Мобилизация в Украине-2026: кого объявят в розыск ТЦК и отменят отсрочку многодетным

Адвокат назвал нарушения мобилизационного законодательства, которые чаще всего инкриминируют военнообязанным

В Украине продолжается мобилизация, и в ее рамках территориальные центры комплектования и социальной поддержки выявляют десятки тысяч нарушений соответствующего законодательства со стороны военнообязанных. Какие именно нарушения чаще всего инкриминируют сейчас военнообязанным мужчинам и какие вероятно будут чаще инкриминироваться в ближайшее время — об этом в комментарии для ТСН.ua, опираясь на собственную юридическую практику, рассказал адвокат Роман Cимутин, специализирующийся в том числе и на вопросах мобилизационного законодательства.

«Зачастую все сводится к тому, что в приложение «Резерв+» военнообязанному присылают сообщения о том, что есть нарушения в виде неявки по повестке в ТЦК, неявки на ВВК, присылаются сообщения о том, что мужчина отказался от прохождения ВВК. Такие сообщения — самые частые», — говорит Роман Симутин.

Далее, по его словам, мужчина объявляется в розыск со стороны ТЦК.

К этому он добавляет, что нововведение в виде автоматического взятия на военный учет позволит ТЦК увидеть информацию о большинстве мужчин, которые по каким-то причинам там не находились.

«Мужчины «появятся на радарах», после чего государство будет иметь возможность определить, каков именно украинский мобилизационный ресурс. Государство будет видеть реальное количество. Будет формироваться фактически электронный военный билет», — говорит он.

И обращает внимание на то, что если раньше мужчина был исключен из военного учета и об этом есть отметка в бумажном военном билете, то такому лицу нужно обращаться в ТЦК, чтобы устранить разногласия, содержащиеся в бумажном и электронном документах.

«Есть информация, что те, кто был исключен из учета где-то до 2024 года и данные об этом не вносили в электронный реестр, — их возобновили на учете. Таких дел очень много», — говорит Симутин.

Отсрочка многодетным мужчинам: будут ли пересматривать условия

Как известно, сейчас предусмотрена отсрочка от мобилизации для мужчин, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей. Но на днях в соцсетях в очередной раз пользователи написали о том, что якобы эту норму законодатель может пересмотреть. Мол, отсрочку хотят предоставлять тем мужчинам, у которых четверо и более несовершеннолетних детей.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в комментарии для ТСН.ua, что по состоянию на сейчас не ни одной законодательной инициативы касательно этого и такой вопрос не обговаривается в этом комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, кого призовут в январе 2026-го. Согласно законодательству, мобилизовать могут даже мужчин в возрасте 59 лет.