если бы мужчина обратился в ЦНАП или к юристу, то таких проблем у него бы не было. В учебной части ему могут сообщить, что они такие документы не принимают. Могут сообщить, что рапорт сможешь подать уже в боевой части», — приводит пример Межирицкий.

И продолжает: «Такие категории мужчин имеют не только права, но и право пользоваться ими. А могут и не пользоваться. То есть если мужчина имеет право на отсрочку, то может пользоваться им, а может и не пользоваться. Принуждать никто не будет. Подать документы можно через ЦНАП или через приложение «Резерв+». В нашем войске есть мужчины, которые служат и имеют при этом трех или четырех детей, среди защитников есть те, кто вернулся из плена, есть те, у кого отец погиб на войне, а сын решил служить. Таких ситуаций очень много. Каждый распоряжается своим правом по собственному усмотрению. Но если человек не оформил документы, то может быть мобилизован».

Мобилизация и отсрочки: о чем предупредило Минобороны

О необходимости надлежащего оформления документов на днях военнообязанным напомнило и Министерство обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, комментируя недавнюю ситуацию, которая произошла с бывшим военнопленным Евгением Шибаловым на границе (такая категория, как бывшие военнопленные имеют право на отсрочку и, соответственно, право выезда за границу), отсрочку нужно оформлять заранее. «Первый раз — обратившись в ТЦК и СП. Затем можно онлайн через «Резерв+».

Как рассказывал в комментарии для ТСН.ua Евгений Шибалов, он считал, что статус бывшего военнопленного дает автоматическую возможность выезда за границу, но оказалось, что ему все равно нужно обращаться в ТЦК с документами для оформления отсрочки. Пограничники позволили Евгению пересечь границу после уточнения его статуса, но к месту назначения в Польше он поехал следующим автобусом.

«Сошлись с ними на том, что по возвращении схожу в свой ТЦК и сделаю ту дурную отсрочку», — написал на своей странице в соцсети Евгений Шибалов.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто потеряет отсрочку и кого могут призвать. В феврале работодателей ждут изменения в правилах бронирования работников.