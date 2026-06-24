Мобилизация в Беларуси: рискнет ли Путин открыть второй фронт

Военный эксперт раскрыл скрытые мотивы мобилизационных учений в Беларуси и оценил риски открытия северного фронта

Реклама

В Беларуси начались мобилизационные учения. Военнообязанных вызывают в военкоматы для уточнения данных, проверяют систему оповещения и отрабатывают механизмы развертывания резерва. Такую активность со стороны Лукашенко можно оценивать как реакцию белорусского диктатора на предупреждение от украинского президента убрать с границы ретрансляторы, которые помогают российским дронам атаковать и убивать украинцев.

Эксперты отмечают, что такие действия Лукашенко еще раз свидетельствуют о давлении на него со стороны России. Ведь Путину крайне необходимо втянуть Беларусь в войну с Украиной — российский диктатор стремится к этому уже пятый год.

Реакция на ультиматум Зеленского

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, ситуация со стороны Беларуси является опасной уже не первый год. Поэтому следует рассматривать несколько возможных вариантов действий со стороны противника и особенно обращать внимание на самый плохой для нас сценарий развития событий.

Реклама

«В нашем случае это подготовка Беларуси к участию в войне против Украины. По состоянию на сегодняшний день войск в Беларуси для таких действий нет, а то, что начались учения — это определенным образом ответная реакция белорусского диктатора на ультиматум, сформулированный нашим президентом к Лукашенко относительно ретрансляторов на их территории. Ему же как-то надо на это реагировать», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Военный эксперт напоминает, что перед началом полномасштабного вторжения россияне больше года проводили учения на территории Беларуси.

«Любые учения используются военными, чтобы поднять потенциал подготовки своих войск, а также как подготовка к началу реальных боевых действий. Собственно поэтому исключать угрозу из Беларуси нам не стоит. Но в то же время сил для активного и эффективного наступления у Лукашенко пока нет. С другой стороны, Путин делает все возможное, чтобы вовлечь Беларусь в войну против Украины», — отмечает Игорь Романенко.

Цель Кремля: распыление сил ВСУ и открытие северного фронта

Эксперт объясняет, что сейчас ситуация для Путина в Украине непростая, особенно на украинском юге и в Крыму, который трясет как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому Путину сейчас выгодно ставить вопрос об участии в войне Лукашенко.

Реклама

«Путину выгоден „белорусский вопрос“ и для собственной пропаганды, и в реальности, если такое произойдет. Недавно российский диктатор провел встречу с выпускниками в Кремле, где дал ясно понять: цель россиян — захватить Константиновку и продолжать наступление на Славянск и Краматорск. Это еще раз подтверждает, что он стремится к продолжению войны и захвату Донецкой области любой ценой. Потому Беларусь он может использовать как возможность открытия северного фронта для распыления наших сил. Именно поэтому такой вариант мы должны воспринимать очень серьезно», — говорит Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркивает, что история с ретрансляторами в Беларуси, координирующими атаки российских беспилотников по Украине, не нова. Это уже было и раньше — они появлялись, а потом исчезали.

«Эти ретрансляторы были нейтрализованы, о чем рассказывал министр обороны Украины Федоров. Никто не объясняет, как это было сделано. Скажем так: цели были достигнуты в закрытом режиме, без лишнего шума. И это хорошо знает Лукашенко. Что касается истории с ретрансляторами сейчас, то, я думаю, предпринимать какие-то прямые действия — это не самый лучший сценарий для Украины, учитывая общую ситуацию на фронте. Это может спровоцировать открытие северного фронта. Именно к этому сейчас стремится Путин и всеми силами пытается втянуть Беларусь в войну», — отмечает Романенко.

Ядерный шантаж или еще один блеф?

Генерал-лейтенант сомневается, что в этом случае Путин может использовать тактическое ядерное оружие, хотя после ультиматума украинского президента такие угрозы начались звучать из Кремля. Мол, в случае решительных действий Киева Россия выполнит свои обязанности перед союзным государством по защите Беларуси.

Реклама

«Скорее всего, это очередной блеф от РФ, но в то же время такая опасность для нас есть. Поэтому, по-моему, здесь нужно использовать именно военно-дипломатические рычаги, чтобы решить вопрос с ретрансляторами, или сделать это, как в прошлый раз, „в закрытом режиме“, а не провоцировать эскалацию и возможное открытие северного фронта. Ибо это может использовать в свою пользу Путин. Сейчас российских войск на территории Беларуси нет. Но это может стать поводом для России провести частичную или полную мобилизацию, собрать ресурс и использовать территорию Беларуси для наступления с севера. Для нас это не самый лучший вариант», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 20:04, 19.06.26 Количество просмотров 43 Жесткий ультиматум! Зеленский дал Лукашенко неделю! Только послушайте!

Новости партнеров