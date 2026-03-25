Мобилизация в Киеве и больших городах: что может существенно измениться в апреле

Мобилизация и проверка документов в крупных городах в ближайшее время могут измениться / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация, и сейчас Министерство обороны нашей страны работает над тем, чтобы этот процесс стал более справедливым — о последнем в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

По его словам, детали возможных нововведений следующие: «Министерство обороны Украины работает над усовершенствованием вопросов мобилизации, над более справедливой мобилизацией. Чтобы не было такого, что в одних городах или селах на западе Украины выгребают всех, а в Киеве люди чувствуют себя совершенно спокойно».

И добавляет: «Должна быть справедливая мобилизация безотносительно того, из каких населенных пунктов мобилизуются граждане. Чтобы все было справедливо. Все. Есть села, из которых всех военнообязанных мобилизовали. Есть Киев, Одесса, Львов, Ровно, Хмельницкий, где люди чувствуют себя более свободно, комфортнее. Это несправедливо. Надо, чтобы все чувствовали, что мобилизация происходит справедливо, а не выборочно».

По его словам, есть ожидания, что первые наработки появятся уже в апреле 2026 года.

«Это ожидается. Не «на нашем поле мяч», а «на поле» Министерства обороны», — сказал Вениславский.

Вместе с тем он опроверг интерпретацию его слов, будто речь идет именно об усилении мобилизации в крупных городах.

В свою очередь министр обороны Украины Михаил Федоров 25 марта опубликовал сообщение о том, что провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые ежедневно держат фронт и лично выполняют крайне сложные задачи.

«Сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях. Обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы: продолжительность пребывания на позициях, сложность мер и выходов, усложненную логистику под постоянными атаками дронов, дефицит людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние и связь на передовой», — сообщил Федоров.

И добавил: «Вместе провели краштест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию».

В свою очередь, как сообщил недавно публично на своей официальной странице в соцсети Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ним, ТЦК, начат опрос на тему мобилизации.

«90 процентов пополнения войск дают ТЦК и СП средствами и методами мобилизации. Принимаем в комментариях компетентные мнения, выводы экспертов, профессиональные идеи и тому подобное, чем можно заменить мобилизацию (или как ее можно изменить), чтобы Силы обороны Украины получали необходимое пополнение без принудительных мер», — говорится в сообщении.

Это сообщение прокомментировала почти тысяча украинцев, которые высказали кардинально разные мнения относительно того, как сейчас идет мобилизация в Украине и как она должна происходить.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто потеряет отсрочку 2026 года. Заочники, студенты второго образования и нарушители процесса обучения могут быть мобилизованы.